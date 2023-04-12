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Купить комнату в Алания, Турция

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2 объекта найдено
Комната 1 спальняв Seki, Турция
Комната 1 спальня
Seki, Турция
2 Количество комнат 1 ванных комнат
Цена по запросу
Это наш проект, который мы начнем 01.08.2021 в Алании Демирташ Махаллеси. Наш & NBSP;проект …
Комната 2 спальнив Алания, Турция
Комната 2 спальни
Алания, Турция
3 Количество комнат 2 ванных комнат
Цена по запросу
Представьте себе дом, который постоянно развивается за счет инвестиций и растет в цене день …

Параметры недвижимости в Алания, Турция

с видом на горы
с видом на море
недорогая
элитное
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