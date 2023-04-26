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Купить квартиру в Торревьехе, Испания

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1 269 объектов найдено
Квартира 3 спальни в Торревьеха, Испания
Квартира 3 спальни
Торревьеха, Испания
3 ванных комнат 100 м²
€ 525,000
Front line apartment in La Mata, Torrevieja, Costa Blanca Last home available in an impressi…
Квартира 2 спальни в Торревьеха, Испания
Квартира 2 спальни
Торревьеха, Испания
3 Количество комнат 1 ванных комнат 66 м² 1/5 Этаж
€ 128,600
Предлагаем двухкомнатную квартиру рядом с центральным пляжем города Торревьеха. Квартира сос…
Квартира 1 спальня в Торревьеха, Испания
Квартира 1 спальня
Торревьеха, Испания
2 Количество комнат 1 ванных комнат 49 м² 3/5 Этаж
€ 79,900
Предлагаем Вашему вниманию однокомнатную квртиру недалеко от парка Наций, в которой есть одн…
Квартира 3 спальни в Los Balcones, Испания
Квартира 3 спальни
Los Balcones, Испания
4 Количество комнат 2 ванных комнат 116 м² 5/6 Этаж
€ 416,000
Предлагаем вам новые апартаменты с видом на море в жилом комплексе Ocean Dream в городе Торр…
Квартира 3 спальни в Торревьеха, Испания
Квартира 3 спальни
Торревьеха, Испания
2 ванных комнат 95 м²
€ 240,000
Apartments for sale in Torrevieja, Costa Blanca A magnificent building of 21 apartments. The…
Квартира 1 спальня в Торревьеха, Испания
Квартира 1 спальня
Торревьеха, Испания
2 Количество комнат 1 ванных комнат 3/5 Этаж
€ 77,000
Предлагаем вам квартиру с одной спальней в 10 минутах ходьбы от центра города и порта. В ква…
Квартира 4 спальни в Торревьеха, Испания
Квартира 4 спальни
Торревьеха, Испания
5 Количество комнат 2 ванных комнат 140 м²
€ 145,000
Продается большая квартира площадью 140 кв. м. в центре Торревьехи. 5 минут от моря и в о…
Квартира 2 спальни в Торревьеха, Испания
Квартира 2 спальни
Торревьеха, Испания
3 Количество комнат 1 ванных комнат 80 м²
€ 180,000
Гурдамар Дель Сегкра. Филиппинская улица, пентхаус. Квартира в хорошем состоянии с вид…
Квартира 1 спальня в Торревьеха, Испания
Квартира 1 спальня
Торревьеха, Испания
2 Количество комнат 1 ванных комнат 60 м²
€ 90,000
Современная квартира с 1 спальней + гараж + кладовка. Квартира находится в 600 м от пляжа…
Квартира 2 спальни в Торревьеха, Испания
Квартира 2 спальни
Торревьеха, Испания
3 Количество комнат 1 ванных комнат 62 м² 3 Этаж
€ 82,000
Солнечная квартира с гаражом в центре Торревьехи. Площадь 62 кв. м. В доме есть гостин…
Квартира 2 спальни в Торревьеха, Испания
Квартира 2 спальни
Торревьеха, Испания
3 Количество комнат 1 ванных комнат 70 м²
€ 80,000
Квартира 70 кв. м., меблирована и оборудована, готова к заселению. Состоит из гостиной/ст…
Квартира 1 спальня в Торревьеха, Испания
Квартира 1 спальня
Торревьеха, Испания
2 Количество комнат 1 ванных комнат 59 м²
€ 70,000
Продается квартира 59 кв. м. Улица Мальдонадо, 49. 1 ванная. Терраса на восток. …
Квартира 2 спальни в Торревьеха, Испания
Квартира 2 спальни
Торревьеха, Испания
3 Количество комнат 1 ванных комнат 54 м²
€ 86,000
Улица Рейн-Ривер, 221. Квартира в хорошем состоянии, площадь 54 кв. м. Общий бассейн. …
Квартира 2 спальни в Торревьеха, Испания
Квартира 2 спальни
Торревьеха, Испания
3 Количество комнат 1 ванных комнат 50 м² 7 Этаж
€ 85,000
Продается квартира 50 кв. м. в районе Palangre. 7-й этаж. 2 спальни. 1 ванная комна…
Квартира 2 спальни в Торревьеха, Испания
Квартира 2 спальни
Торревьеха, Испания
3 Количество комнат 1 ванных комнат 71 м²
€ 86,000
Квартира рядом с морем. 2 спальни. 1 ванная. Площадь 71 кв. м. Терраса 6 кв. м. …
Квартира 2 спальни в Торревьеха, Испания
Квартира 2 спальни
Торревьеха, Испания
3 Количество комнат 1 ванных комнат 70 м²
€ 228,000
Квартира с захватывающим видом на море и общий бассейн. Площадь 70 кв. м., с 2 спальнями,…
Квартира 3 спальни в Торревьеха, Испания
Квартира 3 спальни
Торревьеха, Испания
1 ванных комнат 80 м² 4 Этаж
€ 129,900
Продаётся aпартамент в Торревьехе в районе Playa de los locos, располагается на 4 этаже. Общ…
Квартира 2 спальни в Торревьеха, Испания
Квартира 2 спальни
Торревьеха, Испания
1 ванных комнат 64 м² 2 Этаж
€ 79,900
Продаётся aпартамент в Торревьехе в районе Centro, располагается на 2 этаже. Общая площадь 6…
Квартира 2 спальни в Торревьеха, Испания
Квартира 2 спальни
Торревьеха, Испания
1 ванных комнат 61 м² 2 Этаж
€ 77,900
Продаётся aпартамент в Торревьехе в районе Centro, располагается на 2 этаже. Общая площадь 6…
Квартира 3 спальни в Торревьеха, Испания
Квартира 3 спальни
Торревьеха, Испания
1 ванных комнат 85 м² 3 Этаж
€ 119,500
Продаётся aпартамент в Торревьехе в районе Playa de los locos, располагается на 3 этаже. Общ…
Квартира 2 спальни в Торревьеха, Испания
Квартира 2 спальни
Торревьеха, Испания
1 ванных комнат 4 Этаж
€ 129,000
Продаётся aпартамент в Торревьехе в районе Habaneras, располагается на 4 этаже. Общая площад…
Квартира 3 спальни в Торревьеха, Испания
Квартира 3 спальни
Торревьеха, Испания
1 ванных комнат 110 м²
€ 176,000
Продаётся aпартамент в Торревьехе в районе La Mata. Общая площадь 110.00 м2, aпартамент 1995…
Пентхаус 1 спальня в Торревьеха, Испания
Пентхаус 1 спальня
Торревьеха, Испания
1 ванных комнат 75 м² 5 Этаж
€ 77,500
Продаётся пентхаус в Торревьехе в районе Habaneras, располагается на 5 этаже. Общая площадь …
Студия 1 ванная в Торревьеха, Испания
Студия 1 ванная
Торревьеха, Испания
1 ванных комнат 42 м² 2 Этаж
€ 69,900
Продаётся студия в Торревьехе в районе Centro, располагается на 2 этаже. Общая площадь 42.00…
Квартира 2 спальни в Торревьеха, Испания
Квартира 2 спальни
Торревьеха, Испания
1 ванных комнат 49 м² 1 Этаж
€ 69,900
Продаётся aпартамент в Торревьехе в районе Acequion, располагается на 1 этаже. Общая площадь…
Квартира 2 спальни в Торревьеха, Испания
Квартира 2 спальни
Торревьеха, Испания
1 ванных комнат 65 м² 1 Этаж
€ 114,900
Продаётся aпартамент в Торревьехе в районе Playa de los locos, располагается на 1 этаже. Общ…
Квартира 3 спальни в Торревьеха, Испания
Квартира 3 спальни
Торревьеха, Испания
2 ванных комнат 105 м² 3 Этаж
€ 114,900
Продаётся aпартамент в Торревьехе в районе Paseo maritimo, располагается на 3 этаже. Общая п…
Пентхаус 2 спальни в Торревьеха, Испания
Пентхаус 2 спальни
Торревьеха, Испания
2 ванных комнат 73 м² 1 Этаж
€ 127,900
Продаётся пентхаус в Торревьехе в районе Playa del cura, располагается на 1 этаже. Общая пло…
Квартира 2 спальни в Торревьеха, Испания
Квартира 2 спальни
Торревьеха, Испания
1 ванных комнат 60 м² 2 Этаж
€ 87,900
Продаётся aпартамент в Торревьехе в районе Centro, располагается на 2 этаже. Общая площадь 6…
Квартира 2 спальни в Торревьеха, Испания
Квартира 2 спальни
Торревьеха, Испания
3 Количество комнат 1 ванных комнат 59 м²
€ 89,900
Квартира в районе Торревьеха Асекьон, площадью 59 кв. м. Две спальни, ванная комната, иму…

