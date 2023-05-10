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Квартиры в Сан-Мигель-де-Салинас, Испания

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109 объектов найдено
Квартира 3 спальни в Las Escalericas, Испания
Квартира 3 спальни
Las Escalericas, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
€ 294,000
Квартира 2 спальни в Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
Квартира 2 спальни
Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 68 м²
€ 149,900
Квартира 2 спальни в Ciudad de las Comunicaciones, Испания
Квартира 2 спальни
Ciudad de las Comunicaciones, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 68 м²
€ 129,900
Квартира 2 спальни в Ciudad de las Comunicaciones, Испания
Квартира 2 спальни
Ciudad de las Comunicaciones, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 73 м²
€ 220,000
Квартира 2 спальни в Ciudad de las Comunicaciones, Испания
Квартира 2 спальни
Ciudad de las Comunicaciones, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 73 м²
€ 204,000
Квартира 2 спальни в Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
Квартира 2 спальни
Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 67 м²
€ 164,900
Квартира 3 спальни в Las Escalericas, Испания
Квартира 3 спальни
Las Escalericas, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 102 м²
€ 395,000
Пентхаус 3 спальни в Ciudad de las Comunicaciones, Испания
Пентхаус 3 спальни
Ciudad de las Comunicaciones, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 114 м²
€ 340,000
Квартира 2 спальни в Ciudad de las Comunicaciones, Испания
Квартира 2 спальни
Ciudad de las Comunicaciones, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 66 м²
€ 228,000
Квартира 2 спальни в Ciudad de las Comunicaciones, Испания
Квартира 2 спальни
Ciudad de las Comunicaciones, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 68 м²
€ 195,000
Квартира 2 спальни в Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
Квартира 2 спальни
Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
€ 79,900
Квартира 2 спальни в Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
Квартира 2 спальни
Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 67 м²
€ 149,900
Квартира 2 спальни в Ciudad de las Comunicaciones, Испания
Квартира 2 спальни
Ciudad de las Comunicaciones, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 75 м²
€ 259,000
Пентхаус 3 спальни в Ciudad de las Comunicaciones, Испания
Пентхаус 3 спальни
Ciudad de las Comunicaciones, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 114 м²
Этаж 4
€ 340,000
Квартира 2 спальни в Ciudad de las Comunicaciones, Испания
Квартира 2 спальни
Ciudad de las Comunicaciones, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 117 м²
Этаж 1
€ 149,500
Пентхаус 3 спальни в Las Escalericas, Испания
Пентхаус 3 спальни
Las Escalericas, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 78 м²
€ 98,900
Квартира 2 спальни в Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
Квартира 2 спальни
Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 67 м²
Этаж 1
€ 149,900
Квартира 3 спальни в Ciudad de las Comunicaciones, Испания
Квартира 3 спальни
Ciudad de las Comunicaciones, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 71 м²
Этаж 1
€ 280,000
Квартира 2 спальни в Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
Квартира 2 спальни
Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 92 м²
€ 124,100
Квартира 2 спальни в Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
Квартира 2 спальни
Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 67 м²
€ 164,900
Квартира 2 спальни в Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
Квартира 2 спальни
Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 105 м²
€ 149,900
Квартира 2 спальни в Las Escalericas, Испания
Квартира 2 спальни
Las Escalericas, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 90 м²
Этаж 2
€ 229,000
Квартира 2 спальни в Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
Квартира 2 спальни
Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 91 м²
Этаж 6/8
€ 155,900
Квартира 2 спальни в Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
Квартира 2 спальни
Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 91 м²
Этаж 2/8
€ 154,900
Квартира 2 спальни в Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
Квартира 2 спальни
Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 91 м²
Этаж 5/8
€ 152,900
Квартира 2 спальни в Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
Квартира 2 спальни
Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 68 м²
Этаж 1/8
€ 164,900
Квартира 2 спальни в Las Escalericas, Испания
Квартира 2 спальни
Las Escalericas, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 99 м²
€ 229,000
Квартира 2 спальни в Ciudad de las Comunicaciones, Испания
Квартира 2 спальни
Ciudad de las Comunicaciones, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 73 м²
Количество этажей 3
€ 210,000
Квартира 2 спальни в Ciudad de las Comunicaciones, Испания
Квартира 2 спальни
Ciudad de las Comunicaciones, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 73 м²
Этаж 1/3
€ 196,000
Квартира 2 спальни в Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
Квартира 2 спальни
Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 65 м²
€ 174,900
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