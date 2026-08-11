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Жилье в Тренто, Италия

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квартиры
3
3 объекта найдено
Квартира 3 комнаты в Territorio Val dAdige, Италия
Квартира 3 комнаты
Territorio Val dAdige, Италия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 126 м²
Мы представляем вашу новую недвижимость в самом центре города Тренто, где красота сочетается…
$585,751
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Квартира 3 комнаты в Villazzano, Италия
Квартира 3 комнаты
Villazzano, Италия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 102 м²
Если вы ищете квартиру в тихом районе с хорошим транспортным сообщением, это может быть ваш …
$600,893
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Квартира 4 комнаты в Territorio Val dAdige, Италия
Квартира 4 комнаты
Territorio Val dAdige, Италия
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 140 м²
Представляем вашему вниманию новую недвижимость в самом сердце города Тренто, где красота со…
$700,711
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Параметры недвижимости в Тренто, Италия

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