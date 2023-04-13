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Купить квартира-студия на Северном Кипре

Фамагуста
15
Кирения
7
Nicosia
1
Трикомо
1
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38 объектов найдено
Студия 1 спальняв Трикомо, Турецкая Республика Северного Кипра
Студия 1 спальня
Трикомо, Турецкая Республика Северного Кипра
1 ванных комнат 46 м² 9/11 Этаж
€ 90,931
в 700 метрах до Средиземного моря и оборудованного пляжа Лонг Бич    Инфраструкт…
Студия 1 спальняв Oetueken, Турецкая Республика Северного Кипра
Студия 1 спальня
Oetueken, Турецкая Республика Северного Кипра
1 Количество комнат 1 ванных комнат 50 м² 2/4 Этаж
€ 58,231
Шикарные апартаменты в престижном  комплексе CAESAR RESORT 500 метров до пляжа Лонг бич…
Студия 1 спальняв Фамагуста, Турецкая Республика Северного Кипра
Студия 1 спальня
Фамагуста, Турецкая Республика Северного Кипра
1 Количество комнат 1 ванных комнат 45 м² 3/5 Этаж
€ 62,711
Шикарные апартаменты в престижном  комплексе CAESAR RESORT 500 метров до пляжа Лонг бич…
Студия 1 спальняв Фамагуста, Турецкая Республика Северного Кипра
Студия 1 спальня
Фамагуста, Турецкая Республика Северного Кипра
46 м² 10 Этаж
€ 103,454
Статус: Студия  Количество комнат: 1  Общая площадь: 46 кв.м Вид: на море…
Студияв Турецкая Республика Северного Кипра, Турецкая Республика Северного Кипра
Студия
Турецкая Республика Северного Кипра, Турецкая Республика Северного Кипра
46 м² 10 Этаж
€ 103,808
Статус :  студия  Общая площадь :  46 кв.м Балкон : терраса 8 кв.м…
Студия 1 спальняв Кирения, Турецкая Республика Северного Кипра
Студия 1 спальня
Кирения, Турецкая Республика Северного Кипра
1 ванных комнат 45 м² 1/2 Этаж
€ 79,602
Шикарные видовые апартаменты в престижном комплексе   100 метров до моря. В ком…
Студия 2 спальнив Богаз, Турецкая Республика Северного Кипра
Студия 2 спальни
Богаз, Турецкая Республика Северного Кипра
1 Количество комнат
€ 188,741
Hаходится на возвышенности региона BOGAZ! 36 шикарных апартаментов с панорамным видом …
Студия 1 спальняв Кирения, Турецкая Республика Северного Кипра
Студия 1 спальня
Кирения, Турецкая Республика Северного Кипра
1 Количество комнат 1 ванных комнат 62 м² Количество этажей 2
€ 110,827
Эксклюзивный проект от нашей компании! Получите кусочек роскошной жизни в этом потрясающем к…
Студия 1 спальняв Кирения, Турецкая Республика Северного Кипра
Студия 1 спальня
Кирения, Турецкая Республика Северного Кипра
1 Количество комнат 1 ванных комнат 78 м² Количество этажей 2
€ 101,895
Лучшая инвестиция в недвижимость у Средиземного моря!!! Предлагаем Вам непревзойденную ро…
Студия 1 спальняв Kazivera, Турецкая Республика Северного Кипра
Студия 1 спальня
Kazivera, Турецкая Республика Северного Кипра
1 Количество комнат 1 ванных комнат 34 м² Количество этажей 20
€ 73,749
ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОЕКТА:   НАЗВАНИЕ ПРОЕКТА: ALPCAN TOWERS KEY WEST ЛОКАЦ…
Студия 1 спальняв Турецкая Республика Северного Кипра, Турецкая Республика Северного Кипра
Студия 1 спальня
Турецкая Республика Северного Кипра, Турецкая Республика Северного Кипра
1 ванных комнат 50 м² 9/10 Этаж
€ 58,967
Й ВАРИАНТ!
Студия 1 комнатав Трикомо, Турецкая Республика Северного Кипра
Студия 1 комната
Трикомо, Турецкая Республика Северного Кипра
1 Количество комнат 1 ванных комнат 60 м² 2/9 Этаж
€ 76,419
Возможно ли купить место в раю? Возможно, но не место,а комфортные апартаменты! Покупка н…
Студия 1 спальняв Эсентепе, Турецкая Республика Северного Кипра
Студия 1 спальня
Эсентепе, Турецкая Республика Северного Кипра
1 Количество комнат 42 м²
€ 92,545
Потрясающий комплекс вилл на Северном Кипре Проект находится в Эсентепе, Кирения Идеал…
Студия 1 спальняв Эсентепе, Турецкая Республика Северного Кипра
Студия 1 спальня
Эсентепе, Турецкая Республика Северного Кипра
1 Количество комнат 1 ванных комнат 43 м² Количество этажей 2
€ 73,341
Студия 1 спальняв Фамагуста, Турецкая Республика Северного Кипра
Студия 1 спальня
Фамагуста, Турецкая Республика Северного Кипра
2 Количество комнат 1 ванных комнат 75 м² 3 Этаж
€ 99,516
Готовый блок в новом комплексо апартаментов и вилл в 50 м от соственног & nbsp; плаща, с Дей…
Студия 1 спальняв Фамагуста, Турецкая Республика Северного Кипра
