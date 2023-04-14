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Купить квартиру в Altea, Испания

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53 объекта найдено
Квартира 5 спаленв Altea, Испания
Квартира 5 спален
Altea, Испания
4 ванных комнат 256 м²
€ 1,700,000
Продается вилла в Алтеа Хиллз, Коста Бланка Дом имеет две высоты и распределяется следующим …
Квартира 3 спальнив Altea, Испания
Квартира 3 спальни
Altea, Испания
2 ванных комнат 95 м²
€ 233,000
Дом 95 квадратных метров, распределенный на 3 спальни и 2 ванные комнаты, одна из ванных ком…
Квартира 2 спальнив Altea, Испания
Квартира 2 спальни
Altea, Испания
1 ванных комнат 50 м²
€ 144,900
Квартира 4 спальнив Altea, Испания
Квартира 4 спальни
Altea, Испания
2 ванных комнат
€ 325,000
Просторная и уютная квартира в 200 м от пляжа, в центре Алтеи, север Коста Бланка. Квартира…
Пентхаус 3 спальнив Altea, Испания
Пентхаус 3 спальни
Altea, Испания
2 ванных комнат
€ 505,000
Квартира 3 спальнив Altea, Испания
Квартира 3 спальни
Altea, Испания
4 Количество комнат 4 ванных комнат 243 м²
€ 1,495,000
Шикарные апартаменты с видом на море в городе Алтея, район Маскарат. В продаже пентхаус клас…
Квартира 2 спальнив Altea, Испания
Квартира 2 спальни
Altea, Испания
2 ванных комнат 82 м²
€ 272,000
КВАРТИРА НА ПЕРВОЙ ЛИНИИ ПЛЯЖА~ ~ Фантастическая квартира на первой линии пляжа Маскарат, в …
Квартира 2 спальнив Altea, Испания
Квартира 2 спальни
Altea, Испания
2 ванных комнат 82 м²
€ 272,000
КВАРТИРА НА ПЕРВОЙ ЛИНИИ ПЛЯЖА~ ~ Фантастическая квартира на первой линии пляжа Маскарат, в …
Квартира 2 спальнив Altea, Испания
Квартира 2 спальни
Altea, Испания
2 ванных комнат 82 м²
€ 272,000
КВАРТИРА НА ПЕРВОЙ ЛИНИИ ПЛЯЖА~ ~ Фантастическая квартира на первой линии пляжа Маскарат, в …
Пентхаус 3 спальнив Altea, Испания
Пентхаус 3 спальни
Altea, Испания
2 ванных комнат 220 м²
€ 750,000
ОписаниеРоскошный пентхаус в закрытом жилом комплексе Altea Hills, город Алтея (провинция Ал…
Квартира 3 спальнив Altea, Испания
Квартира 3 спальни
Altea, Испания
2 ванных комнат 225 м²
€ 850,000
ОписаниеРоскошная, современная квартира на 1-й линии пляжа Маскарат (Алтея) в Испании: 225 м…
Пентхаус 4 спальнив Altea, Испания
Пентхаус 4 спальни
Altea, Испания
3 ванных комнат
€ 1,500,000
Великолепный дизайнерский пентхаус, расположенный в очень престижном районе, в доме 4 спальн…
Пентхаус 4 спальнив Altea, Испания
Пентхаус 4 спальни
Altea, Испания
4 ванных комнат 212 м²
€ 1,200,000
ОписаниеРоскошный Пентхаус у моря с панорамными видами в Алтее (район Маскарат)!Пентхаус рас…
Квартира 1 спальняв Altea, Испания
Квартира 1 спальня
Altea, Испания
2 Количество комнат 1 ванных комнат 68 м² 3/3 Этаж
€ 174,000
Предлагаем очень уютную квартиру площадью 68 кв.м. в городе Алтея.В квартире одна спальня, о…
Пентхаусв Altea, Испания
Пентхаус
Altea, Испания
254 м²
€ 595,000
ОписаниеПродажа Пентхауса Люкс с потрясающими видами на море, расположен в лучшей эксклюзивн…
Квартира 3 спальнив Altea, Испания
