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Квартиры-студии в Tatlisu Belediyesi, Северного Кипра

Аканту
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3 объекта найдено
Студия 1 комната в Аканту, Северного Кипра
Студия 1 комната
Аканту, Северного Кипра
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 43 м²
Количество этажей 1
ID: CP-727 МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ: Кипр/Татлису - Расстояние до моря -10M - Расстояние …
$172,966
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Студия 1 комната в Аканту, Северного Кипра
Студия 1 комната
Аканту, Северного Кипра
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 33 м²
Этаж 1
HILLSIDE – Стильная студия у моря в Татлысу 🌊 Современный жилой комплекс всего в 500 метр…
Цена по запросу
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Студия 1 спальня в Аканту, Северного Кипра
Студия 1 спальня
Аканту, Северного Кипра
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 1/2
An extraordinary project that combines a holistic wellness concept with professionalism, the…
$146,055
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Параметры недвижимости в Tatlisu Belediyesi, Северного Кипра

с садом
с террасой
с бассейном
Недорогая
Элитная
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