Коттеджный посёлок Прилесный стиль

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Ваш идеальный дом начинается с места, где хочется жить!
ПРИЛЕСНЫЙ СТИЛЬ - готовый и жилой поселок во Всеволожском районе, в 15 минутах от КАД по Мурманскому шоссе. Здесь вам доступны для приобретения земельные участки и готовые дома с разной степенью отделки - от черновой для тех, кто хочет закончить все самостоятельно, до полностью готового варианта "под ключ" для тех, кто ценит время.
КОММУНИКАЦИЯ И ИНФРАСТРУКТУРА
- Асфальтированные дороги с тротуарами и единый стиль застройки создают гармоничное, уютное пространство.
- Детская площадка, спортивная зона и прогулочная аллея — идеальное место для активной жизни и отдыха всей семьей.
- Закрытая территория с КПП — тишина, безопасность и ощущение уединения.
- Центральные подземные коммуникации, оптоволоконный интернет
- Развитая инфраструктура — рядом магазины, пункты выдачи Ozon, школы, детские сады, аптеки, банки, а также конный клуб и горнолыжный склон для активных выходных.
МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ
Коттеджный поселок граничит с деревней Хапо-ое, в нескольких минутах есть остановки общественного транспорта. Совсем рядом — лазурное озеро Манушкино, а чуть дальше раскинулся Невский лесопарк — место, где можно дышать полной грудью, гулять, кататься на велосипеде и любоваться природой.
Живите загородом и наслаждайтесь каждым мгновением, впитывая красоту и гармонию этого места - все хлопоты по обслуживанию на себя возьмет Сервисная компания.
УСЛОВИЯ ПОКУПКИ:
→ Ипотека от ведущих банков по льготным программам
→ Рассрочка от цены как при 100% оплате! Без % на первый год; срок до 48 месяцев; возможность строительства сразу после заключения сделки
→ Trade-in по рыночной стоимости с выходом на сделку от 1 недели
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Участок №44. Кадастровый номер участка: 47:07:1047005:6738
Местонахождение на карте
Колтушское городское поселение, Россия
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