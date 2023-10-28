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Дуплексы в Campo de Cartagena, Испания

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5 объектов найдено
Дуплекс 2 спальни с парковкой, с видом на море, у моря в Сан-Хавьер, Испания
Дуплекс 2 спальни с парковкой, с видом на море, у моря
Сан-Хавьер, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Роскошный Duplex в La Manga, Коста Калида, Испания - GRI119776 2 спальни, 2 ванные комнаты. …
€231,695
Дуплекс 2 спальни с парковкой, с видом на море, у моря в Сан-Хавьер, Испания
Дуплекс 2 спальни с парковкой, с видом на море, у моря
Сан-Хавьер, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Люксовый класс Duplex в La Manga, Коста Калида, Испания - GRI119775 2 спальни, 2 ванные комн…
€248,195
Дуплекс 3 спальни с парковкой, с видом на море, у моря в Сан-Хавьер, Испания
Дуплекс 3 спальни с парковкой, с видом на море, у моря
Сан-Хавьер, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Люкс класса Duplex в Ла Манга, площадь 100 м2 - GRI119774 3 спальни, 2 ванные комнаты. Ковро…
€280,450
Дуплекс 2 спальни с парковкой, с видом на море, у моря в Сан-Хавьер, Испания
Дуплекс 2 спальни с парковкой, с видом на море, у моря
Сан-Хавьер, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Современный Duplex в Ла Манга, Коста Калида - GRI119773 2 спальни, 2 ванные комнаты. Коврова…
€220,616
Дуплекс 2 спальни с кондиционером, с террасой, с гаражом в Лос Алькасарес, Испания
Дуплекс 2 спальни с кондиционером, с террасой, с гаражом
Лос Алькасарес, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 69 м²
Новая вилла в Los Alcázares, 3 спальни, 88 м2 - SGN8678 3 спальни, 2 ванные комнаты. Коврова…
€139,950

Параметры недвижимости в Campo de Cartagena, Испания

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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