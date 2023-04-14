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Купить шале в Аликанте, Испания

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3 объекта найдено
Шале 4 спальнив Аликанте, Испания
Шале 4 спальни
Аликанте, Испания
11 Количество комнат 3 ванных комнат 336 м² Количество этажей 4
€ 790,000
Продается новая вилла на первой линии - Albufereta Продается сказочная новая вилла с 336 …
Шале 4 спальнив Аликанте, Испания
Шале 4 спальни
Аликанте, Испания
13 Количество комнат 4 ванных комнат 646 м² Количество этажей 1
€ 1,100,000
Продается впечатляющая вилла с непревзойденным расположением Продается великолепная и впе…
Шале 6 спаленв Аликанте, Испания
Шале 6 спален
Аликанте, Испания
20 Количество комнат 3 ванных комнат 257 м² Количество этажей 2
€ 1,150,000
Продается впечатляющее шале с непревзойденным расположением в Вистахермосе Продается вели…

Параметры недвижимости в Аликанте, Испания

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с видом на море
с бассейном
недорогая
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