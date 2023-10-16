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567 объектов найдено
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Вилла 10 комнат с Doppi Vetri, с Passaggio Pedonale, с Cancello Elettrico
Guanzate, Италия
10
700 м²
The Villa located in the municipality of Guanzate (CO) within the residential complex called…
€1,70 млн
Рекомендовать
Вилла 4 спальни с Doppi Vetri, с Porta Blindata, с Aria Condizionata
Tignale, Италия
10
4
400 м²
Located in a panoramic area of Tignale, in a corner of earthly paradise and surrounded by an…
€5,50 млн
Рекомендовать
Таунхаус 2 спальни с Doppi Vetri, с Passaggio Pedonale, с Cancello Elettrico
Pozzolengo, Италия
5
2
160 м²
Spacious head house, ideal for young couples or families with children, situated in the quie…
€270,000
Рекомендовать
Дом 4 спальни с Passaggio Pedonale, с Ingresso Indipendente, с Passaggio Automobilistico
Roe Volciano, Италия
8
3
340 м²
We are located on the border of Salò, in the locality of Trobiolo, where we propose for sale…
€850,000
Рекомендовать
Вилла 4 спальни с Doppi Vetri, с Porta Blindata, с Aria Condizionata
Manerba del Garda, Италия
7
3
250 м²
В Манерба-дель-Гарда мы предлагаем эту отдельную виллу с видом на озеро. Каждая деталь была …
€1,20 млн
Рекомендовать
Вилла 4 спальни с Doppi Vetri, с Porta Blindata, с Aria Condizionata
Desenzano del Garda, Италия
4
3
200 м²
Яркая головная вилла, расположенная в жилом районе в двух шагах от исторического центра и ус…
€1,19 млн
Рекомендовать
Вилла 3 спальни с верандой, с Doppi Vetri, с Porta Blindata
Roe Volciano, Италия
7
2
200 м²
В Roè Volciano, расположенном в абсолютной конфиденциальности в окружении зелени, мы предлаг…
€1,30 млн
Рекомендовать
Вилла 4 спальни с Doppi Vetri, с Porta Blindata, с Aria Condizionata
Roe Volciano, Италия
8
2
208 м²
Недвижимость, которую мы предлагаем, - это очаровательный односемейный дом с гостеприимным и…
€550,000
Рекомендовать
Вилла 3 спальни с Porta Blindata, с Aria Condizionata, с Cancello Elettrico
Moniga del Garda, Италия
4
2
115 м²
В Сояно-дель-Лаго, рядом с деревней и недалеко от пляжей, мы предлагаем эту строящуюся виллу…
€550,000
Рекомендовать
Вилла 4 спальни с Doppi Vetri, с Porta Blindata, с Aria Condizionata
Toscolano Maderno, Италия
8
4
350 м²
Мы находимся в Монте Мадерно, впечатляющей горной деревушке Тосколано-Мадерно, откуда открыв…
€2,35 млн
Рекомендовать
Вилла 3 спальни с верандой, с Doppi Vetri, с Passaggio Pedonale
Salo, Италия
9
3
200 м²
The property we propose is a typical Italian house with stone accents, just a few steps from…
€1,20 млн
Рекомендовать
Вилла 5 спален
Toscolano Maderno, Италия
6
2
450 м²
€1,30 млн
Рекомендовать
Дом 6 комнат
Gargnano, Италия
6
400 м²
В красивой обстановке Гарньяно мы предлагаем полностью отремонтированный фермерский дом с пр…
€1,25 млн
Рекомендовать
Дом 9 спален с парковкой, с кондиционером, с гаражом
Милан, Италия
16
780 м²
4
Резиденция - это исторический дом, построенный в XVII веке и принадлежавший семье банкиров Б…
€2,45 млн
Рекомендовать
Вилла 3 спальни с Doppi Vetri, с Porta Blindata, с Cancello Elettrico
Salo, Италия
7
4
500 м²