Квартира 3 спальни
Altea, Испания
3 ванных комнат 579 м²
€ 1,700,000
Апартамент / Квартира в Altea Hills, Altea. Приватный комплекс, состоящий из 13 экстраордина…
Квартира 2 спальнив Altea, Испания
Квартира 2 спальни
Altea, Испания
2 ванных комнат 82 м²
€ 320,000
Квартиры на первой линии моря в Альтеа. Они состоят из 2 спален и 2 ванных комнат, с больши…
Квартира 2 спальнив Altea, Испания
Квартира 2 спальни
Altea, Испания
1 ванных комнат 143 м² 1 Этаж
€ 399,000
Стиль, уникальность, шарм и привилегированное расположение! Роскошные апартаменты, находятся…
Квартира 2 спальнив Altea, Испания
Квартира 2 спальни
Altea, Испания
2 ванных комнат 106 м²
€ 230,000
ОписаниеУникальная возможность: Продажа квартиры с видом на море и горы, расположенной в ком…
Квартира 2 спальнив Altea, Испания
Квартира 2 спальни
Altea, Испания
2 ванных комнат 261 м² 3/3 Этаж
€ 441,000
Эксклюзивная урбанизация, состоящая всего из десяти квартир! Великолепная архитектура, утопа…
Квартира 2 спальнив Altea, Испания
Квартира 2 спальни
Altea, Испания
2 ванных комнат 128 м² 3/3 Этаж
€ 246,750
Эксклюзивная урбанизация, состоящая всего из десяти квартир! Великолепная архитектура, утопа…
Квартира 2 спальнив Altea, Испания
Квартира 2 спальни
Altea, Испания
2 ванных комнат 129 м² 3/3 Этаж
€ 250,950
Эксклюзивная урбанизация, состоящая всего из десяти квартир! Великолепная архитектура, утопа…
Квартира 2 спальнив Altea, Испания
Квартира 2 спальни
Altea, Испания
2 ванных комнат 264 м² 3/3 Этаж
€ 444,150
Эксклюзивная урбанизация, состоящая всего из десяти квартир! Великолепная архитектура, утопа…
Квартира 2 спальнив Altea, Испания
Квартира 2 спальни
Altea, Испания
2 ванных комнат 170 м²
€ 390,000
ОписаниеСветлые, просторные Апартаменты на первой линии с панорамным видом на море в Альтеа …
Квартира 3 спальнив Altea, Испания
Квартира 3 спальни
Altea, Испания
2 ванных комнат 307 м²
€ 549,000
Прекрасный, живописный вид на море! Стильный нтерьер. Огромный салон с выходом на большую те…
Квартира 3 спальнив Altea, Испания
Квартира 3 спальни
Altea, Испания
3 ванных комнат 456 м²
€ 798,000
Роскошные апартаменты в круглосуточно охраняемой урбанизации Алтея Хиллс. Идеальная квартира…
Квартира 3 спальнив Altea, Испания
Квартира 3 спальни
Altea, Испания
2 ванных комнат 255 м²
€ 675,000
Современная квартира с беспрецедентным видом на окрестности, Средиземное море и горизонт Кос…
Пентхаус 3 спальнив Altea, Испания
Пентхаус 3 спальни
Altea, Испания
2 ванных комнат 247 м² 4 Этаж
€ 631,000
Элитный пентхаус в эксклюзивном жилом районе Алтея Хиллс. Недвижимость характеризуется совре…
Квартира 3 спальнив Altea, Испания
Квартира 3 спальни
Altea, Испания
3 ванных комнат 417 м² 1 Этаж
€ 589,999
Просторная квартира с панорамным видом на Средиземное море и побережье Коста Бланка. Исключи…
Квартира 4 спальнив Altea, Испания
Квартира 4 спальни
Altea, Испания
3 ванных комнат 300 м²
€ 796,000
Современная, просторная, светлая квартира с панорамным видом на Средиземное море и побережье…
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