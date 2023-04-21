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Виллы в The municipality Nea Propontida, Греция

Неа-Муданья
4
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7 объектов найдено
Вилла 7 комнат в Неа-Потидея, Греция
Вилла 7 комнат
Неа-Потидея, Греция
7 Количество комнат Количество этажей 1
€ 1,500,000
Продается 3-этажная вилла площадью 390 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Из …
Вилла 3 спальни в Неа-Муданья, Греция
Вилла 3 спальни
Неа-Муданья, Греция
1 ванных комнат 1 м²
€ 700,000
Код недвижимости: HPS2429 - Вилла на продажу в Moudania Nea Moudania за € 1.200.000. Это 1 к…
Вилла 6 спален в Неа-Муданья, Греция
Вилла 6 спален
Неа-Муданья, Греция
5 ванных комнат 600 м²
€ 4,000,000
Код недвижимости: HPS1383 - Вилла на продажу в Moudania Nea Potidaia для € 4.000.000. Это 60…
Вилла 6 спален в Неа-Потидея, Греция
Вилла 6 спален
Неа-Потидея, Греция
2 ванных комнат 430 м²
€ 2,500,000
Код недвижимости: HPS108 - Вилла на продажу в Moudania Nea Potidaia для € 2.500.000. Это 430…
Вилла 2 спальни в Неа-Муданья, Греция
Вилла 2 спальни
Неа-Муданья, Греция
5 Количество комнат 4 ванных комнат Количество этажей 3
€ 800,000
Продается 3-этажная вилла площадью 330 кв.м в Халкидиках. Первый этаж состоит из 2 гостиных …
Вилла 5 спален в Айос-Мамас, Греция
Вилла 5 спален
Айос-Мамас, Греция
7 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 1
€ 1,600,000
Продается 3-этажная вилла площадью 525 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Цок…
Вилла 6 спален в elaiones moudania, Греция
Вилла 6 спален
elaiones moudania, Греция
8 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 1
€ 420,000
Продается 3-этажная вилла площадью 400 кв.м в Халкидиках. Цокольный этаж состоит из 3 кладов…

Параметры недвижимости в The municipality Nea Propontida, Греция

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
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