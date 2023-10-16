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Дома в Ломбардия, Италия

Брешиа
269
Комо
201
Comunita Montana Parco Alto Garda bresciano
54
Desenzano del Garda
41
Tremezzina
35
Lonato del Garda
28
Salo
19
Sirmione
12
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567 объектов найдено
Вилла 10 комнат с Doppi Vetri, с Passaggio Pedonale, с Cancello Elettrico в Guanzate, Италия
Вилла 10 комнат с Doppi Vetri, с Passaggio Pedonale, с Cancello Elettrico
Guanzate, Италия
Комнаты 10
Площадь 700 м²
The Villa located in the municipality of Guanzate (CO) within the residential complex called…
€1,70 млн
Вилла 4 спальни с Doppi Vetri, с Porta Blindata, с Aria Condizionata в Tignale, Италия
Вилла 4 спальни с Doppi Vetri, с Porta Blindata, с Aria Condizionata
Tignale, Италия
Комнаты 10
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 400 м²
Located in a panoramic area of Tignale, in a corner of earthly paradise and surrounded by an…
€5,50 млн
Таунхаус 2 спальни с Doppi Vetri, с Passaggio Pedonale, с Cancello Elettrico в Pozzolengo, Италия
Таунхаус 2 спальни с Doppi Vetri, с Passaggio Pedonale, с Cancello Elettrico
Pozzolengo, Италия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 160 м²
Spacious head house, ideal for young couples or families with children, situated in the quie…
€270,000
Дом 4 спальни с Passaggio Pedonale, с Ingresso Indipendente, с Passaggio Automobilistico в Roe Volciano, Италия
Дом 4 спальни с Passaggio Pedonale, с Ingresso Indipendente, с Passaggio Automobilistico
Roe Volciano, Италия
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 340 м²
We are located on the border of Salò, in the locality of Trobiolo, where we propose for sale…
€850,000
Вилла 4 спальни с Doppi Vetri, с Porta Blindata, с Aria Condizionata в Manerba del Garda, Италия
Вилла 4 спальни с Doppi Vetri, с Porta Blindata, с Aria Condizionata
Manerba del Garda, Италия
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 250 м²
В Манерба-дель-Гарда мы предлагаем эту отдельную виллу с видом на озеро. Каждая деталь была …
€1,20 млн
Вилла 4 спальни с Doppi Vetri, с Porta Blindata, с Aria Condizionata в Desenzano del Garda, Италия
Вилла 4 спальни с Doppi Vetri, с Porta Blindata, с Aria Condizionata
Desenzano del Garda, Италия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 200 м²
Яркая головная вилла, расположенная в жилом районе в двух шагах от исторического центра и ус…
€1,19 млн
Вилла 3 спальни с верандой, с Doppi Vetri, с Porta Blindata в Roe Volciano, Италия
Вилла 3 спальни с верандой, с Doppi Vetri, с Porta Blindata
Roe Volciano, Италия
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 200 м²
В Roè Volciano, расположенном в абсолютной конфиденциальности в окружении зелени, мы предлаг…
€1,30 млн
Вилла 4 спальни с Doppi Vetri, с Porta Blindata, с Aria Condizionata в Roe Volciano, Италия
Вилла 4 спальни с Doppi Vetri, с Porta Blindata, с Aria Condizionata
Roe Volciano, Италия
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 208 м²
Недвижимость, которую мы предлагаем, - это очаровательный односемейный дом с гостеприимным и…
€550,000
Вилла 3 спальни с Porta Blindata, с Aria Condizionata, с Cancello Elettrico в Moniga del Garda, Италия
Вилла 3 спальни с Porta Blindata, с Aria Condizionata, с Cancello Elettrico
Moniga del Garda, Италия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 115 м²
В Сояно-дель-Лаго, рядом с деревней и недалеко от пляжей, мы предлагаем эту строящуюся виллу…
€550,000
Вилла 4 спальни с Doppi Vetri, с Porta Blindata, с Aria Condizionata в Toscolano Maderno, Италия
Вилла 4 спальни с Doppi Vetri, с Porta Blindata, с Aria Condizionata
Toscolano Maderno, Италия
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 350 м²
Мы находимся в Монте Мадерно, впечатляющей горной деревушке Тосколано-Мадерно, откуда открыв…
€2,35 млн
Вилла 3 спальни с верандой, с Doppi Vetri, с Passaggio Pedonale в Salo, Италия
Вилла 3 спальни с верандой, с Doppi Vetri, с Passaggio Pedonale
Salo, Италия
Комнаты 9
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 200 м²
The property we propose is a typical Italian house with stone accents, just a few steps from…
€1,20 млн
Вилла 5 спален в Toscolano Maderno, Италия
Вилла 5 спален
Toscolano Maderno, Италия
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 450 м²
€1,30 млн
Дом 6 комнат в Gargnano, Италия
Дом 6 комнат
Gargnano, Италия
Комнаты 6
Площадь 400 м²
В красивой обстановке Гарньяно мы предлагаем полностью отремонтированный фермерский дом с пр…
€1,25 млн
Дом 9 спален с парковкой, с кондиционером, с гаражом в Милан, Италия
Дом 9 спален с парковкой, с кондиционером, с гаражом
Милан, Италия
Комнаты 16
Площадь 780 м²
Количество этажей 4
Резиденция - это исторический дом, построенный в XVII веке и принадлежавший семье банкиров Б…
€2,45 млн
Вилла 3 спальни с Doppi Vetri, с Porta Blindata, с Cancello Elettrico в Salo, Италия
Вилла 3 спальни с Doppi Vetri, с Porta Blindata, с Cancello Elettrico
Salo, Италия
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 500 м²
