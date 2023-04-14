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Купить пентхаус в Гуардамар, Испания

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24 объекта найдено
Пентхаус 2 спальнив Гуардамар, Испания
Пентхаус 2 спальни
Гуардамар, Испания
1 ванных комнат 80 м²
€ 165,000
Пентхаус с видом на море и всего в 50 метрах от прекрасного пляжа. Дом имеет отличное распо…
Пентхаус 3 спальнив Гуардамар, Испания
Пентхаус 3 спальни
Гуардамар, Испания
2 ванных комнат 78 м² 1 Этаж
€ 295,000
НОВЫЕ КВАРТИРЫ В ГВАРДАМАР-ДЕЛЬ-СЕГУРА Новый жилой комплекс, расположенный в самом центре …
Пентхаус 2 спальнив Гуардамар, Испания
Пентхаус 2 спальни
Гуардамар, Испания
2 ванных комнат 73 м²
€ 271,000
ФАНТАСТИЧЕСКИЙ ДОМ НА ОГРАНИЧЕННОЙ ПРИРОДНОЙ ПЛОЩАДИ~ ~ Частный жилой комплекс с домами с 2 …
Пентхаус 3 спальнив Гуардамар, Испания
Пентхаус 3 спальни
Гуардамар, Испания
2 ванных комнат 78 м²
€ 295,000
НОВЫЕ КВАРТИРЫ В ГВАРДАМАР-ДЕЛЬ-СЕГУРА ~ ~ Новый жилой комплекс, расположенный в самом центр…
Пентхаус 3 спальнив Гуардамар, Испания
Пентхаус 3 спальни
Гуардамар, Испания
2 ванных комнат 78 м²
€ 295,000
НОВЫЕ КВАРТИРЫ В ГВАРДАМАР-ДЕЛЬ-СЕГУРА ~ ~ Новый жилой комплекс, расположенный в самом центр…
Пентхаус 2 спальнив Гуардамар, Испания
Пентхаус 2 спальни
Гуардамар, Испания
2 ванных комнат 73 м²
€ 271,000
ФАНТАСТИЧЕСКИЙ ДОМ НА ОГРАНИЧЕННОЙ ПРИРОДНОЙ ПЛОЩАДИ~ ~ Частный жилой комплекс с домами с 2 …
Пентхаус 3 спальнив Гуардамар, Испания
Пентхаус 3 спальни
Гуардамар, Испания
2 ванных комнат 78 м²
€ 295,000
НОВЫЕ КВАРТИРЫ В ГВАРДАМАР-ДЕЛЬ-СЕГУРА ~ ~ Новый жилой комплекс, расположенный в самом центр…
Пентхаус 2 спальнив Гуардамар, Испания
Пентхаус 2 спальни
Гуардамар, Испания
2 ванных комнат 73 м²
€ 271,000
ФАНТАСТИЧЕСКИЙ ДОМ НА ОГРАНИЧЕННОЙ ПРИРОДНОЙ ПЛОЩАДИ~ ~ Частный жилой комплекс с домами с 2 …
Пентхаус 3 спальнив Гуардамар, Испания
Пентхаус 3 спальни
Гуардамар, Испания
2 ванных комнат 150 м²
€ 360,000
Пентхаус с большой террасой и видом на море и дюны. Этот фантастический пентхаус площадью ок…
Пентхаус 3 спальнив Гуардамар, Испания
Пентхаус 3 спальни
Гуардамар, Испания
2 ванных комнат 180 м²
€ 379,000
Просторный двухуровневый пентхаус с 3 спальнями и 2 ванными комнатами на продажу в Гуардамар…
Пентхаус 2 спальнив Гуардамар, Испания
Пентхаус 2 спальни
Гуардамар, Испания
2 ванных комнат 74 м² 1 Этаж
€ 243,000
НОВЫЕ КВАРТИРЫ В ЭЛЬ-РАСО, ГВАРДАМАР-ДЕЛЬ-СЕГУРА Новый жилой комплекс апартаментов в соврем…
Пентхаус 3 спальнив Гуардамар, Испания
Пентхаус 3 спальни
Гуардамар, Испания
2 ванных комнат 186 м² 7 Этаж
