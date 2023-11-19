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Польша
Пясечинский повят
Жильё в Пясечинский повят, Польша
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38 объектов найдено
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Дом 10 комнат
gmina Piaseczno, Польша
10
300 м²
€695,597
Рекомендовать
Квартира 5 комнат с балконом
gmina Piaseczno, Польша
5
164 м²
2
€261,430
Рекомендовать
Дом 5 комнат
Констанцин-Езёрна (город), Польша
5
149 м²
€345,854
Рекомендовать
Дом 5 комнат
Констанцин-Езёрна (город), Польша
5
149 м²
€345,854
Рекомендовать
Квартира 4 комнаты
Констанцин-Езёрна (город), Польша
4
101 м²
€253,763
Рекомендовать
Дом 5 комнат
gmina Tarczyn, Польша
5
240 м²
€407,248
Рекомендовать
Квартира 6 комнат
gmina Lesznowola, Польша
6
149 м²
1
€234,051
Рекомендовать
Дом 8 комнат
gmina Piaseczno, Польша
8
400 м²
€1,43 млн
Рекомендовать
Дом 6 комнат
gmina Piaseczno, Польша
6
254 м²
€444,085
Рекомендовать
Дом 6 комнат с балконом
gmina Piaseczno, Польша
6
247 м²
€603,710
Рекомендовать
Квартира 4 комнаты с балконом
gmina Piaseczno, Польша
4
162 м²
2
€294,879
Рекомендовать
Дом 6 комнат
gmina Gora Kalwaria, Польша
6
200 м²
€407,248
Рекомендовать
Дом 4 комнаты
Magdalenka, Польша
4
184 м²
€331,529
Рекомендовать
Дом 5 комнат
gmina Prazmow, Польша
5
358 м²
€407,248
Рекомендовать
Дом 10 комнат
gmina Piaseczno, Польша
10
456 м²
€562,781
Рекомендовать
Дом 5 комнат
Ustanow, Польша
5
195 м²
€470,689
Рекомендовать
Дом 12 комнат
gmina Piaseczno, Польша
12
650 м²
€992,540
Рекомендовать
Дом 7 комнат с балконом
Констанцин-Езёрна (город), Польша
7
600 м²
1
€1,17 млн
Рекомендовать
Дом 10 комнат с балконом
Констанцин-Езёрна (город), Польша
10
538 м²
€480,922
Рекомендовать
Дом 6 комнат
gmina Piaseczno, Польша
6
395 м²
€716,266
Рекомендовать
Дом 5 комнат
gmina Piaseczno, Польша
5
199 м²
€450,224
Рекомендовать
Дом 5 комнат
gmina Gora Kalwaria, Польша
5
291 м²
€501,386
Рекомендовать
Дом 4 комнаты
gmina Lesznowola, Польша
4
220 м²
€325,389
Рекомендовать
Дом 20 комнат с балконом
Magdalenka, Польша
20
1 300 м²
€961,843
Рекомендовать
Дом 6 комнат
Magdalenka, Польша
6
395 м²
€1,17 млн
Рекомендовать
Дом 7 комнат
gmina Piaseczno, Польша
7
300 м²
€468,643
Рекомендовать
Дом
Констанцин-Езёрна (город), Польша
1 076 м²
€1,12 млн
Рекомендовать
Дом 8 комнат с балконом
Констанцин-Езёрна (город), Польша
8
1 100 м²
€3,99 млн
Рекомендовать
Дом 12 комнат
gmina Gora Kalwaria, Польша
12
819 м²
€470,689
Рекомендовать
Дом
Magdalenka, Польша
857 м²
€1,31 млн
Рекомендовать
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Параметры недвижимости в Пясечинский повят, Польша
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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