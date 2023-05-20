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Пентхаусы в Таиланде

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1 объект найдено
Пентхаус 2 спальни в Пхукет, Таиланд
Пентхаус 2 спальни
Пхукет, Таиланд
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
€ 773,681
Пентхаус в построенном комплексе Бриллиант в районе пляжа Банг тао (800 метов) до пляжа. …

Параметры недвижимости в Таиланде

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