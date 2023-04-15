Купить дуплекс в Gazipasa, Турция

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Gazipasa
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18 объектов найдено
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Дуплекс 7 комнат
Gazipasa, Турция
7 Количество комнат
310 м²
9/10 Этаж
€ 550,000
Комфортный и роскошный дуплекс 5+2 в GazipaşaРайон: Анталья, Аланья, ГазипашаРасстояние до м…
Дуплекс 6 комнат
Gazipasa, Турция
6 Количество комнат
175 м²
10/10 Этаж
€ 390,000
Комфортабельный дуплекс 4+2 в GazipaşaРайон: Анталья, Аланья, ГазипашаРасстояние до моря: 20…
Дуплекс 5 комнат
Gazipasa, Турция
5 Количество комнат
130 м²
10/10 Этаж
€ 300,000
Роскошный дуплекс 4+1 в GazipaşaРайон: Анталья, Аланья, ГазипашаРасстояние до моря: 2000Совр…
Дуплекс 4 комнаты
Gazipasa, Турция
4 Количество комнат
115 м²
10/10 Этаж
€ 265,000
Шикарный дуплекс 3+1 в GazipaşaРайон: Анталья, Аланья, ГазипашаРасстояние до моря: 2000Совре…
Дуплекс 3 комнаты
Gazipasa, Турция
3 Количество комнат
100 м²
10/10 Этаж
€ 230,000
Прекрасный дуплекс 2+1 в GazipaşaРайон: Анталья, Аланья, ГазипашаРасстояние до моря: 2000Со…
Дуплекс 4 комнаты
Gazipasa, Турция
4 Количество комнат
133 м²
9/10 Этаж
€ 290,000
Шикарный дуплекс 3+1 в GazipaşaРайон: Анталья, Аланья, ГазипашаРасстояние до моря: 1200Разви…
Дуплекс 5 комнат
Gazipasa, Турция
5 Количество комнат
189 м²
9/10 Этаж
€ 415,000
Роскошный дуплекс 4+1 в GazipaşaРайон: Анталья, Аланья, ГазипашаРасстояние до моря: 1200Разв…
Дуплекс 3 комнаты
Gazipasa, Турция
3 Количество комнат
120 м²
9/10 Этаж
€ 260,000
Комфортабельный дуплекс 2+1 в GazipaşaРайон: Анталья, Аланья, ГазипашаРасстояние до моря: 12…
Дуплекс 3 комнаты
Gazipasa, Турция
3 Количество комнат
86 м²
2/2 Этаж
€ 132,000
Комфортабельный Дуплекс 2+1 в GazipaşaРайон: Анталья, Аланья, ГазипашаРасстояние до моря: 25…
Дуплекс 5 комнат
Gazipasa, Турция
5 Количество комнат
194 м²
4/4 Этаж
€ 280,000
Роскошная двухуровневая квартира 4+1 в прекраснейшем комплексе в GazipaşaРайон: Анталья, Ала…
Дуплекс 3 комнаты
Gazipasa, Турция
3 Количество комнат
174 м²
4/4 Этаж
€ 210,000
Дуплекс 2+1 с отдельной кухней в шикарном комплексе в GazipaşaРайон: Анталья, Аланья, Газипа…
Дуплекс 3 комнаты
Gazipasa, Турция
3 Количество комнат
99 м²
7/7 Этаж
€ 219,000
Шикарный Дуплекс 2+1 в GazipaşaРайон: Анталья, Аланья, ГазипашаРасстояние до моря: 2400ИНФОР…
Дуплекс 2 комнаты
Gazipasa, Турция
2 Количество комнат
65 м²
3/3 Этаж
€ 96,800
Новая двухуровневая квартира 1+1 в красивейшем районе GazipaşaРайон: Анталья, Аланья, Газипа…
Дуплекс 4 комнаты
Gazipasa, Турция
4 Количество комнат
193 м²
5/5 Этаж
€ 307,000
Дуплекс 3+1 в комплексе класса люксРайон: Анталья, Аланья, ГазипашаРасстояние до моря: 1000Н…
Дуплекс 3 комнаты
Gazipasa, Турция
3 Количество комнат
129 м²
5/5 Этаж
€ 205,500
Дуплекс 2+1 в комплексе класса ЛюксРайон: Анталья, Аланья, ГазипашаРасстояние до моря: 1000Н…
Дуплекс 4 комнаты
Gazipasa, Турция
4 Количество комнат
169 м²
7/7 Этаж
€ 195,000
Прекрасный дуплекс 3+1 в GazipaşaРайон: Анталья, Аланья, ГазипашаРасстояние до моря: 700Гази…
Дуплекс 3 комнаты
Gazipasa, Турция
3 Количество комнат
98 м²
7/7 Этаж
€ 155,000
Шикарный дуплекс 2+1 в ГазипашаРайон: Анталья, Аланья, ГазипашаРасстояние до моря: 700Газипа…
Дуплекс 3 комнаты
Gazipasa, Турция
3 Количество комнат
150 м²
9/9 Этаж
€ 250,000
Комплекс Города Рая Продажа 2+1 ДублексРайон: Анталья, Аланья, ГазипашаДля Вас предоставляет…
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