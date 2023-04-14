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Купить недвижимость в Комо, Италия

Tremezzina
75
Комо
44
San Siro
10
Gravedona ed Uniti
5
Valsolda
1
378 объектов найдено
Квартира 3 спальнив Lenno, Италия
Квартира 3 спальни
Lenno, Италия
4 Количество комнат 1 ванных комнат 160 м²
€ 700,000
В эксклюзивном Гольфо-ди-Венере в Ленно, Тремеццина, всего в двух шагах от озера.. Мы рады …
Вилла 3 спальнив Valsolda, Италия
Вилла 3 спальни
Valsolda, Италия
7 Количество комнат 3 ванных комнат 250 м²
€ 1,700,000
Расположена недалеко от швейцарской границы на озере Лугано, всего в нескольких минутах ходь…
Таунхаус 4 спальнив Griante, Италия
Таунхаус 4 спальни
Griante, Италия
6 Количество комнат 4 ванных комнат 350 м²
€ 590,000
В Griante..Недвижимость с хорошим пребыванием на солнце в тихом и центральном месте, располо…
Квартира 3 спальнив Nobiallo, Италия
Квартира 3 спальни
Nobiallo, Италия
5 Количество комнат 3 ванных комнат 223 м²
€ 890,000
В Менаджио Расположение Loveno, прекрасная квартира с видом на озеро в резиденции, состоящей…
Вилла 4 спальнив Tremezzo, Италия
Вилла 4 спальни
Tremezzo, Италия
5 Количество комнат 4 ванных комнат 260 м²
€ 970,000
Частная вилла с садом в центре Тремеццины. Эта очаровательная вилла с роскошными комнатами, …
Вилла 5 спаленв Croce, Италия
Вилла 5 спален
Croce, Италия
10 Количество комнат 5 ванных комнат 550 м²
€ 1,950,000
Menaggio..Вилла с парком и прекрасным видом на озеро! Недвижимость расположена в доминирующ…
Квартира 3 спальнив Менаджо, Италия
Квартира 3 спальни
Менаджо, Италия
4 Количество комнат 3 ванных комнат 154 м²
€ 830,000
В центре Менаджо.. Мы предлагаем эту великолепную квартиру на первом этаже эксклюзивной рези…
Дом 5 спаленв Ломбардия, Италия
Дом 5 спален
Ломбардия, Италия
7 Количество комнат 550 м² Количество этажей 4
€ 1,800,000
Вилла недалеко от центра города Комо, в престижном жилом районе, с удобной возможностью быст…
Вилла 4 спальнив Tremezzina, Италия
Вилла 4 спальни
Tremezzina, Италия
10 Количество комнат 4 ванных комнат 360 м²
€ 1,900,000
В самом сердце Тремезины в Località Mezzegra .. Прекрасная недавно построенная вилла с камен…
Квартира 2 спальнив Cremia, Италия
Квартира 2 спальни
Cremia, Италия
6 Количество комнат 1 ванных комнат 108 м²
€ 165,000
We offer an apartment on two floors with comfortable sizes. Recently renovated, it has an en…
Квартира 2 спальнив Cremia, Италия
Квартира 2 спальни
Cremia, Италия
7 Количество комнат 1 ванных комнат 156 м²
€ 165,000
We offer an apartment on the first floor. To be restored, however, it comes with comfortable…
Квартира 3 спальнив Pianello del Lario, Италия
Квартира 3 спальни
Pianello del Lario, Италия
6 Количество комнат 2 ванных комнат 120 м²
€ 270,000
In this residence with swimming pool, located on the first hill in Pianello Del Lario, we of…
Квартира 2 спальнив San Siro, Италия
Квартира 2 спальни
San Siro, Италия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 70 м²
€ 135,000
Take in panoramic lake views, from this welcoming 2-bedroom apartment situated at just two s…
Квартира 2 спальнив Dizzasco, Италия
Квартира 2 спальни
Dizzasco, Италия
4 Количество комнат 1 ванных комнат 85 м²
€ 290,000
Расположен в панорамном месте с потрясающим видом на озеро, примерно в 3 минутах езды от поп…
Вилла 5 спаленв Dizzasco, Италия
Вилла 5 спален
Dizzasco, Италия
7 Количество комнат 3 ванных комнат 150 м²
€ 1,400,000
В нескольких минутах от озера и центра Ардженьо, предлагает к продаже виллу Лилла, которая б…
Вилла 4 спальнив Dizzasco, Италия
Вилла 4 спальни
Dizzasco, Италия
8 Количество комнат 3 ванных комнат 150 м²
€ 1,150,000
Погруженный в эксклюзивную холмистую местность с видом на древний средневековый город Арджен…
Вилла 3 спальнив Montano Lucino, Италия
Вилла 3 спальни
Montano Lucino, Италия
7 Количество комнат 2 ванных комнат 320 м²
€ 620,000
В нескольких минутах от Комо и Швейцарии, в тихом жилом районе.. Мы предлагаем эту великолеп…
Вилла 5 спаленв Менаджо, Италия
Вилла 5 спален
Менаджо, Италия
10 Количество комнат 4 ванных комнат 150 м²
€ 1,000,000
Эта современная вилла с 4 спальнями, из которой открывается далеко простирающийся вид на озе…
Квартира 2 спальнив Vercana, Италия
Квартира 2 спальни
Vercana, Италия
5 Количество комнат 2 ванных комнат 98 м²
€ 300,000
В центре города Домазо, в двух шагах от его красивой набережной и пирса, известного тем, что…
Квартира 2 спальнив Gravedona ed Uniti, Италия
Квартира 2 спальни
Gravedona ed Uniti, Италия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 81 м²
€ 300,000
В современной резиденции с бассейном и лифтом, расположенной в центре города Граведона-эд-Ун…
Квартира 3 спальнив Porlezza, Италия
Квартира 3 спальни
Porlezza, Италия
6 Количество комнат 3 ванных комнат 142 м²
€ 1,997,000
Предлагаем к продаже в Порлецца элитную квартиру общей площадью 142 кв. м, включая парковочн…
Квартира 2 спальнив Nesso, Италия
Квартира 2 спальни
Nesso, Италия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 71 м²
€ 490,000
Нессо. Мы предлагаем к продаже апартаменты с захватывающим видом на стадии строительства. Он…
Квартира 2 спальнив Nesso, Италия
Квартира 2 спальни
Nesso, Италия
4 Количество комнат 1 ванных комнат 71 м²
€ 650,000
Нессо. Мы предлагаем к продаже апартаменты с захватывающим видом на стадии строительства. Он…
Квартира 2 спальнив Nesso, Италия
Квартира 2 спальни
Nesso, Италия
4 Количество комнат 2 ванных комнат 81 м²
€ 550,000
Нессо. Мы предлагаем к продаже апартаменты с захватывающим видом на стадии строительства. Он…
Квартира 2 спальнив Nesso, Италия
Квартира 2 спальни
Nesso, Италия
4 Количество комнат 1 ванных комнат 71 м²
€ 490,000
Нессо. Мы предлагаем к продаже апартаменты с захватывающим видом на стадии строительства. Он…
Квартира 2 спальнив Менаджо, Италия
Квартира 2 спальни
Менаджо, Италия
5 Количество комнат 1 ванных комнат 91 м²
€ 240,000
В центре Менаджио, в самом сердце озера Комо.. Наслаждаясь фантастическим центральным распол…
Вилла 3 спальнив Cernobbio, Италия
Вилла 3 спальни
Cernobbio, Италия
5 Количество комнат 2 ванных комнат 380 м²
€ 3,350,000
Cernobbio is one of the places known all over the world especially for Villa D'Este and is v…
Домв Campione d Italia, Италия
Дом
Campione d Italia, Италия
Цена по запросу
Безопасная конструкция для любой степени сейсмичности. Эластичность и адаптивность конструкц…
Вилла 3 спальнив Менаджо, Италия
Вилла 3 спальни
Менаджо, Италия
10 Количество комнат 2 ванных комнат 200 м²
€ 780,000
Come back with us into the 1700s in this charming renovated historical property located in a…
Квартира 2 спальнив Sala Comacina, Италия
Квартира 2 спальни
Sala Comacina, Италия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 70 м²
€ 350,000
Рай в Золотом треугольнике озера Комо! Расположенный на солнечном склоне холма Sala Comacin…

Параметры недвижимости в Комо, Италия

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