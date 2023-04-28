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Таунхаусы в Дения, Испания

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9 объектов найдено
Таунхаус 3 спальни в Дения, Испания
Таунхаус 3 спальни
Дения, Испания
2 ванных комнат 100 м²
€ 159,000
Новый проект, состоящий из 29 дуплексов с двумя спальнями (86 квадратных метров) и 3 спальня…
Таунхаус 3 спальни в Дения, Испания
Таунхаус 3 спальни
Дения, Испания
3 ванных комнат 116 м²
€ 431,000
Тоссал Гросс расположен в Дении, к северу от Коста Бланка. Он состоит из двухквартирных домо…
Таунхаус 3 спальни в Дения, Испания
Таунхаус 3 спальни
Дения, Испания
2 ванных комнат 72 м²
€ 224,500
Продается бунгало - одноэтажный дом с 2 отдельными входами - расположен в тихом жилом районе…
Таунхаус 3 спальни в Дения, Испания
Таунхаус 3 спальни
Дения, Испания
1 ванных комнат 72 м²
€ 155,000
Маленький домик - бунгало на второй линии пляжа Les Deveses в Дении. Расположен в тихом райо…
Таунхаус 2 спальни в Дения, Испания
Таунхаус 2 спальни
Дения, Испания
1 ванных комнат 70 м² Количество этажей 1
€ 150,000
Таунхаус расположен в закрытой урбанизации с ухоженными зелеными территориями, бассейном, в …
Таунхаус 3 спальни в Дения, Испания
Таунхаус 3 спальни
Дения, Испания
2 ванных комнат 84 м² Количество этажей 2
€ 249,000
Очаровательный дом на первой береговой линии в районе Лес Маринес. На нижнем этаже есть 2 с…
Таунхаус 3 спальни в Дения, Испания
Таунхаус 3 спальни
Дения, Испания
2 ванных комнат 102 м² Количество этажей 2
€ 250,000
Новая разработка двухквартирных вилл, расположенных в одном из лучших районов Дении.Недвижим…
Таунхаус 3 спальни в Дения, Испания
Таунхаус 3 спальни
Дения, Испания
2 ванных комнат 100 м² 2/3 Этаж
€ 335,000
Предоставляем Вам прекрасную возможность стать обладателем эксклюзивной недвижимости с видом…
Таунхаус 3 спальни в Дения, Испания
Таунхаус 3 спальни
Дения, Испания
2 ванных комнат 100 м² Количество этажей 2
€ 215,000
Предлагаем Вашему вниманию оборудованный таунхаус в 800 метрах от моря и пляжаЖилье в отличн…
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