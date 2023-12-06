Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Италия
  3. Жилая
  4. Ломбардия
  5. Таунхаусы

Таунхаусы в Ломбардия, Италия

Таунхаус В архив
Очистить
11 объектов найдено
Таунхаус 2 спальни с Doppi Vetri, с Passaggio Pedonale, с Cancello Elettrico в Pozzolengo, Италия
Таунхаус 2 спальни с Doppi Vetri, с Passaggio Pedonale, с Cancello Elettrico
Pozzolengo, Италия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 160 м²
Spacious head house, ideal for young couples or families with children, situated in the quie…
€270,000
Оставить заявку
Таунхаус 3 спальни с Doppi Vetri, с Porta Blindata, с Aria Condizionata в Moniga del Garda, Италия
Таунхаус 3 спальни с Doppi Vetri, с Porta Blindata, с Aria Condizionata
Moniga del Garda, Италия
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 236 м²
В центре городка Монига-дель-Гарда, всего в 200 метрах от центральной площади, находится тау…
€660,000
Оставить заявку
Таунхаус 2 спальни с теннисным кортом, с Doppi Vetri, с Passaggio Pedonale в Manerba del Garda, Италия
Таунхаус 2 спальни с теннисным кортом, с Doppi Vetri, с Passaggio Pedonale
Manerba del Garda, Италия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 82 м²
С прекрасным видом на зеленые холмы Гарда Гольф, мы предлагаем на продажу эксклюзивный и изы…
€365,000
Оставить заявку
Таунхаус 4 спальни с верандой, с Passaggio Pedonale, с Passaggio Automobilistico в Griante, Италия
Таунхаус 4 спальни с верандой, с Passaggio Pedonale, с Passaggio Automobilistico
Griante, Италия
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 350 м²
In Griante..Property with good sun exposure in a quiet and central location situated at just…
€590,000
Оставить заявку
Таунхаус 4 спальни с верандой, с Doppi Vetri, с Porta Blindata в Desenzano del Garda, Италия
Таунхаус 4 спальни с верандой, с Doppi Vetri, с Porta Blindata
Desenzano del Garda, Италия
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 245 м²
В нескольких шагах от исторического центра города Дезенцано-дель-Гарда, мы предлагаем часть …
€1,45 млн
Оставить заявку
Таунхаус 3 спальни с верандой, с Doppi Vetri, с Ingresso Indipendente в Tremezzina, Италия
Таунхаус 3 спальни с верандой, с Doppi Vetri, с Ingresso Indipendente
Tremezzina, Италия
Комнаты 10
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 270 м²
La Villetta is part of a building consisting of 4 housing units built in a prestigious setti…
€600,000
Оставить заявку
Таунхаус 2 спальни с Passaggio Pedonale, с Ingresso Indipendente, с Passaggio Automobilistico в San Siro, Италия
Таунхаус 2 спальни с Passaggio Pedonale, с Ingresso Indipendente, с Passaggio Automobilistico
San Siro, Италия
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 140 м²
This new detached villa is located in a hilly and sunny area of San Siro , not far from the …
€580,000
Оставить заявку
Таунхаус 4 спальни с подвалом в Ломбардия, Италия
Таунхаус 4 спальни с подвалом
Ломбардия, Италия
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 150 м²
Таунхаус с трёх сторон окружённый садом 500 кв.м. Очень спокойная жилая зона, расстояние до…
€750,000
Оставить заявку
Таунхаус 3 спальни с гаражом, с подвалом в Ломбардия, Италия
Таунхаус 3 спальни с гаражом, с подвалом
Ломбардия, Италия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 170 м²
Последний таунхаус в небольшой жилой резиденции в муниципалитете Сирмионе. Площадь 170 кв.м:…
€390,000
Оставить заявку
Таунхаус 3 спальни с Doppi Vetri, с Passaggio Pedonale, с Cancello Elettrico в Sirmione, Италия
Таунхаус 3 спальни с Doppi Vetri, с Passaggio Pedonale, с Cancello Elettrico
Sirmione, Италия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 183 м²
В районе Коломбаре, прекрасного городка Сирмионе, в небольшом жилом комплексе,мы предлагаем …
€650,000
Оставить заявку
Таунхаус 2 спальни с парковкой, с кондиционером, с террасой в Desenzano del Garda, Италия
Таунхаус 2 спальни с парковкой, с кондиционером, с террасой
Desenzano del Garda, Италия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 145 м²
Поделиться с друзьями
€449,000
Оставить заявку

Параметры недвижимости в Ломбардия, Италия

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти