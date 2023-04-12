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Купить таунхаус в периферийная единица Центральные Афины, Греция

Municipality of Athens
167
Афины
167
Agia Marina
17
Limenas Markopoulou
10
Неа-Макри
9
Каливия-Торику
8
Artemida
7
Рафина
7
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167 объектов найдено
Таунхаус 2 спальнив Пирги, Греция
Таунхаус 2 спальни
Пирги, Греция
3 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 182,000
Продается таунхаус площадью 111 кв.м на острове Эвия. Таyнхаус расположен на 1 уровнях. Перв…
Таунхаус 3 спальнив Афины, Греция
Таунхаус 3 спальни
Афины, Греция
4 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 520,000
Продается таунхаус площадью 140 кв.м в Афинах. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Первый этаж…
Таунхаус 4 комнатыв Афины, Греция
Таунхаус 4 комнаты
Афины, Греция
4 Количество комнат Количество этажей 1
€ 1,600,000
Продается таунхаус площадью 160 кв.м в центральной Греции. Таyнхаус расположен на 0 уровнях.…
Таунхаус 4 комнатыв Афины, Греция
Таунхаус 4 комнаты
Афины, Греция
4 Количество комнат Количество этажей 1
€ 1,980,000
Продается таунхаус площадью 160 кв.м в центральной Греции. Таyнхаус расположен на 0 уровнях.…
Таунхаус 4 комнатыв Agios Dimitrios, Греция
Таунхаус 4 комнаты
Agios Dimitrios, Греция
4 Количество комнат Количество этажей 1
€ 450,000
Продается таунхаус площадью 237 кв.м в Аттике. Таyнхаус расположен на 0 уровнях. Недвижимост…
Таунхаус 5 комнатв Agios Dimitrios, Греция
Таунхаус 5 комнат
Agios Dimitrios, Греция
5 Количество комнат Количество этажей 1
€ 490,000
Продается таунхаус площадью 237 кв.м в Аттике. Таyнхаус расположен на 0 уровнях. Из окон отк…
Таунхаус 5 комнатв Agios Dimitrios, Греция
Таунхаус 5 комнат
Agios Dimitrios, Греция
5 Количество комнат Количество этажей 1
€ 320,000
Продается таунхаус площадью 140 кв.м в Аттике. Таyнхаус расположен на 0 уровнях. Из окон отк…
Таунхаус 1 комнатав Artemida, Греция
Таунхаус 1 комната
Artemida, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 185,000
Продается таунхаус площадью 157 кв.м в Аттике. Таyнхаус расположен на 0 уровнях. У объекта е…
Таунхаус 3 комнатыв Рафина, Греция
Таунхаус 3 комнаты
Рафина, Греция
3 Количество комнат Количество этажей 1
€ 435,000
Продается таунхаус площадью 117 кв.м в Аттике. Таyнхаус расположен на 0 уровнях. Из окон отк…
Таунхаус 3 спальнив Афины, Греция
Таунхаус 3 спальни
Афины, Греция
2 ванных комнат
€ 160,000
Drimos ПРОДАЁТСЯ Таунхаус 3 Cпальни, 1 Гостиная 2 Кухня 2 Ванная 1 WC Площадь: 150 m2, 3 Уро…
Таунхаус 6 комнатв Афины, Греция
Таунхаус 6 комнат
Афины, Греция
6 Количество комнат Количество этажей 1
€ 435,000
Продается таунхаус площадью 200 кв.м в Афинах. Таyнхаус расположен на 0 уровнях. Из окон отк…
Таунхаус 1 комнатав Афины, Греция
Таунхаус 1 комната
Афины, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 490,000
Продается таунхаус площадью 161 кв.м в Афинах. Таyнхаус расположен на 0 уровнях. Недвижимост…
Таунхаус 5 комнатв Пеания, Греция
Таунхаус 5 комнат
Пеания, Греция
5 Количество комнат Количество этажей 1
€ 318,000
Продается таунхаус площадью 164 кв.м в Афинах. Таyнхаус расположен на 0 уровнях. Из окон отк…
Таунхаус 3 спальнив Афины, Греция
Таунхаус 3 спальни
Афины, Греция
1 ванных комнат
€ 158,000
Filirou ПРОДАЁТСЯ Таунхаус 3 Cпальни, 1 Гостиная 1 Кухня 1 Ванная 1 WC Площадь: 123 m2, , От…
Таунхаус 3 спальнив Афины, Греция
Таунхаус 3 спальни
Афины, Греция
2 ванных комнат
