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Жильё в Пясечинский повят, Польша

квартиры
9
дома
29
38 объектов найдено
Дом 10 комнат в gmina Piaseczno, Польша
Дом 10 комнат
gmina Piaseczno, Польша
Комнаты 10
Площадь 300 м²
€695,597
Квартира 5 комнат с балконом в gmina Piaseczno, Польша
Квартира 5 комнат с балконом
gmina Piaseczno, Польша
Комнаты 5
Площадь 164 м²
Этаж 2
€261,430
Дом 5 комнат в Констанцин-Езёрна (город), Польша
Дом 5 комнат
Констанцин-Езёрна (город), Польша
Комнаты 5
Площадь 149 м²
€345,854
Дом 5 комнат в Констанцин-Езёрна (город), Польша
Дом 5 комнат
Констанцин-Езёрна (город), Польша
Комнаты 5
Площадь 149 м²
€345,854
Квартира 4 комнаты в Констанцин-Езёрна (город), Польша
Квартира 4 комнаты
Констанцин-Езёрна (город), Польша
Комнаты 4
Площадь 101 м²
€253,763
Дом 5 комнат в gmina Tarczyn, Польша
Дом 5 комнат
gmina Tarczyn, Польша
Комнаты 5
Площадь 240 м²
€407,248
Квартира 6 комнат в gmina Lesznowola, Польша
Квартира 6 комнат
gmina Lesznowola, Польша
Комнаты 6
Площадь 149 м²
Этаж 1
€234,051
Дом 8 комнат в gmina Piaseczno, Польша
Дом 8 комнат
gmina Piaseczno, Польша
Комнаты 8
Площадь 400 м²
€1,43 млн
Дом 6 комнат в gmina Piaseczno, Польша
Дом 6 комнат
gmina Piaseczno, Польша
Комнаты 6
Площадь 254 м²
€444,085
Дом 6 комнат с балконом в gmina Piaseczno, Польша
Дом 6 комнат с балконом
gmina Piaseczno, Польша
Комнаты 6
Площадь 247 м²
€603,710
Квартира 4 комнаты с балконом в gmina Piaseczno, Польша
Квартира 4 комнаты с балконом
gmina Piaseczno, Польша
Комнаты 4
Площадь 162 м²
Этаж 2
€294,879
Дом 6 комнат в gmina Gora Kalwaria, Польша
Дом 6 комнат
gmina Gora Kalwaria, Польша
Комнаты 6
Площадь 200 м²
€407,248
Дом 4 комнаты в Magdalenka, Польша
Дом 4 комнаты
Magdalenka, Польша
Комнаты 4
Площадь 184 м²
€331,529
Дом 5 комнат в gmina Prazmow, Польша
Дом 5 комнат
gmina Prazmow, Польша
Комнаты 5
Площадь 358 м²
€407,248
Дом 10 комнат в gmina Piaseczno, Польша
Дом 10 комнат
gmina Piaseczno, Польша
Комнаты 10
Площадь 456 м²
€562,781
Дом 5 комнат в Ustanow, Польша
Дом 5 комнат
Ustanow, Польша
Комнаты 5
Площадь 195 м²
€470,689
Дом 12 комнат в gmina Piaseczno, Польша
Дом 12 комнат
gmina Piaseczno, Польша
Комнаты 12
Площадь 650 м²
€992,540
Дом 7 комнат с балконом в Констанцин-Езёрна (город), Польша
Дом 7 комнат с балконом
Констанцин-Езёрна (город), Польша
Комнаты 7
Площадь 600 м²
Этаж 1
€1,17 млн
Дом 10 комнат с балконом в Констанцин-Езёрна (город), Польша
Дом 10 комнат с балконом
Констанцин-Езёрна (город), Польша
Комнаты 10
Площадь 538 м²
€480,922
Дом 6 комнат в gmina Piaseczno, Польша
Дом 6 комнат
gmina Piaseczno, Польша
Комнаты 6
Площадь 395 м²
€716,266
Дом 5 комнат в gmina Piaseczno, Польша
Дом 5 комнат
gmina Piaseczno, Польша
Комнаты 5
Площадь 199 м²
€450,224
Дом 5 комнат в gmina Gora Kalwaria, Польша
Дом 5 комнат
gmina Gora Kalwaria, Польша
Комнаты 5
Площадь 291 м²
€501,386
Дом 4 комнаты в gmina Lesznowola, Польша
Дом 4 комнаты
gmina Lesznowola, Польша
Комнаты 4
Площадь 220 м²
€325,389
Дом 20 комнат с балконом в Magdalenka, Польша
Дом 20 комнат с балконом
Magdalenka, Польша
Комнаты 20
Площадь 1 300 м²
€961,843
Дом 6 комнат в Magdalenka, Польша
Дом 6 комнат
Magdalenka, Польша
Комнаты 6
Площадь 395 м²
€1,17 млн
Дом 7 комнат в gmina Piaseczno, Польша
Дом 7 комнат
gmina Piaseczno, Польша
Комнаты 7
Площадь 300 м²
€468,643
Дом в Констанцин-Езёрна (город), Польша
Дом
Констанцин-Езёрна (город), Польша
Площадь 1 076 м²
€1,12 млн
Дом 8 комнат с балконом в Констанцин-Езёрна (город), Польша
Дом 8 комнат с балконом
Констанцин-Езёрна (город), Польша
Комнаты 8
Площадь 1 100 м²
€3,99 млн
Дом 12 комнат в gmina Gora Kalwaria, Польша
Дом 12 комнат
gmina Gora Kalwaria, Польша
Комнаты 12
Площадь 819 м²
€470,689
Дом в Magdalenka, Польша
Дом
Magdalenka, Польша
Площадь 857 м²
€1,31 млн

Параметры недвижимости в Пясечинский повят, Польша

с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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