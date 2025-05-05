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Дома с садом в Ломбардии, Италия

Милан
5
Comunita Montana Parco Alto Garda bresciano
48
Desenzano del Garda
43
Lonato del Garda
18
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4 объекта найдено
Вилла в Vassena, Италия
Вилла
Vassena, Италия
Количество спален 8
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 3
Эта великолепная роскошная вилла на продажу расположена в Ломбардии, прямо на берегу озера К…
Цена по запросу
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ADRIONIKA CONSULTING
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Вилла 5 комнат в Brienno, Италия
Вилла 5 комнат
Brienno, Италия
Число комнат 5
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 6
Количество этажей 4
Это величественное здание, построенное в 1920-х годах, имеет сад площадью 4000 кв. м, нескол…
$7,72 млн
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ADRIONIKA CONSULTING
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English, Русский, Deutsch, Hrvatski, Crnogorski
Вилла в Милан, Италия
Вилла
Милан, Италия
Площадь 800 м²
Великолепная вилла, построенная в 1766 году аристократической австрийской семьей. Расположен…
$5,37 млн
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Агентство
Hayat
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Вилла в Милан, Италия
Вилла
Милан, Италия
Площадь 410 м²
Вилла в живописном городке Бавено, на берегу озера Маджоре в Пьемонте. Это идеальное место …
$1,45 млн
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Hayat
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Типы недвижимости в Ломбардии

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Параметры недвижимости в Ломбардии, Италия

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