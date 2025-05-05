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Дома с видом на море в Ломбардии, Италия

Милан
5
Comunita Montana Parco Alto Garda bresciano
48
Desenzano del Garda
43
Lonato del Garda
18
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1 объект найдено
Вилла в Милан, Италия
Вилла
Милан, Италия
Площадь 410 м²
Вилла в живописном городке Бавено, на берегу озера Маджоре в Пьемонте. Это идеальное место …
$1,45 млн
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