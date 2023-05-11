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Бунгало в Кальпе, Испания

Бунгало В архив
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4 объекта найдено
Бунгало 2 спальни в Кальпе, Испания
Бунгало 2 спальни
Кальпе, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 81 м²
€ 160,000
Продаётся бунгало в Кальпе в районе Imperial park. Общая площадь 81.00 м2, бунгало 1996 года…
Бунгало 2 спальни в Кальпе, Испания
Бунгало 2 спальни
Кальпе, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 66 м²
€ 154,000
Продаётся бунгало в Кальпе в районе Imperial park. Общая площадь 66.00 м2, бунгало 1996 года…
Бунгало 1 спальня в Кальпе, Испания
Бунгало 1 спальня
Кальпе, Испания
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 56 м²
€ 132,000
Продаётся бунгало в Кальпе в районе Imperial park. Общая площадь 56.00 м2, бунгало 1996 года…
Бунгало 3 спальни в Кальпе, Испания
Бунгало 3 спальни
Кальпе, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 180 м²
€ 360,000
Между чистыми, прозрачными водами и зелеными долинами, в этой природной красоте , находится …
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