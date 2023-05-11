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Дуплексы в Картепе, Турция

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2 объекта найдено
Дуплекс 5 комнат в Ataevler Mahallesi, Турция
Дуплекс 5 комнат
Ataevler Mahallesi, Турция
Комнаты 5
Площадь 254 м²
Этаж 6/6
€ 416,200
Дуплекс 4 комнаты в Ataevler Mahallesi, Турция
Дуплекс 4 комнаты
Ataevler Mahallesi, Турция
Комнаты 4
Площадь 166 м²
Этаж 6/6
€ 175,100

Параметры недвижимости в Картепе, Турция

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
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