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Многоуровневые квартиры в Мерсин, Турция

Многоуровневые квартиры В архив
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1 объект найдено
Многоуровневые квартиры 1 спальня в Мерсин, Турция
Многоуровневые квартиры 1 спальня
Мерсин, Турция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 75 м²
Этаж 9/11
€ 77,000
Недвижимость в Мерсине, Томюк Квартира 1+1  Продаётся с мебелью и техникой  Ком…

Параметры недвижимости в Мерсин, Турция

с видом на горы
с видом на море
недорогая
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