Недвижимость в Торревьехе: стоимость и особенности покупки

Торревьеха — курортный живописный городок, расположенный на побережье Коста-Рика. Здесь теплый средиземноморский климат, пляжи с белым песком и изобилие солнечных дней в году. В Торревьехе много соленых озер, поэтому воздух здесь насыщен большим количеством йода.

Преимущества покупки недвижимости в Торревьехе

Торревьеха — идеальный европейский город для русскоговорящих людей. Во многих ресторанах и кафе меню переведено на русский язык, продавцы-консультанты без проблем понимают гостей из России. В точках по продаже прессы можно найти журналы и газеты на русском языке.

Апартаменты в Торревьехе стоят дешевле, чем в других курортных городах Испании. Сюда часто приезжают те, кто находится в поисках комфортабельной и доступной по стоимости недвижимости. В Торревьехе хорошо развита инфраструктура. Недалеко находятся известные туристические курорты — Аликанте и Бенидорм. Ближайший аэропорт расположен всего в часе езды. Торревьеха отлично подходит как для семей с детьми, так и пожилых пар, которые хотят жить в спокойной обстановке.

Стоимость квартиры в Торревьехе

Стоимость недвижимости в первую очередь зависит от площади, планировки и состояния квартиры, года постройки здания, состояния коммуникаций. Также большую роль в формировании цены играет удаленность от моря. Чем ближе к побережью, тем выше ценник. Средняя рыночная стоимость недвижимости — 1100 евро за м².

Купить квартиру в Торревьехе, Испания можно как на первичном, так и вторичном рынке. На территории современных ЖК есть собственные бассейны, детские и спортивные площадки, салоны красоты, фитнес-клубы и т.д.

Цены на квартиры в Торревьехе стартуют от 35 тыс. евро. По минимальному прайсу можно найти уютную студию площадью 30-35 м² со скромным ремонтом и мебелью. Стоимость недорогих двухкомнатных квартир начинается от 50 тыс. евро.

Выгодно ли покупать квартиру в Торревьехе в Испании

Жилье в курортных городах Испании — выгодная инвестиция. Купить апартаменты в Торревьехе можно не только для проживания и отдыха, но и для сдачи в краткосрочную аренду с доходностью около 5 % годовых. Съем жилья в уютном курортном городке пользуется спросом практически круглый год.

Торревьеха — один из самых интернациональных городов Испании, в котором проживают представители 120 стран мира.