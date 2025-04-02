Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Россия
  3. Mshinskoe selskoe poselenie
  4. Жилая

Жильё в Mshinskoe selskoe poselenie, Россия

дома
3
3 объекта найдено
Дом 3 комнаты в Mshinskaya, Россия
Дом 3 комнаты
Mshinskaya, Россия
Число комнат 3
Площадь 72 м²
Этаж 1/2
*Предлагается к покупке двухэтажный жилой дом 2019 года постройки в небольшом обжитом садово…
$23,975
Оставить заявку
Дом 1 комната в Mshinskaya, Россия
Дом 1 комната
Mshinskaya, Россия
Число комнат 1
Площадь 36 м²
Этаж 1/1
Продается садовый дом в СНТ НЕВА пос. Мшинский. Участок 6,3 сот, Садовый дом 36кв.м, на пер…
$14,457
Оставить заявку
Дом 1 комната в Mshinskoe selskoe poselenie, Россия
Дом 1 комната
Mshinskoe selskoe poselenie, Россия
Число комнат 1
Площадь 31 м²
Этаж 1/1
Продаётся жилой бревенчатый дом в д. Низовская в шаговой доступности от ж/д платформы. Есть …
$38,553
Оставить заявку
Realting.com
Перейти

Параметры недвижимости в Mshinskoe selskoe poselenie, Россия

Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти

© 2018 - 2025 Realting.com

Рейтинг 4.9 / 5:
1111 голосов