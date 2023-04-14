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Виллы в Барселоне, Испания

Баш-Льобрегат
7
Martorell
6
Maresme
3
Sitges
3
Гарраф
3
Corbera de Llobregat
1
Moianes
1
Sant Cugat del Valles
1
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18 объектов найдено
Вилла 4 спальнив Барселонес, Испания
Вилла 4 спальни
Барселонес, Испания
4 Количество комнат 4 ванных комнат 747 м²
€ 9,000,000
Продается вилла в Жироне Барселона. 
Вилла 12 спаленв Corbera de Llobregat, Испания
Вилла 12 спален
Corbera de Llobregat, Испания
9 ванных комнат 80 м²
€ 6,000,000
Трехэтажный дом, отреставрированный в 2005 году, с видом на горы Сьерра-дель-Ордаль и Гелида…
Вилла 6 спаленв Алелья, Испания
Вилла 6 спален
Алелья, Испания
5 ванных комнат 800 м²
€ 850,000
Продам: Дом в Алелье Большой дом с бассейном в Алелье, в урбанизации Тейксидо (Барселона). В…
Вилла 4 спальнив Sant Cugat del Valles, Испания
Вилла 4 спальни
Sant Cugat del Valles, Испания
2 ванных комнат 802 м²
€ 575,000
Красивая вилла с бассейном в элитной урбанизации, принадлежащей Сан-Кугат-дель-Валлес. Эта в…
Виллав Sitges, Испания
Вилла
Sitges, Испания
€ 9,200,000
Испания Барселона Ситжес Потрясающая вилла от известного архитектора Эта вилла -&nbsp;…
Вилла 9 комнатв Sitges, Испания
Вилла 9 комнат
Sitges, Испания
9 Количество комнат 901 м²
€ 6,500,000
Испания Барселона Ситжес Прекрасная вилла с современным дизайном в самом престижном район…
Вилла 3 спальнив Martorell, Испания
Вилла 3 спальни
Martorell, Испания
385 м²
€ 1,590,000
Превосходная роскошная вилла в Испании, между городами Бенидорм и Алтеа. Район Альбир &mdash…
Вилла 3 спальнив Martorell, Испания
Вилла 3 спальни
Martorell, Испания
506 м²
€ 2,200,000
Отдельный дом с уникальной архитектурой, построенный по проекту владельцев в 2005 году, расп…
Вилла 4 спальнив Martorell, Испания
Вилла 4 спальни
Martorell, Испания
4 ванных комнат 465 м²
€ 895,000
Новая вилла с видом на море расположена в районе около Benissa между городами Кальп и Морайр…
Виллав Martorell, Испания
Вилла
Martorell, Испания
€ 342,995
Добро пожаловать в современные виллы с видом на море в популярном районе Cabo Roig! Дома сос…
Вилла 4 спальнив Martorell, Испания
Вилла 4 спальни
Martorell, Испания
3 ванных комнат 134 м²
€ 390,000
Строительство нового комплекса состоящего из 6 вилл построенных в Средиземноморском стиле в …
Вилла 3 спальнив Martorell, Испания
Вилла 3 спальни
Martorell, Испания
4 ванных комнат 156 м²
€ 499,000
Новая вилла в Campoamor с видом на море. Шикарная недвижимость от крупного испанского застро…
Вилла 5 спаленв Sitges, Испания
Вилла 5 спален
Sitges, Испания
6 ванных комнат 380 м²
€ 1,700,000
Эксклюзивная вилла расположена в Сиджес, в престижном районе Quint Mar. Дом имеет собственны…
Вилла 5 спаленв Sant Vicenc de Montalt, Испания
Вилла 5 спален
Sant Vicenc de Montalt, Испания
5 ванных комнат 400 м²
€ 1,800,000
Великолепная вилла выполненная в современном дизайне расположена в Sant Vicent del Montalt н…
Вилла 5 спаленв Sant Vicenc de Montalt, Испания
Вилла 5 спален
Sant Vicenc de Montalt, Испания
5 ванных комнат 400 м²
€ 1,800,000
Современная вилла с бассеином расположена в спокойном и уединенном месте, имеет 5 спален, со…
Вилла 5 спаленв Monistrol de Calders, Испания
Вилла 5 спален
Monistrol de Calders, Испания
4 ванных комнат 750 м²
€ 3,500,000
ОписаниеКрасивая Вилла с роскошными видами на море на побережье Коста Брава в Испании: 750 к…
Вилла 6 спаленв Барселона, Испания
Вилла 6 спален
Барселона, Испания
1 150 м²
€ 8,750,000
Потрясающая вилла в элитном районе города Барселона, Испания. Общая площадь дома 1150 кв. м.…
Вилла 4 спальнив Барселона, Испания
Вилла 4 спальни
Барселона, Испания
200 м²
€ 1,000,000
Уютная вилла в стиле рустико с шикарным видом на море в охраняемой урбанизации Tossa de Mar…

Параметры недвижимости в Барселона, Испания

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитное
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