Garda Haus предлагает эксклюзивную строящуюся виллу с уникальным видом на озеро. Площадь ви…
€4,20 млн
Рекомендовать
Вилла 3 спальни с Doppi Vetri, с Porta Blindata, с Aria Condizionata
Soiano del Lago, Италия
12
3
300 м²
Мы предлагаем к продаже чудесную виллу на очаровательных холмах городка Сояно-дель-Лаго. Это…
€1,30 млн
Рекомендовать
Вилла 3 спальни с верандой, с Doppi Vetri, с Porta Blindata
Valsolda, Италия
5
5
253 м²
В нескольких минутах от города Лугано и центра Порлезца и Менаджо мы находим эту великолепну…
€3,20 млн
Рекомендовать
Вилла 2 спальни с Doppi Vetri, с Porta Blindata, с Aria Condizionata
Manerba del Garda, Италия
5
3
260 м²
Garda Haus Padenghe предлагает на продажу эту очаровательную отдельную виллу, расположенную …
€1,80 млн
Рекомендовать
Вилла 4 спальни с Passaggio Pedonale, с Cancello Elettrico, с Ingresso Indipendente
San Felice del Benaco, Италия
7
2
180 м²
Сан-Феличе-дель-Бенако, в одном из самых зеленых городков озера Гарда, мы предлагаем к прод…
€540,000
Рекомендовать
Вилла 6 спален с верандой, с Ingresso Indipendente, с Canna Fumaria
Toscolano Maderno, Италия
8
4
285 м²
Уникальность этой великолепной недвижимости заключается в наличии сада с выходом к озеру, пр…
€2,50 млн
Рекомендовать
Вилла 6 спален с верандой, с Ingresso Indipendente, с Canna Fumaria
Toscolano Maderno, Италия
8
4
285 м²
€2,50 млн
Рекомендовать
Вилла 3 спальни с верандой, с Doppi Vetri, с Porta Blindata
Изео, Италия
5
4
254 м²
Проект "Le Ville" задуман из трех полностью независимых друг от друга домов, расположенных н…
€695,000
Рекомендовать
Вилла 3 спальни с верандой, с Doppi Vetri, с Porta Blindata
Изео, Италия
5
4
287 м²
Проект "Le Ville" задуман из трех полностью независимых друг от друга домов, расположенных н…
€785,000
Рекомендовать
Вилла 3 спальни с верандой, с Doppi Vetri, с Porta Blindata
Изео, Италия
7
4
282 м²
Проект "Le Ville" задуман из трех полностью независимых друг от друга домов, расположенных н…
€775,000
Рекомендовать
Вилла 2 спальни с Doppi Vetri, с Porta Blindata, с Aria Condizionata
San Felice del Benaco, Италия
4
3
240 м²
В великолепном местечке Сан-Феличе-дель-Бенако, в двух шагах от старого центра города, озера…
€930,000
Рекомендовать
Дом 2 спальни с парковкой, с бассейном, с садом
Ломбардия, Италия
3
85 м²
Таунхаус расположен недалеко от Дезенцано-дель-Гарда, в эксклюзивном жилом комплексе, состоя…
€420,000
Рекомендовать
Вилла 4 спальни с верандой, с Doppi Vetri, с Porta Blindata
Cernobbio, Италия
10
4
249 м²
Черноббио, в местечке Ровенна. Современная вилла в тихом и солнечном месте, окруженная фант…
€1,50 млн
Рекомендовать
Дом 8 комнат
Gargnano, Италия
8
190 м²
Очень интересный объект для инвестиций в недвижимость, например, для открытия B&B. Основное…
€300,000
Рекомендовать
Вилла 9 спален с верандой, с Doppi Vetri, с Passaggio Pedonale
Brunate, Италия
11
7
600 м²
Вилла 1800 года постройки, недавно отреставрированная. Вилла состоит из трех уровней плюс м…
€7,00 млн
Рекомендовать
Вилла 20 комнат с Porta Blindata, с Passaggio Pedonale, с Cancello Elettrico
Pralboino, Италия
20
25 000 м²
Агентство Garda Haus предлагает к продаже великолепное поместье для конюшен, расположенное м…
€1,50 млн
1
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