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Коммерческая недвижимость в Баше-Льобрегате, Испания

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4 объекта найдено
Коммерческое помещение 198 м² в Castelldefels, Испания
Коммерческое помещение 198 м²
Castelldefels, Испания
Площадь 198 м²
Коммерческое помещение в городе Кастельдефельс на побережье Коста Гарраф.Общая площадь 198 м…
$410,305
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Коммерческое помещение 950 м² в Viladecans, Испания
Коммерческое помещение 950 м²
Viladecans, Испания
Площадь 950 м²
Коммерческое помещение в городе Виладеканс в пригороде Барселоны.Расположено на первом этаже…
$683,108
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Отель в Барселоне в Sant Joan Despi, Испания
Отель в Барселоне
Sant Joan Despi, Испания
Число комнат 80
Площадь 4 736 м²
Количество этажей 7
Продаётся отель 4 звезды в Барселоне. В отеле имеются 80 номеров, каждый из которых оснащен …
$24,79 млн
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Коммерческое помещение 562 м² в Castelldefels, Испания
Коммерческое помещение 562 м²
Castelldefels, Испания
Площадь 562 м²
Коммерческое помещение во второй линии моря в городе Кастельдефельс на побережье Коста Гарра…
$1,39 млн
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