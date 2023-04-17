Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Испания
  3. Канарские острова
  4. Санта-Крус-де-Тенерифе
  5. San Miguel de Abona
  6. Пентхаусы

Купить пентхаус с видом на море в San Miguel de Abona, Испания

Пентхаус В архив
Очистить
Скоро здесь будут объекты
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Дом 5 спаленв Estepona, Испания
Дом 5 спален
Estepona, Испания
5 Количество комнат 337 м²
€ 1,699,000
Вилла на продажу в Atalaya Golf, Estepona, с 5 спальня, 3 ванная, 1 ванная комната, 1 туалет…
Вилла 3 спальнив Teulada, Испания
Вилла 3 спальни
Teulada, Испания
4 ванных комнат 185 м² Количество этажей 2
€ 585,000
Эксклюзивный комплекс на Коста Бланка, менее чем в 10 минутах ходьбы от пляжа Лес Платжетес …
Квартира 2 спальнив Пилар-де-ла-Орадада, Испания
Квартира 2 спальни
Пилар-де-ла-Орадада, Испания
2 ванных комнат 70 м²
€ 204,885
НОВЫЙ ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС В ПИЛАР-ДЕ-ЛА-ГОРАДАДА~ ~ Новый жилой комплекс в современном стиле, сос…
Пентхаус 3 спальнив Бенидорм, Испания
Пентхаус 3 спальни
Бенидорм, Испания
3 ванных комнат 230 м² 2/3 Этаж
€ 1,490,000
Новый жилой комплекс на 1-ой линии пляжа Поньенте, воплотивший в себе все лучшие представлен…
Квартира 2 спальнив Almoradi, Испания
Квартира 2 спальни
Almoradi, Испания
2 ванных комнат 72 м²
€ 133,802
Апартамент / Квартира в La Finca Golf, Algorfa. Новые и современные апартаменты с 2 спальням…
Вилла 4 спальнив Кальпе, Испания
Вилла 4 спальни
Кальпе, Испания
5 ванных комнат 476 м² Количество этажей 2
€ 1,055,000
Эксклюзивная урбанизация из 10 высококачественных современных домов с панорамным видом на мо…
Квартира 3 спальнив la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
Квартира 3 спальни
la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
2 ванных комнат 148 м² 6 Этаж
€ 405,000
Не упустите уникальный шанс - квартира в самом популярном месте Коста Бланка!Благоприятный к…
Квартира 3 спальнив Los Balcones, Испания
Квартира 3 спальни
Los Balcones, Испания
1 ванных комнат 120 м²
€ 410,000
Мы рады представить эту современную виллу в желанном районе Лос Балконес в Торревьехе. Лос Б…
Квартира 2 спальнив Бенидорм, Испания
Квартира 2 спальни
Бенидорм, Испания
1 ванных комнат 75 м²
€ 146,557
Роскошная возможность насладиться средиземноморской жизнью! Апартаменты располагают светлым…
Квартира 2 спальнив Arona, Испания
Квартира 2 спальни
Arona, Испания
3 Количество комнат 2 ванных комнат 48 м²
€ 375,000
Уютный апартамент 2 спальни в городе Плая де Лас Америкас с видом на океан в комплексе Эль П…
Квартира 2 спальнив Torre Pacheco, Испания
Квартира 2 спальни
Torre Pacheco, Испания
2 ванных комнат 116 м²
€ 109,135
Новые апартаменты рядом с гольф-клубом Mar Menor в Мурсии. Новые апартаменты с  2 спальнями …
Вилла 4 спальнив Pucol, Испания
Вилла 4 спальни
Pucol, Испания
2 ванных комнат 285 м²
€ 482,416
Уютная вилла в l…
Realting.com
Перейти