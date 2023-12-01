Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Италия
  3. Жилая
  4. Riva del Garda

Жильё в Riva del Garda, Италия

3 объекта найдено
Пентхаус 3 спальни с Doppi Vetri, с Porta Blindata, с Aria Condizionata в Riva del Garda, Италия
Пентхаус 3 спальни с Doppi Vetri, с Porta Blindata, с Aria Condizionata
Riva del Garda, Италия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 197 м²
We offer for sale a penthouse of rare beauty located in the heart of Riva del Garda. This pr…
€1,35 млн
в месяц
Оставить заявку
Дом 10 комнат в Riva del Garda, Италия
Дом 10 комнат
Riva del Garda, Италия
Комнаты 10
Площадь 620 м²
Вы хотите создать дом или виллу своей мечты в районе Сант-Алессандро в городке Рива-дель-Гар…
€1,45 млн
в месяц
Оставить заявку
Квартира 2 спальни с верандой, с Doppi Vetri, с Porta Blindata в Riva del Garda, Италия
Квартира 2 спальни с верандой, с Doppi Vetri, с Porta Blindata
Riva del Garda, Италия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 136 м²
Представляем вам квартиру с уникальным и изысканным стилем, расположенную в престижном район…
€845,000
в месяц
Оставить заявку
Realting.com
Перейти