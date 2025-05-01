Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Польша
  3. Пясечинский повят
  4. Жилая
  5. Квартира

Квартиры в Пясечинском повяте, Польша

gmina Piaseczno
25
Пясечно
14
Квартира Удалить
Очистить
29 объектов найдено
Квартира 3 комнаты в Пясечно, Польша
Квартира 3 комнаты
Пясечно, Польша
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 54 м²
Количество этажей 3
Продается 3-комнатная квартира с балконом в Piaseczno, ул. Albatrosów 8, 54 м².  Квартира ра…
$168,524
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
OKEASK
Языки общения
English, Русский, Polski, Українська, Türkçe
Квартира 3 комнаты в Пясечно, Польша
Квартира 3 комнаты
Пясечно, Польша
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 91 м²
Этаж 4/4
Продается стильная 2-комнатная квартира площадью 62 м² с антресолью в центре Piaseczno.  Ква…
$178,894
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
OKEASK
Языки общения
English, Русский, Polski, Українська, Türkçe
Квартира 5 комнат в Chylice, Польша
Квартира 5 комнат
Chylice, Польша
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 181 м²
Этаж 3/3
Продается уникальная пятикомнатная квартира в Konstancin-Jeziorna, Chylice, на улице Dworska…
$340,915
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
OKEASK
Языки общения
English, Русский, Polski, Українська, Türkçe
Квартира 2 комнаты в Пясечно, Польша
Квартира 2 комнаты
Пясечно, Польша
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 47 м²
Этаж 1/3
Продается 2-комнатная квартира площадью 47,03 м² на ул. Tukanów, на границе Piaseczno и Star…
$184,782
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
OKEASK
Языки общения
English, Русский, Polski, Українська, Türkçe
Квартира 2 комнаты в Julianow, Польша
Квартира 2 комнаты
Julianow, Польша
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 62 м²
Этаж 1/3
Продается 2-комнатная квартира площадью 62 м² в Piaseczno в доме 2006 года постройки.  Кварт…
$177,578
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
OKEASK
Языки общения
English, Русский, Polski, Українська, Türkçe
Квартира 3 комнаты в Варшава, Польша
Квартира 3 комнаты
Варшава, Польша
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 59 м²
Этаж 3/7
Продается уютная квартира площадью 59 м² в жилом комплексе Galeria Park на улице Obrzeżna 5C…
$302,888
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
OKEASK
Языки общения
English, Русский, Polski, Українська, Türkçe
Квартира 2 комнаты в Jozefoslaw, Польша
Квартира 2 комнаты
Jozefoslaw, Польша
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 37 м²
Количество этажей 3
Modern apartment close to nature - 1.8 km from the border of Warsaw!   Nowo -Salt Millet
$142,383
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
SZUMSKI&CO. BIURO IGOR SHUMSKY
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Polski, Čeština, Français, Latviešu, Українська, Türkçe, 简体中文
Квартира 3 комнаты в Стара Ивична, Польша
Квартира 3 комнаты
Стара Ивична, Польша
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 61 м²
Этаж 1/3
Продается 3-комнатная квартира с 2 террасами и лоджией в самом центре Piaseczno, на улице Tu…
$225,372
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
OKEASK
Языки общения
English, Русский, Polski, Українська, Türkçe
Квартира 2 комнаты в Пясечно, Польша
Квартира 2 комнаты
Пясечно, Польша
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 48 м²
Этаж 3/3
Продается уютная 2-комнатная квартира площадью 48,4 м² в Piaseczno на улице Albatrosów.  Ква…
$159,607
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
OKEASK
Языки общения
English, Русский, Polski, Українська, Türkçe
Квартира 3 спальни в Замене, Польша
Квартира 3 спальни
Замене, Польша
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 26 м²
Этаж 1/4
Продаются 1/2/3/4/5 комнатные квартиры площадью от 26.1м2 до 104.29м2 в новом жилом комплекс…
$93,273
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
OKEASK
Языки общения
English, Русский, Polski, Українська, Türkçe
Квартира 2 комнаты в Пясечно, Польша
Квартира 2 комнаты
Пясечно, Польша
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 36 м²
Этаж 2/5
🏡 Мечтаете о жизни в тишине и уюте, но с быстрым доступом к городу? ✨ Миастечко Юлианув— …
$129,771
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
SZUMSKI&CO. BIURO IGOR SHUMSKY
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Polski, Čeština, Français, Latviešu, Українська, Türkçe, 简体中文
Квартира 2 комнаты в Julianow, Польша
Квартира 2 комнаты
Julianow, Польша
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 62 м²
Этаж 1/3
Продается 2-комнатная квартира площадью 62 м² в доме 2006 года, готовая к заселению.   Кварт…
$179,876
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
OKEASK
Языки общения
English, Русский, Polski, Українська, Türkçe
Квартира 3 комнаты в Стара Ивична, Польша
Квартира 3 комнаты
Стара Ивична, Польша
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 63 м²
Этаж 3/3
Продается просторная 3-комнатная квартира площадью 63,2 м² на границе Stara Iwiczna и Piasec…
$239,787
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
OKEASK
Языки общения
English, Русский, Polski, Українська, Türkçe
Квартира в Wola Prazmowska, Польша
Квартира
Wola Prazmowska, Польша
Opis nieruchomości РАСПОЛОЖЕНИЕ: Продается группа земельных участков, расположенных в живопи…
Цена по запросу
Оставить заявку
Квартира 2 комнаты в Пясечно, Польша
Квартира 2 комнаты
Пясечно, Польша
Число комнат 2
Площадь 51 м²
Этаж 2/4
