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Пентхаусы в Comarca de la Costa Granadina, Испания

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1 объект найдено
Пентхаус 2 спальни с кондиционером, с видом на море, с парковка в La Herradura, Испания
Пентхаус 2 спальни с кондиционером, с видом на море, с парковка
La Herradura, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 67 м²
Количество этажей 5
Апартаменты и Пентхаусы с 2-мя и 3-мя Спальнями в Комплексе на Берегу Моря в Альмуньекаре Ун…
€504,000

Параметры недвижимости в Comarca de la Costa Granadina, Испания

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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