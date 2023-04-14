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Купить квартиру в Полийирос, Греция

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41 объект найдено
Квартира 1 спальняв Kalyves Polygyrou, Греция
Квартира 1 спальня
Kalyves Polygyrou, Греция
1 ванных комнат 45 м² Количество этажей 1
€ 90,000
Апартаменты расположены в тихой летней деревне, которая называется Каливес в Ситонии, в 250 …
Квартира 2 спальнив gerakine, Греция
Квартира 2 спальни
gerakine, Греция
1 ванных комнат 66 м²
€ 115,000
Эти апартаменты расположены в деревне Псакудия, всего в 50 метрах от песчаного пляжа. Кварти…
Квартира 3 спальнив Kalyves Polygyrou, Греция
Квартира 3 спальни
Kalyves Polygyrou, Греция
2 ванных комнат 95 м²
€ 200,000
The apartments are located at the end of a quiet summer village which is named Kalyves in Si…
Квартира 2 спальнив Psakoudia, Греция
Квартира 2 спальни
Psakoudia, Греция
1 ванных комнат 70 м²
€ 120,000
The apartments are located in Psakoudia village 300 meters from the beach. The apartments ar…
Квартира 1 комнатав Galarinos, Греция
Квартира 1 комната
Galarinos, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 55,000
Продается квартира площадью 0 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Квартира рас…
Квартира 2 спальнив Полийирос, Греция
Квартира 2 спальни
Полийирос, Греция
1 ванных комнат 62 м²
€ 150,000
The apartment is located at Gerakini village only 150 meters from the nice sandy beach. The …
Квартира 16 спаленв Vatopedi, Греция
Квартира 16 спален
Vatopedi, Греция
4 ванных комнат 492 м²
€ 1,100,000
Код недвижимости: HPS3300 - Мезонет, который нужно пролить в Ormilia Psakoudia для € 1 100 0…
Квартира 3 спальнив Kalyves Polygyrou, Греция
Квартира 3 спальни
Kalyves Polygyrou, Греция
2 ванных комнат 112 м²
€ 200,000
Property Code: HPS3214 - Maisonette FOR SALE in Poligiros Kalives Poligirou for €200.000. Th…
Квартира 3 спальнив Kalyves Polygyrou, Греция
Квартира 3 спальни
Kalyves Polygyrou, Греция
2 ванных комнат 109 м²
€ 190,000
Код недвижимости: HPS3215 - Квартира на продажу в Полигирос Каливес Полигиру за € 190.000. Э…
Квартира 3 спальнив Metamorfosi, Греция
Квартира 3 спальни
Metamorfosi, Греция
4 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 2
€ 280,000
Продается дуплекс площадью 120 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Дуплекс распо…
Квартира 2 спальнив Kalyves Polygyrou, Греция
Квартира 2 спальни
Kalyves Polygyrou, Греция
3 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 140,000
Продается квартира площадью 55 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Квартира расп…
Квартира 2 спальнив Kalyves Polygyrou, Греция
Квартира 2 спальни
Kalyves Polygyrou, Греция
1 ванных комнат 90 м²
€ 135,000
Код недвижимости: HPS2738 - Мезонет НА ПРОДАЖУ в Полигирос Каливес Полигиру для € 135.000. Э…
Квартира 3 спальнив Psakoudia, Греция
Квартира 3 спальни
Psakoudia, Греция
1 ванных комнат 100 м²
€ 135,000
Код недвижимости: HPS2732 - Мезонет на продажу в Ormilia Psakoudia для € 135.000. Это 100 кв…
Квартира 3 спальнив Metamorfosi, Греция
Квартира 3 спальни
Metamorfosi, Греция
4 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 2
€ 280,000
Продается дуплекс площадью 120 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Дуплекс распо…
Квартира 3 спальнив Metamorfosi, Греция
Квартира 3 спальни
Metamorfosi, Греция
4 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 2
€ 280,000
Продается дуплекс площадью 120 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Дуплекс распо…
Квартира 3 спальнив Metamorfosi, Греция
Квартира 3 спальни
Metamorfosi, Греция
4 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 2
€ 280,000
Продается дуплекс площадью 120 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Дуплекс распо…
Квартира 3 спальнив Metamorfosi, Греция
Квартира 3 спальни
Metamorfosi, Греция
4 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 2
€ 280,000
Продается дуплекс площадью 120 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Дуплекс распо…
Квартира 1 спальняв Taxiarchis, Греция
Квартира 1 спальня
Taxiarchis, Греция
1 ванных комнат 97 м²
€ 150,000
Код недвижимости: HPS902 - Квартира на продажу в Poligiros Taxiarchis для € 150.000. Это 97 …
Квартира 3 спальнив Taxiarchis, Греция
Квартира 3 спальни
Taxiarchis, Греция
1 ванных комнат 100 м²
€ 260,000
Код недвижимости: HPS900 - Мезонет ПРОДАЕТСЯ в Poligiros Taxiarchis для € 260.000. Это 100 к…
Квартира 1 спальняв Taxiarchis, Греция
Квартира 1 спальня
Taxiarchis, Греция
1 ванных комнат 70 м²
€ 120,000
Код недвижимости: HPS899 - Квартира на продажу в Poligiros Taxiarchis для € 120.000. Это 70 …
Квартира 3 спальнив Taxiarchis, Греция
Квартира 3 спальни
Taxiarchis, Греция
1 ванных комнат 122 м²
€ 350,000
Код недвижимости: HPS895 - Мезонет НА ПРОДАЖУ в Poligiros Taxiarchis для € 350.000. Это 122 …
Квартира 2 спальнив Taxiarchis, Греция
Квартира 2 спальни
Taxiarchis, Греция
1 ванных комнат 78 м²
€ 150,000
Код недвижимости: HPS889 - Квартира на продажу в Poligiros Taxiarchis для € 150.000. Это 78 …
Квартира 3 спальнив Psakoudia, Греция
Квартира 3 спальни
Psakoudia, Греция
1 ванных комнат 80 м²
€ 370,000
Property Code: HPS676 - Maisonette FOR SALE in Poligiros Kalives Poligirou for €370.000 . Th…
Квартира 2 спальнив Полийирос, Греция
Квартира 2 спальни
Полийирос, Греция
1 ванных комнат 90 м²
€ 125,000
Код недвижимости: HPS173 - Квартира на продажу в Полигирос Геракини для € 115.000 . Это 90 к…
Квартира 3 спальнив Metamorfosi, Греция
Квартира 3 спальни
Metamorfosi, Греция
4 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 2
€ 280,000
Продается дуплекс площадью 120 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Дуплекс распо…
Квартира 2 спальнив Полийирос, Греция
Квартира 2 спальни
Полийирос, Греция
1 ванных комнат 38 м²
€ 89,000
The apartment is located in a suburbs of Gerakini village in a complex in front of the beach…
Квартира 2 спальнив Psakoudia, Греция
Квартира 2 спальни
Psakoudia, Греция
2 ванных комнат 98 м² Количество этажей 2
€ 155,000
Комплекс расположен в 2 км от деревни Псакудия на берегу моря в 200 метрах от песчаного пляж…
Квартира 1 спальняв gerakine, Греция
Квартира 1 спальня
gerakine, Греция
2 Количество комнат 1 ванных комнат 3/1 Этаж
€ 80,000
Продается квартира площадью 56 кв.м в Халкидиках. