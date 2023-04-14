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Купить бунгало на Канарских островах, Испания

Adeje
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Arona
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4 объекта найдено
Бунгало 2 спальнив Miraverde, Испания
Бунгало 2 спальни
Miraverde, Испания
3 Количество комнат 2 ванных комнат 74 м²
€ 320,000
Просторное одноэтажное бунгало с 2 спальнями в районе Сан Евгенио Альто, Коста Адехе в компл…
Бунгало 2 спальнив Adeje, Испания
Бунгало 2 спальни
Adeje, Испания
1 ванных комнат 82 м²
€ 300,000
В продаже бунгало, которое располагается в зоне Adeje. Бунгало состоит: 2 спальные комнат…
Бунгало 2 спальнив Arona, Испания
Бунгало 2 спальни
Arona, Испания
1 ванных комнат 75 м²
€ 480,000
Продается бунгало, площадью 75 м2, расположенное на участке 300 м2.  Находится в городке …
Бунгало 2 спальнив Arona, Испания
Бунгало 2 спальни
Arona, Испания
5 Количество комнат 2 ванных комнат 75 м²
€ 236,000
Красивое бунгало на продажу в районе Palm Mar, состоящее из двух спален и двух ванных комнат…

Параметры недвижимости на Канарских островах, Испания

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитное
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