Недвижимость в Торревьехе: стоимость и особенности покупки

Торревьеха — курортный живописный городок, расположенный на побережье Коста-Рика. Здесь теплый средиземноморский климат, пляжи с белым песком и изобилие солнечных дней в году. В Торревьехе много соленых озер, поэтому воздух здесь насыщен большим количеством йода. 

Преимущества покупки недвижимости в Торревьехе

Торревьеха — идеальный европейский город для русскоговорящих людей. Во многих ресторанах и кафе меню переведено на русский язык, продавцы-консультанты без проблем понимают гостей из России. В точках по продаже прессы можно найти журналы и газеты на русском языке. 

Апартаменты в Торревьехе стоят дешевле, чем в других курортных городах Испании. Сюда часто приезжают те, кто находится в поисках комфортабельной и доступной по стоимости недвижимости. В Торревьехе хорошо развита инфраструктура. Недалеко находятся известные туристические курорты — Аликанте и Бенидорм. Ближайший аэропорт расположен всего в часе езды. Торревьеха отлично подходит как для семей с детьми, так и пожилых пар, которые хотят жить в спокойной обстановке. 

Стоимость квартиры в Торревьехе

Стоимость недвижимости в первую очередь зависит от площади, планировки и состояния квартиры, года постройки здания, состояния коммуникаций. Также большую роль в формировании цены играет удаленность от моря. Чем ближе к побережью, тем выше ценник. Средняя рыночная стоимость недвижимости — 1100 евро за м².

Купить квартиру в Торревьехе, Испания можно как на первичном, так и вторичном рынке. На территории современных ЖК есть собственные бассейны, детские и спортивные площадки, салоны красоты, фитнес-клубы и т.д. 

Цены на квартиры в Торревьехе стартуют от 35 тыс. евро. По минимальному прайсу можно найти уютную студию площадью 30-35 м² со скромным ремонтом и мебелью. Стоимость недорогих двухкомнатных квартир начинается от 50 тыс. евро. 

Выгодно ли покупать квартиру в Торревьехе в Испании

Жилье в курортных городах Испании — выгодная инвестиция. Купить апартаменты в Торревьехе можно не только для проживания и отдыха, но и для сдачи в краткосрочную аренду с доходностью около 5 % годовых. Съем жилья в уютном курортном городке пользуется спросом практически круглый год. 

Торревьеха — один из самых интернациональных городов Испании, в котором проживают представители 120 стран мира.

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