Garda Haus предлагает эксклюзивную строящуюся виллу с уникальным видом на озеро. Площадь ви…
€4,20 млн
Вилла 3 спальни с Doppi Vetri, с Porta Blindata, с Aria Condizionata в Soiano del Lago, Италия
Вилла 3 спальни с Doppi Vetri, с Porta Blindata, с Aria Condizionata
Soiano del Lago, Италия
Комнаты 12
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 300 м²
Мы предлагаем к продаже чудесную виллу на очаровательных холмах городка Сояно-дель-Лаго. Это…
€1,30 млн
Вилла 3 спальни с верандой, с Doppi Vetri, с Porta Blindata в Valsolda, Италия
Вилла 3 спальни с верандой, с Doppi Vetri, с Porta Blindata
Valsolda, Италия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 253 м²
В нескольких минутах от города Лугано и центра Порлезца и Менаджо мы находим эту великолепну…
€3,20 млн
Вилла 2 спальни с Doppi Vetri, с Porta Blindata, с Aria Condizionata в Manerba del Garda, Италия
Вилла 2 спальни с Doppi Vetri, с Porta Blindata, с Aria Condizionata
Manerba del Garda, Италия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 260 м²
Garda Haus Padenghe предлагает на продажу эту очаровательную отдельную виллу, расположенную …
€1,80 млн
Вилла 4 спальни с Passaggio Pedonale, с Cancello Elettrico, с Ingresso Indipendente в San Felice del Benaco, Италия
Вилла 4 спальни с Passaggio Pedonale, с Cancello Elettrico, с Ingresso Indipendente
San Felice del Benaco, Италия
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 180 м²
Сан-Феличе-дель-Бенако, в одном из самых зеленых городков озера Гарда, мы предлагаем к прод…
€540,000
Вилла 6 спален с верандой, с Ingresso Indipendente, с Canna Fumaria в Toscolano Maderno, Италия
Вилла 6 спален с верандой, с Ingresso Indipendente, с Canna Fumaria
Toscolano Maderno, Италия
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 285 м²
Уникальность этой великолепной недвижимости заключается в наличии сада с выходом к озеру, пр…
€2,50 млн
Вилла 6 спален с верандой, с Ingresso Indipendente, с Canna Fumaria в Toscolano Maderno, Италия
Вилла 6 спален с верандой, с Ingresso Indipendente, с Canna Fumaria
Toscolano Maderno, Италия
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 285 м²
€2,50 млн
Вилла 3 спальни с верандой, с Doppi Vetri, с Porta Blindata в Изео, Италия
Вилла 3 спальни с верандой, с Doppi Vetri, с Porta Blindata
Изео, Италия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 254 м²
Проект "Le Ville" задуман из трех полностью независимых друг от друга домов, расположенных н…
€695,000
Вилла 3 спальни с верандой, с Doppi Vetri, с Porta Blindata в Изео, Италия
Вилла 3 спальни с верандой, с Doppi Vetri, с Porta Blindata
Изео, Италия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 287 м²
Проект "Le Ville" задуман из трех полностью независимых друг от друга домов, расположенных н…
€785,000
Вилла 3 спальни с верандой, с Doppi Vetri, с Porta Blindata в Изео, Италия
Вилла 3 спальни с верандой, с Doppi Vetri, с Porta Blindata
Изео, Италия
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 282 м²
Проект "Le Ville" задуман из трех полностью независимых друг от друга домов, расположенных н…
€775,000
Вилла 2 спальни с Doppi Vetri, с Porta Blindata, с Aria Condizionata в San Felice del Benaco, Италия
Вилла 2 спальни с Doppi Vetri, с Porta Blindata, с Aria Condizionata
San Felice del Benaco, Италия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 240 м²
В великолепном местечке Сан-Феличе-дель-Бенако, в двух шагах от старого центра города, озера…
€930,000
Дом 2 спальни с парковкой, с бассейном, с садом в Ломбардия, Италия
Дом 2 спальни с парковкой, с бассейном, с садом
Ломбардия, Италия
Комнаты 3
Площадь 85 м²
Таунхаус расположен недалеко от Дезенцано-дель-Гарда, в эксклюзивном жилом комплексе, состоя…
€420,000
Вилла 4 спальни с верандой, с Doppi Vetri, с Porta Blindata в Cernobbio, Италия
Вилла 4 спальни с верандой, с Doppi Vetri, с Porta Blindata
Cernobbio, Италия
Комнаты 10
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 249 м²
Черноббио, в местечке Ровенна. Современная вилла в тихом и солнечном месте, окруженная фант…
€1,50 млн
Дом 8 комнат в Gargnano, Италия
Дом 8 комнат
Gargnano, Италия
Комнаты 8
Площадь 190 м²
Очень интересный объект для инвестиций в недвижимость, например, для открытия B&B. Основное…
€300,000
Вилла 9 спален с верандой, с Doppi Vetri, с Passaggio Pedonale в Brunate, Италия
Вилла 9 спален с верандой, с Doppi Vetri, с Passaggio Pedonale
Brunate, Италия
Комнаты 11
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 600 м²
Вилла 1800 года постройки, недавно отреставрированная. Вилла состоит из трех уровней плюс м…
€7,00 млн
Вилла 20 комнат с Porta Blindata, с Passaggio Pedonale, с Cancello Elettrico в Pralboino, Италия
Вилла 20 комнат с Porta Blindata, с Passaggio Pedonale, с Cancello Elettrico
Pralboino, Италия
Комнаты 20
Площадь 25 000 м²
Агентство Garda Haus предлагает к продаже великолепное поместье для конюшен, расположенное м…
€1,50 млн

Типы недвижимости в Ломбардия

виллы
таунхаусы

Параметры недвижимости в Ломбардия, Италия

с видом на море
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с видом на горы
с видом на озеро
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