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  3. Трентино - Альто-Адидже

Купить недвижимость в Трентино - Альто-Адидже, Италия

Ueberetsch-Unterland - Oltradige-Bassa Atesina
63
Eppan an der Weinstrasse - Appiano sulla Strada del Vino
62
Comunita della Vallagarina
9
Comunita Alto Garda e Ledro
3
Rovereto
2
Comun General de Fascia
1
Comunita della Valle di Sole
1
Comunita delle Giudicarie
1
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79 объектов найдено
Квартира 3 спальнив St Nikolaus - San Nicolo, Италия
Квартира 3 спальни
St Nikolaus - San Nicolo, Италия
4 Количество комнат 1 ванных комнат 120 м²
€ 505,000
Романтическая квартира с садом и открытым видом на Мендолу для продажи в Кальдаро на винной …
Пентхаус 3 спальнив Sant Alessandro, Италия
Пентхаус 3 спальни
Sant Alessandro, Италия
4 Количество комнат 2 ванных комнат 177 м²
€ 649,000
Предлагаем к продаже просторный элегантный пентхаус, расположенный на последнем этаже здания…
Квартира 2 спальнив Mori, Италия
Квартира 2 спальни
Mori, Италия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 107 м²
€ 187,000
Рядом с центром Мори мы предлагаем на продажу большую мансардную квартиру следующим образом:…
Квартира 4 спальнив Rovereto, Италия
Квартира 4 спальни
Rovereto, Италия
6 Количество комнат 2 ванных комнат 152 м²
€ 268,000
Поднявшись на лифте на третий этаж, открыв бронированную дверь, нас встречает большой вход, …
Вилла 4 спальнив Porte, Италия
Вилла 4 спальни
Porte, Италия
7 Количество комнат 4 ванных комнат 500 м²
€ 830,000
Эта вилла расположена в уникальном месте на самом красивом холме в Роверето, а также недалек…
Квартира 1 спальняв Riva del Garda, Италия
Квартира 1 спальня
Riva del Garda, Италия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 57 м²
€ 332,000
В историческом центре Рива-дель-Гарда, на очень живописной улице и в нескольких метрах от пл…
Квартира 2 спальнив Fontechel, Италия
Квартира 2 спальни
Fontechel, Италия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 80 м²
€ 129,000
We offer for sale apartment with living room with open kitchen, double bedroom, single bedro…
Вилла 5 спаленв Villa Lagarina, Италия
Вилла 5 спален
Villa Lagarina, Италия
10 Количество комнат 3 ванных комнат 292 м²
€ 419,000
В самом центре местечка Виллы Лагарина мы предлагаем к продаже прекрасно отремонтированный т…
Вилла 4 спальнив Drena, Италия
Вилла 4 спальни
Drena, Италия
7 Количество комнат 2 ванных комнат 300 м²
€ 790,000
Дрена, в абсолютно тихом районе, мы предлагаем к продаже два дуплекса в одной вилле с больши…
Вилла 14 спаленв Marco, Италия
Вилла 14 спален
Marco, Италия
25 Количество комнат 18 ванных комнат 5 000 м²
€ 4,160,000
Мы предлагаем к продаже ферму "Maso Speron d'Oro", много лет управляемую семьей Cipriani, ра…
Вилла 3 спальнив Porte, Италия
Вилла 3 спальни
Porte, Италия
5 Количество комнат 3 ванных комнат 250 м²
€ 1,950,000
Мы предлагаем к продажу красивую отдельную виллу на холме в городке Роверето. Недвижимость …
Квартира 1 спальняв Presson, Италия
Квартира 1 спальня
Presson, Италия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 1/1 Этаж
€ 100,000
Квартира в Прессоне Цена по запросу. Собственность ТРЕНТИНО - В деревне ПРЕССОН, в …
Вилла 15 спаленв Brentonico, Италия
Вилла 15 спален
Brentonico, Италия
15 Количество комнат 15 ванных комнат 2 100 м²
€ 1,300,000
Мы предлагаем к продаже большое поместье, расположенное на плато Брентонико (TN), с которого…
Замок 13 ванныхв Ueberetsch-Unterland - Oltradige-Bassa Atesina, Италия
Замок 13 ванных
Ueberetsch-Unterland - Oltradige-Bassa Atesina, Италия
13 ванных комнат 2 500 м²
Цена по запросу
Замок XII в, расположенный в горах, недалеко от озера Гарды. Единственный замок в районе гар…
Домв Ueberetsch-Unterland - Oltradige-Bassa Atesina, Италия
Дом
Ueberetsch-Unterland - Oltradige-Bassa Atesina, Италия
Цена по запросу
Большой дом расположен прямо на берегу озера Тэнно с отдельным выходом на пляж, в настоящее …
Шале 5 спаленв Ueberetsch-Unterland - Oltradige-Bassa Atesina, Италия
Шале 5 спален
Ueberetsch-Unterland - Oltradige-Bassa Atesina, Италия
5 ванных комнат 350 м²
Цена по запросу
