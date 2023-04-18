Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Турция
  3. Средиземноморский регион
  4. Aksu

Купить недвижимость в Aksu, Турция

Скоро здесь будут объекты
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Дом 5 спаленв Лара, Турция
Дом 5 спален
Лара, Турция
1 Количество комнат 3 ванных комнат 250 м²
Цена по запросу
Эта вилла на продажу в Ларе достаточно стильная, чтобы мечты сбылись. Пляж Лара - один из са…
Квартира 2 комнатыв Авсаллар, Турция
Квартира 2 комнаты
Авсаллар, Турция
2 Количество комнат 42 м² 1/9 Этаж
€ 105,500
Апартаменты от собственника Планировка квартиры и удобства в жилом комплексе Предлагается ко…
Квартира 2 комнатыв Аланья, Турция
Квартира 2 комнаты
Аланья, Турция
2 Количество комнат 70 м² 1/1 Этаж
€ 119,351
Квартира 1+1 в ОбаРайон: Анталья, Аланья, ОбаКвартира находится на 1 этаже. Внутри имеется а…
Квартира 1 спальняв Авсаллар, Турция
Квартира 1 спальня
Авсаллар, Турция
1 ванных комнат 55 м²
€ 118,000
Новая резиденция в популярном районе Авсаллар, Алания Авсаллар – небольшой район Аланьи, ра…
Дуплекс 5 комнатв Ciplakli, Турция
Дуплекс 5 комнат
Ciplakli, Турция
5 Количество комнат 126 м² 5/5 Этаж
€ 270,769
4+1 дублекс в ОбабеРайон: Анталья, Аланья, ОбаРасстояние до моря: 3000Новый жилой комплекс б…
Квартира 2 спальнив Konyaalti, Турция
Квартира 2 спальни
Konyaalti, Турция
1 Количество комнат 2 ванных комнат 160 м²
Цена по запросу
Воспользуйтесь возможностью жить в одном из самых популярных районов города с квартирой на п…
Квартира 2 комнатыв Каракокали, Турция
Квартира 2 комнаты
Каракокали, Турция
2 Количество комнат 49 м² 4/4 Этаж
€ 145,000
Квартиры от застройщика с возможностью получения ВНЖ Планировка квартир и удобства в жилом к…
Квартирав Akarca, Турция
Квартира
Akarca, Турция
€ 546,000
Компания Stay Property предлагает новые квартиры в Стамбуле – район Ускюдар. В жилом комплек…
Квартира 3 комнатыв Махмутлар центр, Турция
Квартира 3 комнаты
Махмутлар центр, Турция
3 Количество комнат 120 м² 3/5 Этаж
€ 139,500
Квартира от собственника в Махмутларе. Идеально для сдачи в аренду Планировка квартиры и удо…
Квартира 3 комнатыв Махмутлар центр, Турция
Квартира 3 комнаты
Махмутлар центр, Турция
3 Количество комнат 122 м² 6/9 Этаж
€ 462,000
"Zera Homes" предлагает квартиру планировкой 2+1, площадью 122 м2 в Махмутларе. Комплек…
Квартирав Akarca, Турция
Квартира
Akarca, Турция
€ 259,819
Компания StayProperty предлагает квартиры в Стамбуле – район Бейликдюзю.Квартиры имеют плани…
Дуплекс 4 комнатыв Аланья, Турция
Дуплекс 4 комнаты
Аланья, Турция
4 Количество комнат 1 ванных комнат 60 м² 1 Этаж
€ 104,000
Представляем Вашему вниманию новый проект жилого комплекса в тихом и спокойном районе Авсалл…

Параметры недвижимости в Aksu, Турция

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитное
Realting.com
Перейти