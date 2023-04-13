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Купить пентхаус в Каталония, Испания

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4 объекта найдено
Пентхаус 6 спаленв Барселона, Испания
Пентхаус 6 спален
Барселона, Испания
149 м²
€ 990,000
Великолепный солнечный пентхаус с панорамным видом на город, Барселона. Дом общей площадью …
Пентхаус 3 спальнив Барселона, Испания
Пентхаус 3 спальни
Барселона, Испания
217 м²
€ 2,200,000
Роскошный пентхаус в престижном здании, спроектированный знаменитым архитектором  Альфонсом…
Пентхаус 3 спальнив Барселона, Испания
Пентхаус 3 спальни
Барселона, Испания
215 м²
€ 1,580,000
Превосходный двухэтажный пентхаус расположен в элитном районе города Барселона, Испания. Общ…
Пентхаус 5 спаленв Барселона, Испания
Пентхаус 5 спален
Барселона, Испания
315 м²
€ 3,600,000
Эксклюзивный пентхаус расположен рядом с площадью Каталонии, Барселона. Шикарный двухуровнев…

Параметры недвижимости в Каталония, Испания

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с видом на море
с бассейном
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элитное
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