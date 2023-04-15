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Купить дуплекс в Gazipasa, Турция

Gazipasa
18
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18 объектов найдено
Дуплекс 7 комнатв Gazipasa, Турция
Дуплекс 7 комнат
Gazipasa, Турция
7 Количество комнат 310 м² 9/10 Этаж
€ 550,000
Комфортный и роскошный дуплекс 5+2 в GazipaşaРайон: Анталья, Аланья, ГазипашаРасстояние до м…
Дуплекс 6 комнатв Gazipasa, Турция
Дуплекс 6 комнат
Gazipasa, Турция
6 Количество комнат 175 м² 10/10 Этаж
€ 390,000
Комфортабельный дуплекс 4+2 в GazipaşaРайон: Анталья, Аланья, ГазипашаРасстояние до моря: 20…
Дуплекс 5 комнатв Gazipasa, Турция
Дуплекс 5 комнат
Gazipasa, Турция
5 Количество комнат 130 м² 10/10 Этаж
€ 300,000
Роскошный дуплекс 4+1 в GazipaşaРайон: Анталья, Аланья, ГазипашаРасстояние до моря: 2000Совр…
Дуплекс 4 комнатыв Gazipasa, Турция
Дуплекс 4 комнаты
Gazipasa, Турция
4 Количество комнат 115 м² 10/10 Этаж
€ 265,000
Шикарный дуплекс 3+1 в GazipaşaРайон: Анталья, Аланья, ГазипашаРасстояние до моря: 2000Совре…
Дуплекс 3 комнатыв Gazipasa, Турция
Дуплекс 3 комнаты
Gazipasa, Турция
3 Количество комнат 100 м² 10/10 Этаж
€ 230,000
Прекрасный дуплекс 2+1 в GazipaşaРайон: Анталья, Аланья, ГазипашаРасстояние до моря: 2000Со…
Дуплекс 4 комнатыв Gazipasa, Турция
Дуплекс 4 комнаты
Gazipasa, Турция
4 Количество комнат 133 м² 9/10 Этаж
€ 290,000
Шикарный дуплекс 3+1 в GazipaşaРайон: Анталья, Аланья, ГазипашаРасстояние до моря: 1200Разви…
Дуплекс 5 комнатв Gazipasa, Турция
Дуплекс 5 комнат
Gazipasa, Турция
5 Количество комнат 189 м² 9/10 Этаж
€ 415,000
Роскошный дуплекс 4+1 в GazipaşaРайон: Анталья, Аланья, ГазипашаРасстояние до моря: 1200Разв…
Дуплекс 3 комнатыв Gazipasa, Турция
Дуплекс 3 комнаты
Gazipasa, Турция
3 Количество комнат 120 м² 9/10 Этаж
€ 260,000
Комфортабельный дуплекс 2+1 в GazipaşaРайон: Анталья, Аланья, ГазипашаРасстояние до моря: 12…
Дуплекс 3 комнатыв Gazipasa, Турция
Дуплекс 3 комнаты
Gazipasa, Турция
3 Количество комнат 86 м² 2/2 Этаж
€ 132,000
Комфортабельный Дуплекс 2+1 в GazipaşaРайон: Анталья, Аланья, ГазипашаРасстояние до моря: 25…
Дуплекс 5 комнатв Gazipasa, Турция
Дуплекс 5 комнат
Gazipasa, Турция
5 Количество комнат 194 м² 4/4 Этаж
€ 280,000
Роскошная двухуровневая квартира 4+1 в прекраснейшем комплексе в GazipaşaРайон: Анталья, Ала…
Дуплекс 3 комнатыв Gazipasa, Турция
Дуплекс 3 комнаты
Gazipasa, Турция
3 Количество комнат 174 м² 4/4 Этаж
€ 210,000
Дуплекс 2+1 с отдельной кухней в шикарном комплексе в GazipaşaРайон: Анталья, Аланья, Газипа…
Дуплекс 3 комнатыв Gazipasa, Турция
Дуплекс 3 комнаты
Gazipasa, Турция
3 Количество комнат 99 м² 7/7 Этаж
€ 219,000
Шикарный Дуплекс 2+1 в GazipaşaРайон: Анталья, Аланья, ГазипашаРасстояние до моря: 2400ИНФОР…
Дуплекс 2 комнатыв Gazipasa, Турция
Дуплекс 2 комнаты
Gazipasa, Турция
2 Количество комнат 65 м² 3/3 Этаж
€ 96,800
Новая двухуровневая квартира 1+1 в красивейшем районе GazipaşaРайон: Анталья, Аланья, Газипа…
Дуплекс 4 комнатыв Gazipasa, Турция
Дуплекс 4 комнаты
Gazipasa, Турция
4 Количество комнат 193 м² 5/5 Этаж
€ 307,000
Дуплекс 3+1 в комплексе класса люксРайон: Анталья, Аланья, ГазипашаРасстояние до моря: 1000Н…
Дуплекс 3 комнатыв Gazipasa, Турция
Дуплекс 3 комнаты
Gazipasa, Турция
3 Количество комнат 129 м² 5/5 Этаж
€ 205,500
Дуплекс 2+1 в комплексе класса ЛюксРайон: Анталья, Аланья, ГазипашаРасстояние до моря: 1000Н…
Дуплекс 4 комнатыв Gazipasa, Турция
Дуплекс 4 комнаты
Gazipasa, Турция
4 Количество комнат 169 м² 7/7 Этаж
€ 195,000
Прекрасный дуплекс 3+1 в GazipaşaРайон: Анталья, Аланья, ГазипашаРасстояние до моря: 700Гази…
Дуплекс 3 комнатыв Gazipasa, Турция
Дуплекс 3 комнаты
Gazipasa, Турция
3 Количество комнат 98 м² 7/7 Этаж
€ 155,000
Шикарный дуплекс 2+1 в ГазипашаРайон: Анталья, Аланья, ГазипашаРасстояние до моря: 700Газипа…
Дуплекс 3 комнатыв Gazipasa, Турция
Дуплекс 3 комнаты
Gazipasa, Турция
3 Количество комнат 150 м² 9/9 Этаж
€ 250,000
Комплекс Города Рая Продажа 2+1 ДублексРайон: Анталья, Аланья, ГазипашаДля Вас предоставляет…

Параметры недвижимости в Gazipasa, Турция

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитное
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