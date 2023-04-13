Купить квартира-студия на Северном Кипре

Студия 1 спальня Фамагуста, Турецкая Республика Северного Кипра 2 Количество комнат 1 ванных комнат 75 м² 3 Этаж

€ 99,516

Готовый блок в новом комплексо апартаментов и вилл в 50 м от соственног & nbsp; плаща, с Дей…