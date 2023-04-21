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Бадахос
Жильё в Бадахос, Испания
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846 объектов найдено
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Дом 3 спальни
Helechosa de los Montes, Испания
3 ванных комнат
€ 630,000
Полностью отремонтированный дом на одну семью, район Фаналс, Плайя де Аро. Дом расположен в …
Дом 3 спальни
Helechosa de los Montes, Испания
2 ванных комнат
230 м²
€ 630,000
Дом площадью 230 м удачно вписан в специально выровненный участок 18 соток с большим газоном…
Дом 4 спальни
Helechosa de los Montes, Испания
3 ванных комнат
216 м²
€ 370,000
Предлагаем уютную виллу с красивым видом на море, расположенную в охраняемой урбанизации кур…
Дом 7 спален
Helechosa de los Montes, Испания
6 ванных комнат
696 м²
€ 4,750,000
Эффектная вилла в Урб. Касабланка. Красивая вилла, расположенная в престижном районе Марбел…
Квартира 3 спальни
Helechosa de los Montes, Испания
2 ванных комнат
130 м²
€ 1,020,000
URB. КАБО БЕРМЕЖО НОВАЯ ЗОЛОТАЯ МИЛЯ, ЭСТЕПОНА Полностью отремонтированная квартира с садо…
Бунгало 3 спальни
Helechosa de los Montes, Испания
4 ванных комнат
305 м²
€ 2,160,000
Velaya - это эксклюзивный жилой комплекс на первой линии пляжа на Новой Золотой Миле, в 10-1…
Дом 4 спальни
Helechosa de los Montes, Испания
5 ванных комнат
339 м²
€ 1,200,000
VILLA TERRA Одетый в белое, играющий в интригующую визуальную игру под названием Terra. Это …
Дом 4 спальни
Helechosa de los Montes, Испания
4 ванных комнат
575 м²
€ 1,750,000
Вилла расположена в очень выдающемся месте на восточной стороне Марбельи, в окружении сельс…
Таунхаус 4 спальни
Helechosa de los Montes, Испания
3 ванных комнат
349 м²
€ 650,000
Эксклюзивный роскошный таунхаус расположен в одной из лучших урбанизаций в Альте Гуадальмина…
Квартира 6 спален
Helechosa de los Montes, Испания
6 ванных комнат
648 м²
€ 1,400,000
Панорамные виды! Апартаменты от 310,000€ до 1,450,000€! Идеально расположенный между Малаг…
Квартира 3 спальни
Helechosa de los Montes, Испания
2 ванных комнат
124 м²
€ 343,200
Цены от 335.200 евро Жилой комплекс новой постройки в Ла Кала де Михас, состоящий из 93 квар…
Дом 3 спальни
Helechosa de los Montes, Испания
3 ванных комнат
568 м²
€ 1,905,000
Трехуровневая вилла с современным дизайном в восточной части Мабелла, популярная в жилом рай…
Дом 6 спален
Helechosa de los Montes, Испания
6 ванных комнат
797 м²
€ 3,800,000
ПРЕКРАСНАЯ СОВРЕМЕННАЯ ВИЛЛА С ВИДОМ НА МОРЕ И ГОЛЬФ В LOS FLAMINGOS GOLF Продается прекрас…
Дом 4 спальни
Helechosa de los Montes, Испания
3 ванных комнат
344 м²
€ 1,700,000
Вилла Escondite - это прибрежная резиденция, отремонтированная по высшим стандартам и распол…
Квартира 1 спальня
Helechosa de los Montes, Испания
1 ванных комнат
57 м²
€ 189,000
Продается красивая квартира в Лоркримаре с террасой 67м2. Великолепный закрытый комплекс все…
Пентхаус 2 спальни
Helechosa de los Montes, Испания
2 ванных комнат
97 м²
€ 198,800
BLUE SUNSET Прекрасная возможность, две последние квартиры под ключ в BlueSunset La Duquesa…
Квартира 2 спальни
Helechosa de los Montes, Испания
2 ванных комнат
109 м²
€ 335,000
Дом 12 спален
Helechosa de los Montes, Испания
14 ванных комнат
1 339 м²
€ 12,900,000
Дом 3 спальни
Helechosa de los Montes, Испания
2 ванных комнат
192 м²
€ 795,000
Эта необычная вилла в Бенальмадене предлагает идеальное расположение, недалеко от Малаги и е…
Квартира 2 спальни
Helechosa de los Montes, Испания
2 ванных комнат
167 м²
€ 1,495,000
Добро пожаловать в M Banus! Самая удивительная квартира в голливудском стиле в Пуэрто Банусе…
Таунхаус 3 спальни
Helechosa de los Montes, Испания
3 ванных комнат
272 м²
€ 495,000
Дома в Коста-дель-Соль, 3-х и 4-х спальные, с собственным садом, террасой и солярием, а такж…
Дом 5 спален
Helechosa de los Montes, Испания
6 ванных комнат
513 м²
€ 3,950,000
ВИЛЛА У ОЗЕРА, ИСТАН Современная качественная вилла, прекрасно расположенная в окружении охр…
Квартира 3 спальни
Helechosa de los Montes, Испания
2 ванных комнат
128 м²
€ 995,000
URB. КАБО БЕРМЕЖО НОВАЯ ЗОЛОТАЯ МИЛЯ, ЭСТЕПОНА Полностью отремонтированная квартира с садо…
Дом 4 спальни
Helechosa de los Montes, Испания
4 ванных комнат
245 м²
€ 995,000
ОДНОЭТАЖНАЯ СЕМЕЙНАЯ ВИЛЛА ПОСЛЕ ГОЛЬФ-КЛУБА ROYAL GUADALMINA ВИЛЛА В ГУАДАЛЬМИНА-АЛЬТА, СА…
Дом 4 спальни
Helechosa de los Montes, Испания
4 ванных комнат
360 м²
€ 1,995,000
ПОЛНОСТЬЮ ОТРЕМОНТИРОВАННАЯ СЕМЕЙНАЯ ВИЛЛА В ТИХОМ ЖИЛОМ РАЙОНЕ В ДОЛИНЕ ДЛЯ ГОЛЬФА ВИЛЛА В…
Пентхаус 3 спальни
Helechosa de los Montes, Испания
3 ванных комнат
202 м²
€ 1,750,000
Пентхаус Las Alamandas - Las Brisas Солнечный и просторный пентхаус с 3 спальнями на южной …
Дом 5 спален
Helechosa de los Montes, Испания
5 ванных комнат
876 м²
€ 4,750,000
Villa Orquidea Великолепная недвижимость на большом участке рядом с пляжем, окруженная зрелы…
Дом 4 спальни
Helechosa de los Montes, Испания
4 ванных комнат
637 м²
€ 2,390,000
Новая современная качественная вилла в Ла Алькерия. Ориентация с юга на восток, с видом на п…
Дом 4 спальни
Helechosa de los Montes, Испания
4 ванных комнат
586 м²
€ 999,000
Новая Золотая Миля становится хозяином самой элегантной на сегодняшний день концепции роскош…
Квартира 3 спальни
Helechosa de los Montes, Испания
3 ванных комнат
115 м²
€ 1,375,000
Это жемчужина, которая редко попадает в продажу! Эксклюзивный проект Вентура-дель-Мар пользу…
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Параметры недвижимости в Бадахос, Испания
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