Продается квартира в Piaseczno, всего в 150 метрах от Park Książąt Mazowieckich.  Квартира с…
$180,867
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
OKEASK
Языки общения
English, Русский, Polski, Українська, Türkçe
Квартира 4 комнаты в Chylice, Польша
Квартира 4 комнаты
Chylice, Польша
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 162 м²
Этаж 2/3
Продается уникальная четырехкомнатная квартира в Konstancin-Jeziorna, Chylice, на улице Dwor…
$368,945
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
OKEASK
Языки общения
English, Русский, Polski, Українська, Türkçe
Квартира 3 комнаты в Пясечно, Польша
Квартира 3 комнаты
Пясечно, Польша
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 73 м²
Количество этажей 4
Продается просторная 3-комнатная квартира 72,75 м² в Piaseczno на ул. Nefrytowa, в окружении…
$217,391
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
OKEASK
Языки общения
English, Русский, Polski, Українська, Türkçe
Квартира 3 комнаты в Jozefoslaw, Польша
Квартира 3 комнаты
Jozefoslaw, Польша
Число комнат 3
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 85 м²
Количество этажей 2
Уникальная, полная света и тепла квартира площадью 85,43 м², расположенная в Józefosław, на …
$344,482
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
OKEASK
Языки общения
English, Русский, Polski, Українська, Türkçe
Квартира 3 комнаты в Jozefoslaw, Польша
Квартира 3 комнаты
Jozefoslaw, Польша
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 74 м²
Этаж 1/2
Красивая квартира на продажу в Józefosław - вид на зеленый сад из окна - высокий уровень отд…
$248,376
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
OKEASK
Языки общения
English, Русский, Polski, Українська, Türkçe
Квартира 2 комнаты в Пясечно, Польша
Квартира 2 комнаты
Пясечно, Польша
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 39 м²
Этаж 3/3
Продается 2-комнатная квартира в Пясечне, улица Nad Perełką, площадью 39 м². Квартира распол…
$130,596
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
OKEASK
Языки общения
English, Русский, Polski, Українська, Türkçe
Квартира 3 комнаты в Jozefoslaw, Польша
Квартира 3 комнаты
Jozefoslaw, Польша
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 122 м²
Этаж 2/3
Очаровательная уютная 3-комнатная квартира в закрытом комплексе, всего в 500 м от Кабацкого …
$349,224
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
OKEASK
Языки общения
English, Русский, Polski, Українська, Türkçe
Квартира 2 комнаты в Пясечно, Польша
Квартира 2 комнаты
Пясечно, Польша
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 52 м²
Этаж 3/4
Продается современная и выразительная 2-комнатная квартира площадью 52 м², расположенная в P…
$213,086
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
OKEASK
Языки общения
English, Русский, Polski, Українська, Türkçe
Квартира 1 комната в Пясечно, Польша
Квартира 1 комната
Пясечно, Польша
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 32 м²
Этаж 2/3
Продается светлая, полностью меблированная квартира 32,10 м² в центре Piaseczno на ul. Kości…
$113,700
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
OKEASK
Языки общения
English, Русский, Polski, Українська, Türkçe
Квартира в Пясечно, Польша
Квартира
Пясечно, Польша
Площадь 35 м²
Количество этажей 4
Новостройка в стадии строительства в центре Piaseczno. Современный многоквартирный дом с уни…
$106,728
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
OKEASK
Языки общения
English, Русский, Polski, Українська, Türkçe
Квартира 3 спальни в Пясечно, Польша
Квартира 3 спальни
Пясечно, Польша
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 82 м²
Количество этажей 3
Проект аходится в Piaseczno, ул. Kwiatów Wiśni (1.8 км от Варшавы).В настоящее время в прода…
$252,327
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
OKEASK
Языки общения
English, Русский, Polski, Українська, Türkçe
Квартира 4 комнаты в Jozefoslaw, Польша
Квартира 4 комнаты
Jozefoslaw, Польша
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 114 м²
Этаж 1/2
Комфортабельный, уютный таунхаус в уютном, закрытом и охраняемом жилом комплексе в центре Jó…
$297,053
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
OKEASK
Языки общения
English, Русский, Polski, Українська, Türkçe
Квартира 3 комнаты в Пясечно, Польша
Квартира 3 комнаты
Пясечно, Польша
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 67 м²
Этаж 1/3
Продается функциональная и просторная 3-комнатная квартира площадью 67,1 м², расположенная н…
$199,508
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
OKEASK
Языки общения
English, Русский, Polski, Українська, Türkçe
Квартира 4 комнаты в Пясечно, Польша
Квартира 4 комнаты
Пясечно, Польша
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 67 м²
Этаж 2/5
🏡 Мечтаете о жизни в тишине и уюте, но с быстрым доступом к городу? ✨ Миастечко Юлианув— …
$193,874
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
SZUMSKI&CO. BIURO IGOR SHUMSKY
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Polski, Čeština, Français, Latviešu, Українська, Türkçe, 简体中文
Квартира 6 комнат в Chylice, Польша
Квартира 6 комнат
Chylice, Польша
Число комнат 6
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 182 м²
Этаж 2/2
Продается уникальная шестикомнатная квартира в Konstancin-Jeziorna, Chylice, на улице Dworsk…
$344,220
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
OKEASK
Языки общения
English, Русский, Polski, Українська, Türkçe

Типы недвижимости в Пясечинском повяте

однокомнатные
трехкомнатные

Параметры недвижимости в Пясечинском повяте, Польша

Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти