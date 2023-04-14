Купить квартиру в Pilar de la Horadada, Испания

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193 объекта найдено
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Квартира 3 спальни
Pilar de la Horadada, Испания
3 ванных комнат
92 м²
€ 253,500
Бунгало в Пилар-де-ла-Орадада, Коста Бланка Эксклюзивный и уникальный жилой комплекс с 30 вп…
Квартира 3 спальни
Pilar de la Horadada, Испания
3 ванных комнат
116 м²
€ 339,000
Виллы, построенные побратимом Lo Romero Golf, Пилар-де-ла-Орадада, Коста Бланка Твиндированн…
Квартира 2 спальни
Pilar de la Horadada, Испания
2 ванных комнат
74 м²
€ 199,900
Бунгало в Пилар-де-ла-Орадада, Коста Бланка Эксклюзивный и уникальный жилой комплекс с 30 вп…
Квартира 2 спальни
Pilar de la Horadada, Испания
2 ванных комнат
74 м²
€ 218,900
Бунгало в Пилар-де-ла-Орадада, Коста Бланка Эксклюзивный и уникальный жилой комплекс с 30 вп…
Квартира 2 спальни
Pilar de la Horadada, Испания
2 ванных комнат
70 м²
€ 195,900
Бунгало в Пилар-де-ла-Орадада, Коста Бланка Эксклюзивный жилой район с 24 бунгало, разработа…
Квартира 3 спальни
Pilar de la Horadada, Испания
2 ванных комнат
86 м²
€ 199,900
Бунгало в Пилар-де-ла-Орадада, Коста Бланка Эксклюзивный жилой район с 24 бунгало, разработа…
Квартира 2 спальни
Pilar de la Horadada, Испания
2 ванных комнат
70 м²
€ 182,400
Бунгало в Пилар-де-ла-Орадада, Коста Бланка Эксклюзивный жилой район с 24 бунгало, разработа…
Квартира 3 спальни
Pilar de la Horadada, Испания
2 ванных комнат
113 м²
€ 319,000
НОВЫЙ ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС В ТОРРЕ ДЕ ЛА ОРАДАДА Недавно построенный жилой комплекс с 2 и 3 спальн…
Квартира 2 спальни
Pilar de la Horadada, Испания
2 ванных комнат
82 м²
€ 239,000
НОВАЯ СТРОИТЕЛЬСТВО ЖИЛОГО КОМПЛЕКСА В ТОРРЕ ДЕ ЛА ОРАДАДА Новый жилой комплекс с апартамент…
Квартира 2 спальни
Pilar de la Horadada, Испания
2 ванных комнат
72 м²
€ 219,000
НОВАЯ СТРОИТЕЛЬСТВО ЖИЛОГО КОМПЛЕКСА В ТОРРЕ ДЕ ЛА ОРАДАДА Новый жилой комплекс с апартамент…
Квартира 3 спальни
Pilar de la Horadada, Испания
2 ванных комнат
102 м²
€ 275,000
НОВАЯ СТРОИТЕЛЬСТВО ЖИЛОГО КОМПЛЕКСА В ТОРРЕ ДЕ ЛА ОРАДАДА Новый жилой комплекс с апартамент…
Квартира 2 спальни
Urbanizacion Mil Palmeras, Испания
2 ванных комнат
81 м²
€ 269,000
НОВЫЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС АПАРТАМЕНТОВ В МИЛ ПАЛМЕРАС Недавно построенный жилой комплекс с…
Квартира 3 спальни
Urbanizacion Mil Palmeras, Испания
2 ванных комнат
124 м²
€ 275,000
НОВЫЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС АПАРТАМЕНТОВ В МИЛ ПАЛМЕРАС Новый жилой комплекс с 5 квартирами …
Квартира 3 спальни
Pilar de la Horadada, Испания
2 ванных комнат
163 м²
€ 349,900
ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС НОВОЙ СТРОИТЕЛЬСТВА В ПИЛАР-ДЕ-ЛА-ОРАДАДА Новопостроенный жилой комплекс в со…
Квартира 3 спальни
Pilar de la Horadada, Испания
