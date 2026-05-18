Коттеджный посёлок Линтулово

Коттеджный поселок, который лучше увидеть, чем описывать, и это ФАКТ. Линтулово — исключительное место в окружении выразительной северной природы Карельского перешейка. Наслаждайтесь спокойствием леса, прогулками к живописному озеру и близостью Зеленогорска с его инфраструктурой.



ЕДИНЫЙ АРХИТЕКТУРНЫЙ СТИЛЬ в проекте становится естественным продолжением природы, где каждый элемент благоустройства подчеркивает красоту пейзажа. Фасадные ограждения решены в едином стиле, улицы освещаются современными светильниками, а все кабельные линии проложены под землей - чтобы ничего не отвлекало взгляд от горизонта.



МЕСТО, ГДЕ ОТДЫХАЕТ ВЗГЛЯД

Пейзаж здесь работает на ощущение глубины: лес уходит вдаль, зелень меняется с сезонами, а пространство вокруг сохраняет чувство открытого горизонта и спокойствия.



ПАРК, КОТОРЫЙ ПОЛЮБИТ ВСЯ СЕМЬЯ

Парк в центре посёлка создан для того, чтобы объединять. Дети или взрослые, любители активного отдыха или медитативного досуга — каждый найдет здесь место силы. Общайтесь, двигайтесь, вдохновляйтесь!



КОМФОРТ НА КАЖДОМ ЭТАПЕ

С девелопером «ФАКТ» вы получаете не просто участок, а выстроенную систему сопровождения — от момента сделки и на всём протяжении владения недвижимостью. Чтобы эстетика, удобство и ценность коттеджных поселков сохранялись год за годом, сервисная компания «ФАКТ. Сервис» обеспечивает стабильную работу инженерных сетей и инфраструктуры, поддерживает порядок на территории и оказывает клиентскую поддержку, в том числе через удобное мобильное приложение. Команда комьюнити отвечает за атмосферу жизни в проектах: организует досуг и события, развивает добрососедство и формирует живое, комфортное сообщество жителей.



МИНИМУМ ВРЕМЕНИ НА ДОРОГУ, МАКСИМУМ ВОЗМОЖНОСТЕЙ

Каждая поездка в город — маленькое путешествие с красивыми панорамами вместо унылых пробок. Успевайте больше, уставайте меньше и получайте удовольствие от повседневности:

В 15 минутах езды - курортный город Зеленогорск с пляжами Финского залива, прогулочными зонами у воды и развитой инфраструктурой отдыха и сервиса.

Рядом расположены Парк культуры и отдыха “Озорные белки”, конный клуб “Северная Усадьба”, теннисный корт в Ильичево, экспозиционный павильон музея Ялкала, база отдыха “Солнечный Берег”, “View Ga”, “Гринвальд Парк” с веревочным парком, банным и ресторанным комплексом и многие другие.



Свяжитесь с нами — расскажем детали покупки и организуем показ, в том числе онлайн. Иногда правильное место не ищут долго. Его просто узнают.

Участок № 323. Кадастровый номер 1: 47:01:1706001:12332