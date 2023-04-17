Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Турция
  3. Средиземноморский регион
  4. Kas
  5. Виллы

Купить вилла с видом на море в Kas, Турция

Вилла В архив
Очистить
Скоро здесь будут объекты
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Квартира 3 комнатыв Мраморноморский регион, Турция
Квартира 3 комнаты
Мраморноморский регион, Турция
3 Количество комнат 78 м² 5/5 Этаж
€ 373,444
Квартира 2+1 в стильном новом комплексе в СтамбулеРайон: Стамбул, Кадыкёй, ФикиртепеКак жите…
Квартира 1 спальняв Стамбул, Турция
Квартира 1 спальня
Стамбул, Турция
1 Количество комнат 1 ванных комнат 71 м²
€ 179,169
Beylikdüzü Primavera is a mixed housing project with 72 apartments established on an area of…
Квартира 3 комнатыв Алания, Турция
Квартира 3 комнаты
Алания, Турция
3 Количество комнат 110 м² 1/2 Этаж
€ 152,500
Квартира от собственника в центре Аланьи. ВНЖ при покупке Планировка квартиры и удобства в ж…
Квартира 2 комнатыв Авсаллар, Турция
Квартира 2 комнаты
Авсаллар, Турция
2 Количество комнат 65 м² 2/2 Этаж
€ 83,726
Мебелированная Квартира 1+1 Большой Комплекс АвсалларРайон: Анталья, Аланья, АвсалларРасстоя…
Квартира 3 комнатыв Аланья, Турция
Квартира 3 комнаты
Аланья, Турция
3 Количество комнат 110 м² 4/4 Этаж
€ 109,162
Квартира 2+1 с правом на получение гражданства в ŞekerhaneРайон: Анталья, Аланья, ШекерханеИ…
Квартира 2 комнатыв Махмутлар центр, Турция
Квартира 2 комнаты
Махмутлар центр, Турция
2 Количество комнат 48 м² 5/5 Этаж
€ 220,000
Идет строительство современного  комплекса в Махмутларе,  в котором предложены к п…
Квартира 3 спальнив Bahcelievler Mahallesi, Турция
Квартира 3 спальни
Bahcelievler Mahallesi, Турция
198 м²
€ 478,000
Divine Residences - это уникальная интерпретация современной жизни, сочетающая современную …
Квартира 3 комнатыв Аланья, Турция
Квартира 3 комнаты
Аланья, Турция
3 Количество комнат 115 м² 5/5 Этаж
€ 169,572
Квартира в хорошей семейной резиденции 2+1 в МахмутларРайон: Анталья, Аланья, МахмутларРасст…
Квартира 1 спальняв Аланья, Турция
Квартира 1 спальня
Аланья, Турция
2 Количество комнат Количество этажей 3
€ 49,339
Вторичка. Площадь : 1+1, 65 кв.м. Этаж: 3, северо-западная сторона. Айдат: 100 лир Место: М…
Дуплекс 4 комнатыв Аланья, Турция
Дуплекс 4 комнаты
Аланья, Турция
4 Количество комнат 190 м² 18/18 Этаж
€ 847,861
Пентхаус 3+1 в ультра роскошном комплексе с частным пляжем и SPA в КаргыджакРайон: Анталья, …
Квартира 3 комнатыв Мерсин, Турция
Квартира 3 комнаты
Мерсин, Турция
3 Количество комнат 75 м² 1/1 Этаж
€ 87,677
Роскошные апартаменты 2+1 в MERSİNРайон: Мерсин, Ердемли, ТёмюкРасстояние до моря: 500Развит…
Квартира 3 комнатыв Аланья, Турция
Квартира 3 комнаты
Аланья, Турция
3 Количество комнат 100 м² 1/1 Этаж
€ 185,470
Квартира 2+1 у моря для получения гражданства в центре АланииРайон: Анталья, Аланья, СарайРа…

Параметры недвижимости в Kas, Турция

с видом на горы
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитное
Realting.com
Перейти