2 ванных комнат
102 м²
€ 275,000
Комплекс расположен в привилегированном районе пляжа Лас-Игерикас, в Торре-де-ла-Орадада, вс…
Квартира 3 спальни
Urbanizacion Mil Palmeras, Испания
2 ванных комнат
93 м²
€ 275,000
Новый жилой комплекс, расположенный в Миль Пальмерас, на второй линии моря. Жилой комплек…
Квартира 2 спальни
Pilar de la Horadada, Испания
2 ванных комнат
71 м²
€ 219,000
Комплекс расположен в привилегированном районе пляжа Лас-Игерикас, в Торре-де-ла-Орадада, вс…
Квартира 2 спальни
Urbanizacion Mil Palmeras, Испания
2 ванных комнат
73 м²
€ 269,000
Новый жилой комплекс, расположенный в Миль Пальмерасе на второй линии моря. Жилой комплек…
Квартира 2 спальни
Urbanizacion Mil Palmeras, Испания
3 Количество комнат
2 ванных комнат
79 м²
Количество этажей 6
€ 244,000
Предлагаем уютную квартиру в современном жилом комплексе.Квартира нижнего этажа общей площад…
Квартира 2 спальни
Urbanizacion Mil Palmeras, Испания
3 Количество комнат
1 ванных комнат
85 м²
1/5 Этаж
€ 245,000
Предлагаем современную квартиру в городе Mil Palmeras.Квартира состоит из двух спален, одной…
Квартира 3 спальни
El Pinar de Campoverde, Испания
2 ванных комнат
151 м²
€ 1,350,000
Роскошные пентхаусы на продажу в Las Colinas Golf 16 роскошных апартаментов с огромными терр…
Квартира 2 спальни
Pilar de la Horadada, Испания
3 Количество комнат
2 ванных комнат
65 м²
Количество этажей 2
€ 159,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Квартира 3 спальни
Pilar de la Horadada, Испания
2 ванных комнат
92 м²
€ 263,000
Двухквартирные виллы в Сан-Педро-дель-Пинатар, Коста-Калида Роскошный комплекс из 18 двухква…
Квартира 2 спальни
El Pinar de Campoverde, Испания
2 ванных комнат
111 м²
€ 475,000
Роскошные апартаменты на продажу в Las Colinas Golf, Ориуэла Коста 16 квартир с огромными те…
Квартира 3 спальни
El Pinar de Campoverde, Испания
2 ванных комнат
163 м²
€ 749,000
Роскошные апартаменты на продажу в Las Colinas Golf, Ориуэла Коста 16 роскошных апартаментов…
Квартира 3 спальни
Pilar de la Horadada, Испания
2 ванных комнат
69 м²
€ 239,950
Пентхаус 3 спальни
Pilar de la Horadada, Испания
2 ванных комнат
153 м²
€ 359,900
НОВЫЙ ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС В ПИЛАР-ДЕ-ЛА-ГОРАДАДА~ ~ Новый жилой комплекс в современном стиле сост…
Квартира 4 спальни
Pilar de la Horadada, Испания
3 ванных комнат
157 м²
€ 1,090,000
СОВЕРШЕННО НОВАЯ РОСКОШНАЯ ВИЛЛА С ВИДОМ НА МОРЕ !!!~ ~ Виллы расположены в 100 м от Плайя-д…
Квартира 2 спальни
Pilar de la Horadada, Испания
2 ванных комнат
81 м²
€ 209,900
НОВЫЙ ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС В ПИЛАР ДЕ ЛА ГОРАДАДА~ ~ Новый жилой комплекс из 28 бунгало с 2 спальн…
Квартира 2 спальни
Pilar de la Horadada, Испания
2 ванных комнат
89 м²
€ 199,000
НОВЫЙ ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС ИЗ БУНГАЛО В ПИЛАР-ДЕ-ЛА-ОРАДАДА~ ~ Новые бунгало в Пилар-де-ла-Орадада…
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