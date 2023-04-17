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Купить недвижимость в Martorell, Испания

10 объектов найдено
Квартира 3 спальнив Martorell, Испания
Квартира 3 спальни
Martorell, Испания
2 ванных комнат 80 м²
€ 345,000
Предлагаем апартамент с тур.лицензией в элитном комплексе, расположенном в сп…
Квартира 4 спальнив Martorell, Испания
Квартира 4 спальни
Martorell, Испания
3 ванных комнат 137 м²
€ 590,000
Первая линия от моря и пляжа на испанском побережье Коста Бланка. Городок Пунта Прима, в …
Квартира 2 спальнив Martorell, Испания
Квартира 2 спальни
Martorell, Испания
2 ванных комнат 70 м²
€ 154,900
Новая урбанизация предлагает апартаменты (площадь 70 кв.м.) на нижнем этаже с садом (площадь…
Квартира 3 спальнив Martorell, Испания
Квартира 3 спальни
Martorell, Испания
2 ванных комнат 112 м²
€ 195,000
Новые апартаменты в престижной урбанизации Вийла Амалия в Испании, побережье Коста Бланка, г…
Вилла 3 спальнив Martorell, Испания
Вилла 3 спальни
Martorell, Испания
385 м²
€ 1,590,000
Превосходная роскошная вилла в Испании, между городами Бенидорм и Алтеа. Район Альбир &mdash…
Вилла 3 спальнив Martorell, Испания
Вилла 3 спальни
Martorell, Испания
506 м²
€ 2,200,000
Отдельный дом с уникальной архитектурой, построенный по проекту владельцев в 2005 году, расп…
Вилла 4 спальнив Martorell, Испания
Вилла 4 спальни
Martorell, Испания
4 ванных комнат 465 м²
€ 895,000
Новая вилла с видом на море расположена в районе около Benissa между городами Кальп и Морайр…
Виллав Martorell, Испания
Вилла
Martorell, Испания
€ 342,995
Добро пожаловать в современные виллы с видом на море в популярном районе Cabo Roig! Дома сос…
Вилла 4 спальнив Martorell, Испания
Вилла 4 спальни
Martorell, Испания
3 ванных комнат 134 м²
€ 390,000
Строительство нового комплекса состоящего из 6 вилл построенных в Средиземноморском стиле в …
Вилла 3 спальнив Martorell, Испания
Вилла 3 спальни
Martorell, Испания
4 ванных комнат 156 м²
€ 499,000
Новая вилла в Campoamor с видом на море. Шикарная недвижимость от крупного испанского застро…
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