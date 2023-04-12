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Купить квартира-студия в Аликанте, Испания

Вега-Баха-дель-Сегура
11
Торревьеха
7
Гуардамар
3
Алаканти
2
el Campello
1
la Vila Joiosa Villajoyosa
1
Orihuela
1
Аликанте
1
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22 объекта найдено
Студия 1 ваннаяв Dehesa de Campoamor, Испания
Студия 1 ванная
Dehesa de Campoamor, Испания
1 ванных комнат 22 м² 1 Этаж
€ 69,900
Студия на первом этаже с открытым видом и террасой 8 м2, только что закончен капитальный рем…
Студия 1 ваннаяв Торревьеха, Испания
Студия 1 ванная
Торревьеха, Испания
1 ванных комнат 26 м² 3 Этаж
€ 57,900
Продаётся студия в Торревьехе в районе Torreblanca, располагается на 3 этаже. Общая площадь …
Студия 1 спальняв Торревьеха, Испания
Студия 1 спальня
Торревьеха, Испания
42 м²
€ 59,900
Студия в Торревьехе, район Ла Мата, 42 м. поверхности, 550 м. от пляжа, ванная комната, част…
Студия 1 ваннаяв Гуардамар, Испания
Студия 1 ванная
Гуардамар, Испания
1 ванных комнат 25 м² 1 Этаж
€ 38,500
Продаётся студия в Торревьехе в районе San luis, располагается на 1 этаже. Общая площадь 25.…
Студия 1 ваннаяв el Campello, Испания
Студия 1 ванная
el Campello, Испания
1 ванных комнат 48 м²
€ 175,000
Возможность инвестора!Студия на первой линии Плайя Мучависта полностью отремонтирована и име…
Студия 1 ваннаяв Торревьеха, Испания
Студия 1 ванная
Торревьеха, Испания
1 ванных комнат 25 м² 1 Этаж
€ 49,900
Продается студия в 300 метрах от пляжа! Отличное расположение. Отличная инвестиция!
Студия 1 ваннаяв Торревьеха, Испания
Студия 1 ванная
Торревьеха, Испания
1 ванных комнат 37 м² 1 Этаж
€ 85,900
Продаётся студия в Торревьехе в районе La Mata, располагается на 1 этаже. Общая площадь 37.0…
Студия 1 ваннаяв Гуардамар, Испания
Студия 1 ванная
Гуардамар, Испания
1 ванных комнат 27 м² 1 Этаж
€ 48,000
Продаётся студия в Торревьехе в районе San luis, располагается на 1 этаже. Общая площадь 27.…
Студияв Торревьеха, Испания
Студия
Торревьеха, Испания
29 м² 5 Этаж
€ 59,900
Продаеться студия в районе Playa del Cura. После ремонта. Установлен кондиционер. Дистанция …
Студия 1 спальняв Торревьеха, Испания
Студия 1 спальня
Торревьеха, Испания
1 ванных комнат 22 м² 3 Этаж
€ 59,900
Продаётся студия в Торревьехе в районе Curva del Palangre, располагается на 3 этаже. Общая п…
Студия 1 ваннаяв Гуардамар, Испания
Студия 1 ванная
Гуардамар, Испания
1 ванных комнат 35 м² 4 Этаж
€ 63,000
Студия с 1 ванной комнатой, кухней, большой террасой, меблирована, рядом с пляжем и всеми ус…
Студия 1 ваннаяв Аликанте, Испания
Студия 1 ванная
Аликанте, Испания
1 ванных комнат 40 м²
€ 110,000
Квартиры-студии рядом с университетом в городе Аликанте. НОВЫЕ КВАРТИРЫ-СТУДИИ ОТ ЗАСТРОЙЩИК…
Студия 1 спальняв Торревьеха, Испания
Студия 1 спальня
Торревьеха, Испания
1 ванных комнат 26 м²
€ 42,900
Отремонтированная студия в Ла Мата рядом с пляжем с видом на лагуну. Уютная и светлая кварти…
Студия 1 ваннаяв Торревьеха, Испания
Студия 1 ванная
Торревьеха, Испания
1 ванных комнат 30 м² 1 Этаж
€ 36,000
Предлагаем великолепную студию с хорошим местоположением, в 300 метрах от прекрасного пляжа.…
Студия 1 ваннаяв la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
Студия 1 ванная
la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
1 ванных комнат 27 м²
€ 95,000
Специально для вас предлагаем красивую студию! Расположена всего в нескольких метрах от пля…
Студия 1 ваннаяв Бенидорм, Испания
Студия 1 ванная
Бенидорм, Испания
1 ванных комнат 40 м² 1 Этаж
€ 87,500
Если Вас интересует этот объект - пишите Заявку и мы вышлем необходимые данные
Студия 1 ваннаяв Дения, Испания
Студия 1 ванная
Дения, Испания
1 ванных комнат 47 м² 3/4 Этаж
€ 122,163
Эффектный новый жилой комплекс предлагает эксклюзивную, светлую и комфортабельную недвижимос…
Студия 1 ваннаяв Бенидорм, Испания
Студия 1 ванная
Бенидорм, Испания
1 ванных комнат 40 м²
€ 109,000
Студия с небольшой спальней, ванной комнатой, кухней и гостиной с видом на весь пляж Поньент…
Студия 1 ваннаяв Бенидорм, Испания
Студия 1 ванная
Бенидорм, Испания
1 ванных комнат
€ 100,000
Если Вас интересует этот объект - пишите Заявку и мы вышлем необходимые данные
Студия 1 ваннаяв Аликанте, Испания
Студия 1 ванная
Аликанте, Испания
1 ванных комнат 42 м²
€ 95,000
Предлагаем хорошую студию, расположенную в центре города. Рядом находятся все необходимые ви…
Студия 1 ваннаяв Аликанте, Испания
Студия 1 ванная
Аликанте, Испания
1 ванных комнат 30 м²
€ 89,000
Мы рады предложить Вам уютную студию с потрясающим видом!Квартира в отличном состоянии. Расп…
Студия 1 спальняв Бенидорм, Испания
Студия 1 спальня
Бенидорм, Испания
1 ванных комнат 32 м² 11 Этаж
€ 100,000
Предлагаем Вашему вниманию студию-пентхаус с потрясающим видом на мореКвартира имеет отлично…

Параметры недвижимости в Аликанте, Испания

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