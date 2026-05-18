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Коттеджный посёлок Вуоксаари

Ромашкинское сельское поселение, Россия
от
$25,885
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7
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ID: 39739
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Дата обновления: 08.08.2026

Местонахождение

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  • Страна
    Россия
  • Область / штат
    Северо-Западный федеральный округ
  • Район
    Приозерский район
  • Город
    Ромашкинское сельское поселение

О комплексе

Если ваша цель купить участок у озера в Ленинградской области, обратите внимание на это предложение. Участки расположены в коттеджном поселке на берегу реки Вуоксы-Вирта, рядом с лесным массивом, что обеспечивает приватность, комфорт и устойчивую ценность локации.

МЕСТО ДЛЯ ТЕХ, КТО ВЫБИРАЕТ ЛУЧШЕЕ

Участок на берегу озера — не просто земля, это пространство тишины и внутреннего баланса для людей, ценящие комфорт, безопасность и качество жизни на высоком уровне. Приватное природное окружение сочетается с современными удобствами, создавая редкий формат жизни. Здесь возможно реализовать индивидуальный проект дома, соответствующий вашему стилю жизни — от резиденции для постоянного проживания до уютной загородной усадьбы.

ЛЕСНОЙ ПЕЙЗАЖ ЗА ПОРОГОМ

Панорамный вид на воду и лес создают ощущение простора и открытого горизонта. Вокруг — сохранившая свою первозданность природа Карельского перешейка и настоящий северный лес, где растут грибы, ягоды и лекарственные растения. Это территория с историей жизни, которая продолжается и сегодня. Здесь можно не только отдохнуть в тишине, но и открыть для себя новые неспешные маршруты — с уважением к месту и к себе.

СОБСТВЕННЫЙ ВЫХОД В ЛЕС, И ЭТО ФАКТ

Водная инфраструктура органично встроена в повседневную жизнь: отдых на воде доступен в любое время, без лишних поездок и планирования. Для жителей предусмотрена территория отдыха на берегу. Занимайтесь сапсерфингом, устраивайте водный вояж, загорайте или просто рыбачьте — каждый найдет занятие по душе!

МЕСТА, ДОПОЛНЯЮЩИЕ ВАШ РИТМ

Локация ценится не только приватностью у воды, но и насыщенным, уже сформированным окружением. Рядом с «Вуоксаари» находится Ромашкинское сельское поселение. Там есть супермаркет, почтовое отделение, пункт выдачи OZON и даже форелевая ферма. Неподалеку действующие базы отдыха такие как ​​Вуокса-Хутор, Ромашка, которые дополняют повседневную жизнь инфраструктурой досуга: прогулочные маршруты, водные активности, бани и клубные форматы отдыха, в Лосево есть конный клуб и веревочный парк. Неподалеку от коттеджного поселка расположен Новодеревенский залив — места с чистой водой и хорошими условиями для рыбной ловли. Здесь удобно выходить на воду, рыбачить с берега или с лодки, не уезжая далеко от дома.

Этот участок — не актив и не квадратные метры. Это продолжение вашей истории. Той самой, где вы уже многое построили — и теперь выбираете лучшее.

Вуоксаари — это не просто земля, это основа новой жизни. Здесь легко дышится. Здесь хочется остаться. Остаётся лишь выбрать свой участок — а мы всё покажем и расскажем. Свяжитесь с нами, и мы организуем презентацию в удобное для вас время.
Участок № 74. Кадастровый номер 1: 47:03:0502002:523

Местонахождение на карте

Ромашкинское сельское поселение, Россия

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Коттеджный посёлок Вуоксаари
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от
$25,885
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