Шикарное шале в центре Мадонна ди Кампильо. Расположено в элитной резиденции из четырёх неза…
Квартира 3 спальнив Ueberetsch-Unterland - Oltradige-Bassa Atesina, Италия
Квартира 3 спальни
Ueberetsch-Unterland - Oltradige-Bassa Atesina, Италия
2 ванных комнат 120 м²
Цена по запросу
Квартира расположена в самом центре Мадонны ди Кампильо, рядом с подъёмником. Площадь 120 кв…
Домв Ueberetsch-Unterland - Oltradige-Bassa Atesina, Италия
Дом
Ueberetsch-Unterland - Oltradige-Bassa Atesina, Италия
400 м²
Цена по запросу
Продаётся усадьба в Наго: четырёхэтажный особняк, площадью ок. 350 кв.м с участком 20 соток …
Вилла 3 спальнив Ueberetsch-Unterland - Oltradige-Bassa Atesina, Италия
Вилла 3 спальни
Ueberetsch-Unterland - Oltradige-Bassa Atesina, Италия
5 Количество комнат 2 ванных комнат 130 м²
Цена по запросу
Уникальная возможность - вилла на берегу прекрасного альпийского озера. Дом стоит на участке…
Виллав Ueberetsch-Unterland - Oltradige-Bassa Atesina, Италия
Вилла
Ueberetsch-Unterland - Oltradige-Bassa Atesina, Италия
570 м²
Цена по запросу
Роскошная вилла с бассейном, расположена на холме в престижной панорамной зоне с чудесным ви…
Пентхаус 2 спальнив Ueberetsch-Unterland - Oltradige-Bassa Atesina, Италия
Пентхаус 2 спальни
Ueberetsch-Unterland - Oltradige-Bassa Atesina, Италия
3 Количество комнат 2 ванных комнат 130 м²
Цена по запросу
Шикарный пентхаус - дуплекс 130 кв.м в новостройке в Рива дель Гарда. Жилой комплекс располо…
Квартира 2 спальнив Ueberetsch-Unterland - Oltradige-Bassa Atesina, Италия
Квартира 2 спальни
Ueberetsch-Unterland - Oltradige-Bassa Atesina, Италия
1 ванных комнат 80 м²
€ 285,000
Новая, полностью меблированная квартира 80 кв. м в курортном посёлке Серрада. Гостиная с кух…
Квартира 3 спальнив Ueberetsch-Unterland - Oltradige-Bassa Atesina, Италия
Квартира 3 спальни
Ueberetsch-Unterland - Oltradige-Bassa Atesina, Италия
3 ванных комнат 165 м²
€ 1,250,000
Новая шикарная полностью меблированная квартира в Мерано. Расположена в районе Майа Альта, о…
Квартира 2 спальнив Ueberetsch-Unterland - Oltradige-Bassa Atesina, Италия
Квартира 2 спальни
Ueberetsch-Unterland - Oltradige-Bassa Atesina, Италия
2 ванных комнат 67 м²
€ 410,000
Квартира в недавно построенном доме, расположенном в престижном районе Мерано. Жилая площадь…
Квартира 3 спальнив Ueberetsch-Unterland - Oltradige-Bassa Atesina, Италия
Квартира 3 спальни
Ueberetsch-Unterland - Oltradige-Bassa Atesina, Италия
3 ванных комнат 160 м²
€ 248,000
Четырёхкомнатная квартира в Виллэ дель Монте. Квартира расположена на первом этаже четырёхэ…
Квартира 2 спальнив Ueberetsch-Unterland - Oltradige-Bassa Atesina, Италия
Квартира 2 спальни
Ueberetsch-Unterland - Oltradige-Bassa Atesina, Италия
2 ванных комнат 100 м²
€ 392,000
Эксклюзивные квартиры в старинном здании, расположенном в историческом центре Торболе, в 10…
Квартира 2 спальнив Ueberetsch-Unterland - Oltradige-Bassa Atesina, Италия
Квартира 2 спальни
Ueberetsch-Unterland - Oltradige-Bassa Atesina, Италия
3 Количество комнат 13 ванных комнат 88 м²
€ 149,000
Квартира на первом этаже в новом жилом комплексе в Брентонико. Общая площадь 88,38 кв.м, Жил…
Квартира 1 спальняв Ueberetsch-Unterland - Oltradige-Bassa Atesina, Италия
Квартира 1 спальня
Ueberetsch-Unterland - Oltradige-Bassa Atesina, Италия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 69 м²
€ 139,000
Квартира на первом этаже в новом жилом комплексе в Брентонико. Общая площадь 69,22 кв.м, Жил…
Таунхаус 3 спальнив Ueberetsch-Unterland - Oltradige-Bassa Atesina, Италия
Таунхаус 3 спальни
Ueberetsch-Unterland - Oltradige-Bassa Atesina, Италия
5 Количество комнат 2 ванных комнат 110 м²
€ 800,000
Таунхаус в строящемся комплексе в Роверето. Расположена в престижном жилом районе, с панор…
Таунхаусв Ueberetsch-Unterland - Oltradige-Bassa Atesina, Италия
Таунхаус
Ueberetsch-Unterland - Oltradige-Bassa Atesina, Италия
160 м²
€ 415,000
Таунхаус в новом двухквартирном доме в Брентонико. Расположен в живописной жилой зоне с пано…

Параметры недвижимости в Трентино - Альто-Адидже, Италия

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитное
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