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Виллы с видом на горы в Comarca de la Costa Granadina, Испания

Almunecar
4
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1 объект найдено
Вилла 4 комнаты в Almunecar, Испания
Вилла 4 комнаты
Almunecar, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 292 м²
Количество этажей 2
Экологичные виллы на берегу моря в Альмуньекаре с панорамным видом Новый проект находится в …
$2,13 млн
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Параметры недвижимости в Comarca de la Costa Granadina, Испания

с гаражом
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