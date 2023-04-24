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Дуплексы в Торревьеха, Испания
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20 объектов найдено
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Дуплекс 3 спальни
Торревьеха, Испания
4 Количество комнат
2 ванных комнат
70 м²
€ 172,000
Дуплекс в Пуэбло Центро. Площадь дома 70 кв. м. Участок 120 кв. м. - 3 комнаты. …
Дуплекс 3 спальни
Торревьеха, Испания
4 Количество комнат
2 ванных комнат
86 м²
€ 169,520
Просторный угловой дуплекс. Площадь 86 кв. м. Земельный участок 41 кв. м. 3 спальни…
Дуплекс 2 спальни
Торревьеха, Испания
3 Количество комнат
2 ванных комнат
70 м²
€ 172,000
Дуплекс в Пуэбло Центро. Площадь дома 70 кв. м. Участок 120 кв. м. - 3 комнаты. …
Дуплекс 3 спальни
Торревьеха, Испания
4 Количество комнат
2 ванных комнат
86 м²
€ 169,520
Просторный угловой дуплекс. Площадь 86 кв. м. Земельный участок 41 кв. м. 3 спальни…
Дуплекс 2 спальни
Торревьеха, Испания
3 Количество комнат
2 ванных комнат
70 м²
€ 172,000
Дуплекс в Пуэбло Центро. Площадь дома 70 кв. м. Участок 120 кв. м. - 3 комнаты. …
Дуплекс 3 спальни
Торревьеха, Испания
4 Количество комнат
2 ванных комнат
86 м²
€ 169,520
Просторный угловой дуплекс. Площадь 86 кв. м. Земельный участок 41 кв. м. 3 спальни…
Дуплекс 2 спальни
Торревьеха, Испания
3 Количество комнат
2 ванных комнат
70 м²
€ 172,000
Дуплекс в Пуэбло Центро. Площадь дома 70 кв. м. Участок 120 кв. м. - 3 комнаты. …
Дуплекс 3 спальни
Торревьеха, Испания
4 Количество комнат
2 ванных комнат
86 м²
€ 170,000
Просторный угловой дуплекс. Площадь 86 кв. м. Земельный участок 41 кв. м. 3 спальни…
Дуплекс 3 спальни
Торревьеха, Испания
2 ванных комнат
74 м²
1 Этаж
€ 153,000
Продаётся дуплекс в Торревьехе в районе La veleta, располагается на 1 этаже. Общая площадь 7…
Дуплекс 2 спальни
Торревьеха, Испания
1 ванных комнат
59 м²
€ 147,000
Продаётся дуплекс в Торревьехе в районе Mar azul. Общая площадь 59.00 м2, участок 65 м2, дуп…
Дуплекс 3 спальни
Торревьеха, Испания
2 ванных комнат
77 м²
€ 105,000
Дуплекс, в углу, очень уютный, с просторными террасами и беспрепятственным видом, расположен…
Дуплекс 2 спальни
Торревьеха, Испания
1 ванных комнат
66 м²
€ 195,000
Дуплекс расположен в закрытой урбаницации с бассейном и своей парковкой.Дуплекс состоит из г…
Дуплекс 3 спальни
Торревьеха, Испания
1 ванных комнат
85 м²
€ 190,000
Продаётся дуплекс в Торревьехе в районе Torretas. Общая площадь 85.00 м2, состоит из 4 комна…
Дуплекс 3 спальни
Торревьеха, Испания
2 ванных комнат
70 м²
€ 163,500
Продаётся дуплекс в Торревьехе в районе Nueva Torrevieja. Общая площадь 70.00 м2, дуплекс 20…
Дуплекс 2 спальни
Торревьеха, Испания
2 ванных комнат
120 м²
€ 235,000
Продаётся дуплекс в Торревьехе в районе Aguas nuevas 2. Общая площадь 120.00 м2, дуплекс 201…
Дуплекс 4 спальни
Торревьеха, Испания
2 ванных комнат
71 м²
€ 115,000
Продаётся дуплекс в Торревьехе в районе Playa del cura. Общая площадь 71.00 м2, дуплекс 1983…
Дуплекс 3 спальни
Торревьеха, Испания
3 ванных комнат
107 м²
€ 167,260
Дуплекс 3 спальни
Торревьеха, Испания
1 ванных комнат
90 м²
€ 155,000
Продаётся дуплекс в Торревьехе в районе Carrefour. Общая площадь 90.00 м2, состоит из 4 комн…
Дуплекс 2 спальни
Los Balcones, Испания
2 ванных комнат
90 м²
€ 175,000
Продаётся дуплекс в Ориуэла Косте в районе Villamartin. Общая площадь 90.00 м2, дуплекс 1997…
Дуплекс 2 спальни
Торревьеха, Испания
2 ванных комнат
€ 149,000
Продаётся дуплекс в Торревьехе в районе Calas blanca. Общая площадь 0.00 м2, участок 200 м2,…
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