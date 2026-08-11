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Жилье в Riva del Garda, Италия

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3 объекта найдено
Квартира 3 комнаты в SantAlessandro, Италия
Квартира 3 комнаты
SantAlessandro, Италия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 136 м²
Представляем вам квартиру с уникальным и изысканным стилем, расположенную в престижном район…
$925,158
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Пентхаус 4 комнаты в SantAlessandro, Италия
Пентхаус 4 комнаты
SantAlessandro, Италия
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 197 м²
Предлагаем на продажу пентхаус редкой красоты, расположенный в самом сердце Рива-дель-Гарда.…
$1,48 млн
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Дом 10 комнат в SantAlessandro, Италия
Дом 10 комнат
SantAlessandro, Италия
Число комнат 10
Площадь 620 м²
Вы хотите создать дом или виллу своей мечты в районе Сант-Алессандро в городке Рива-дель-Гар…
$1,59 млн
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