Студия 1 спальня
Фамагуста, Турецкая Республика Северного Кипра
2 Количество комнат 1 ванных комнат 118 м² 2 Этаж
€ 100,459
Это общеизвестный комплекс, разработанный и сприктированный советский советВременный состав …
Студия 1 спальняв Фамагуста, Турецкая Республика Северного Кипра
Студия 1 спальня
Фамагуста, Турецкая Республика Северного Кипра
2 Количество комнат 1 ванных комнат 91 м² 1 Этаж
€ 64,892
Новый комплекс вилл и апартаментов. Дата вовода в эксплуатацию март 2022 г. Полностю с револ…
Студия 1 спальняв Эсентепе, Турецкая Республика Северного Кипра
Студия 1 спальня
Эсентепе, Турецкая Республика Северного Кипра
1 Количество комнат 47 м² 1/2 Этаж
€ 118,616
Новый проект в районе Эсентепе, премиум класса на 1й линии Средиземноморского побережья. Рас…
Студия 1 спальняв Трикомо, Турецкая Республика Северного Кипра
Студия 1 спальня
Трикомо, Турецкая Республика Северного Кипра
1 Количество комнат 1 ванных комнат 43 м² 7/13 Этаж
€ 73,341
План оплаты: НА БЛОК «Е» 1.000 у.е. депозит 30% первоначальный взнос …
Студия 1 комнатав Трикомо, Турецкая Республика Северного Кипра
Студия 1 комната
Трикомо, Турецкая Республика Северного Кипра
1 Количество комнат 1 ванных комнат 33 м² 11/16 Этаж
€ 54,949
Один из самых шикарных комплексов Северного Кипра с отличным инвестиционным потенциалом от з…
Студия 1 комнатав Трикомо, Турецкая Республика Северного Кипра
Студия 1 комната
Трикомо, Турецкая Республика Северного Кипра
1 Количество комнат 1 ванных комнат 33 м² 5/16 Этаж
€ 43,436
Один из самых шикарных комплексов Северного Кипра с отличным инвестиционным потенциалом от з…
Студия 1 комната с Инвестиции, с Вид на жительство и гражданствов Трикомо, Турецкая Республика Северного Кипра
Студия 1 комната с Инвестиции, с Вид на жительство и гражданство
Трикомо, Турецкая Республика Северного Кипра
1 Количество комнат 1 ванных комнат 33 м² 8/13 Этаж
€ 48,195
Один из самых шикарных комплексов Северного Кипра с отличным инвестиционным потенциалом от з…
Студия 1 комнатав Трикомо, Турецкая Республика Северного Кипра
Студия 1 комната
Трикомо, Турецкая Республика Северного Кипра
1 Количество комнат 1 ванных комнат 33 м² 4/13 Этаж
€ 40,861
Один из самых популярных комплексов Северного Кипра с отличным инвестиционным потенциалом! …
Студия 1 комнатав Трикомо, Турецкая Республика Северного Кипра
Студия 1 комната
Трикомо, Турецкая Республика Северного Кипра
1 Количество комнат 1 ванных комнат 33 м² 10/16 Этаж
€ 52,386
Один из самых популярных комплексов Северного Кипра с отличным инвестиционным потенциалом! …
Студия 1 комнатав Трикомо, Турецкая Республика Северного Кипра
Студия 1 комната
Трикомо, Турецкая Республика Северного Кипра
1 Количество комнат 33 м² 7/13 Этаж
€ 46,624
Квартиры сдаются с ремонтом под ключ, полностью оборудованной ванной комнатой с сантехникой …
Студия 1 спальняв Трикомо, Турецкая Республика Северного Кипра
Студия 1 спальня
Трикомо, Турецкая Республика Северного Кипра
1 Количество комнат 1 ванных комнат 64 м² 4/5 Этаж
€ 57,520
Квартиры сдаются с ремонтом под ключ, полностью оборудованной ванной комнатой с сантехникой …
Студия 1 спальняв Трикомо, Турецкая Республика Северного Кипра
Студия 1 спальня
Трикомо, Турецкая Республика Северного Кипра
1 Количество комнат 1 ванных комнат 64 м² Количество этажей 5
€ 56,415
Квартиры сдаются с ремонтом под ключ, полностью оборудованной ванной комнатой с сантехникой …
Студия 1 спальняв Kuzucuk, Турецкая Республика Северного Кипра
Студия 1 спальня
Kuzucuk, Турецкая Республика Северного Кипра
1 Количество комнат 1 ванных комнат 54 м² 4/10 Этаж
€ 44,901
Квартиры сдаются с ремонтом под ключ, полностью оборудованной ванной комнатой с сантехникой …
Студия 1 спальняв Трикомо, Турецкая Республика Северного Кипра
Студия 1 спальня
Трикомо, Турецкая Республика Северного Кипра
1 Количество комнат 1 ванных комнат 64 м² 2/10 Этаж
€ 55,368
Квартиры сдаются с ремонтом под ключ, полностью оборудованной ванной комнатой с сантехникой …
Студия 1 спальняв Kuzucuk, Турецкая Республика Северного Кипра
Студия 1 спальня
Kuzucuk, Турецкая Республика Северного Кипра
1 Количество комнат 64 м² Количество этажей 10
€ 43,855
Квартиры сдаются с ремонтом под ключ, полностью оборудованной ванной комнатой с сантехникой …

Параметры недвижимости на Северном Кипре

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