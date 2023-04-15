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Купить вилла в Gazipasa, Турция

Gazipasa
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4 объекта найдено
Вилла 3 спальнив Gazipasa, Турция
Вилла 3 спальни
Gazipasa, Турция
4 Количество комнат 3 ванных комнат
€ 600,000
3 СПАЛЬНЫХ КОМНАТ 1 ГОСТИНАЯ ТРИПЛЕКС ВИЛЛА 350 кв.м. ПЛОЩАДЬ ЗЕМЛИ 1.000 кв.м. …
Вилла 4 комнатыв Gazipasa, Турция
Вилла 4 комнаты
Gazipasa, Турция
4 Количество комнат 350 м² 3/3 Этаж
€ 620,000
Вилла от собственника с возможностью получить ВНЖ Предлагается Вашему вниманию вилла в район…
Вилла 5 комнатв Hasdere, Турция
Вилла 5 комнат
Hasdere, Турция
5 Количество комнат 645 м² 2/2 Этаж
€ 907,500
Вилла от собственника с возможностью получить ВНЖ Предлагается Вашему вниманию вилла в район…
Вилла 3 комнатыв Gazipasa, Турция
Вилла 3 комнаты
Gazipasa, Турция
3 Количество комнат 145 м² 2/2 Этаж
€ 334,900
Новая вилла. Возможность получить икамет Планировка виллы и удобства Предлагается ко мнимани…

Параметры недвижимости в Gazipasa, Турция

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
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