€ 374,900
Продаётся пентхаус в Гуардамаре в районе puerto deportivo, располагается на 7 этаже. Общая п…
Пентхаус 2 спальнив Гуардамар, Испания
Пентхаус 2 спальни
Гуардамар, Испания
2 ванных комнат 127 м²
€ 259,950
Гвардамар-дель-Сегура – это очень уютный городок на побережье Коста-Бланка. Он славится свои…
Пентхаус 3 спальнив Гуардамар, Испания
Пентхаус 3 спальни
Гуардамар, Испания
3 Количество комнат 2 ванных комнат 113 м² 5 Этаж
€ 430,000
Великолепный роскошный пентхаус с 3 спальнями, 2 ванными комнатами, гостиной-столовой, отдел…
Пентхаус 2 спальнив Гуардамар, Испания
Пентхаус 2 спальни
Гуардамар, Испания
3 Количество комнат 2 ванных комнат 82 м²
€ 309,950
Roqueta is a house with 2 and 3 bedrooms located in the very center of Guardamar del Segura,…
Пентхаус 3 спальнив Гуардамар, Испания
Пентхаус 3 спальни
Гуардамар, Испания
4 Количество комнат 2 ванных комнат 98 м²
€ 327,950
Пентхаус 2 спальнив Гуардамар, Испания
Пентхаус 2 спальни
Гуардамар, Испания
2 ванных комнат 73 м² 2 Этаж
€ 289,000
ФАНТАСТИЧЕСКИЙ ДОМ НА ОГРАНИЧЕННОЙ ПРИРОДНОЙ ПЛОЩАДИ Частный жилой комплекс с домами с 2 ил…
Пентхаус 3 спальнив Гуардамар, Испания
Пентхаус 3 спальни
Гуардамар, Испания
1 ванных комнат 131 м²
€ 149,900
Красивый пентхаус с 2 этажами, расположенный в Гуардамар дель Сегура в Монкайо.Собственность…
Пентхаус 3 спальнив Гуардамар, Испания
Пентхаус 3 спальни
Гуардамар, Испания
2 ванных комнат 220 м²
€ 336,000
Уютный пентхаус с видом в Гуардамар дель Сегура. Он имеет 3 спальни и 2 ванные комнаты. Ест…
Пентхаус 4 спальнив Гуардамар, Испания
Пентхаус 4 спальни
Гуардамар, Испания
2 ванных комнат 131 м²
€ 630,000
Жилой находится в Гуардамар дель Сегура, всего в 2 минутах ходьбы от пляжа. Это частный жи…
Пентхаус 2 спальнив Гуардамар, Испания
Пентхаус 2 спальни
Гуардамар, Испания
2 ванных комнат 67 м²
€ 260,125
Современная недвижимость в шаговой доступности от пляжа.Комплекс, в котором построено жилье …
Пентхаус 2 спальнив Гуардамар, Испания
Пентхаус 2 спальни
Гуардамар, Испания
2 ванных комнат 152 м² 3/4 Этаж
€ 217,000
Современная недвижимость в урбанизации Эль Расо, недалеко от соленого озера изумрудного цвет…
Пентхаус 2 спальнив Гуардамар, Испания
Пентхаус 2 спальни
Гуардамар, Испания
2 ванных комнат 153 м² 1/4 Этаж
€ 207,000
Современная недвижимость в урбанизации Эль Расо, недалеко от соленого озера изумрудного цвет…
Пентхаус 2 спальнив Гуардамар, Испания
Пентхаус 2 спальни
Гуардамар, Испания
2 ванных комнат 153 м² 4/4 Этаж
€ 209,000
Современная недвижимость в урбанизации Эль Расо, недалеко от соленого озера изумрудного цвет…
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