€ 110,000
Aggelochori ПРОДАЁТСЯ Таунхаус 3 Cпальни, 1 Гостиная 1 Кухня 2 Ванная 1 WC Площадь: 160 m2, …
Таунхаус 6 комнатв Пеания, Греция
Таунхаус 6 комнат
Пеания, Греция
6 Количество комнат Количество этажей 1
Цена по запросу
Продается таунхаус площадью 220 кв.м в Афинах. Таyнхаус расположен на 0 уровнях. Недвижимост…
Таунхаус 5 комнатв Афины, Греция
Таунхаус 5 комнат
Афины, Греция
5 Количество комнат Количество этажей 1
€ 580,000
Продается таунхаус площадью 340 кв.м в Афинах. Таyнхаус расположен на 0 уровнях. Из окон отк…
Таунхаус 2 спальнив Афины, Греция
Таунхаус 2 спальни
Афины, Греция
2 ванных комнат
€ 135,000
Kifisia ПРОДАЁТСЯ Таунхаус 2 Cпальни, 1 Гостиная 1 Кухня 2 Ванная Площадь: 80 m2, , В стади…
Таунхаус 4 спальнив Афины, Греция
Таунхаус 4 спальни
Афины, Греция
2 ванных комнат
€ 215,000
Filirou ПРОДАЁТСЯ Таунхаус 4 Cпальни, 1 Гостиная 2 Кухня 2 Ванная 1 WC Площадь: 160 m2, , Хо…
Таунхаус 2 спальнив Неа-Макри, Греция
Таунхаус 2 спальни
Неа-Макри, Греция
3 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 210,000
Продается таунхаус площадью 120 кв.м в Аттике на стадии строительства. Таyнхаус расположен н…
Таунхаус 2 спальнив Афины, Греция
Таунхаус 2 спальни
Афины, Греция
2 ванных комнат
€ 200,000
Trilofo ПРОДАЁТСЯ Таунхаус 2 Cпальни, 2 Гостиная 2 Кухня 2 Ванная Площадь: 131 m2, 3 Уровни…
Таунхаус 2 спальнив Thymari, Греция
Таунхаус 2 спальни
Thymari, Греция
3 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 210,000
Продается таунхаус площадью 290 кв.м в Аттике. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Первый этаж…
Таунхаус 4 спальнив Agios Dimitrios, Греция
Таунхаус 4 спальни
Agios Dimitrios, Греция
6 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 1
€ 400,000
Продается таунхаус площадью 212 кв.м в Аттике. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Цокольный э…
Таунхаус 4 спальнив Афины, Греция
Таунхаус 4 спальни
Афины, Греция
5 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 650,000
Продается таунхаус площадью 245 кв.м в Афинах. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Первый этаж…
Таунхаус 1 комнатав Agios Dimitrios, Греция
Таунхаус 1 комната
Agios Dimitrios, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 148,000
Продается таунхаус площадью 139 кв.м в Аттике на стадии строительства. Таyнхаус расположен н…
Таунхаус 3 спальнив Афины, Греция
Таунхаус 3 спальни
Афины, Греция
4 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 1
€ 830,000
Продается таунхаус площадью 212 кв.м в Афинах на стадии строительства. Таyнхаус расположен н…
Таунхаус 4 спальнив Афины, Греция
Таунхаус 4 спальни
Афины, Греция
1 ванных комнат
€ 87,000
Melissochori ПРОДАЁТСЯ Таунхаус 4 Cпальни, 1 Гостиная 1 Кухня 1 Ванная 2 WC Площадь: 230 m2,…
Таунхаус 3 спальнив Афины, Греция
Таунхаус 3 спальни
Афины, Греция
2 ванных комнат
€ 150,000
Mesimeri ПРОДАЁТСЯ Таунхаус 3 Cпальни, 1 Гостиная 2 Кухня 2 Ванная 1 WC Площадь: 180 m2, , О…
Таунхаус 2 спальнив Афины, Греция
Таунхаус 2 спальни
Афины, Греция
1 ванных комнат
€ 145,000
Amfithea ПРОДАЁТСЯ Таунхаус 2 Cпальни, 1 Гостиная 1 Кухня 1 Ванная Площадь: 90 m2, , Хороше…
Таунхаус 5 спаленв Kitsi, Греция
Таунхаус 5 спален
Kitsi, Греция
7 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 1
Цена по запросу
Продается таунхаус площадью 265 кв.м в Афинах. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Первый этаж…

Параметры недвижимости в периферийная единица Центральные Афины, Греция

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитное
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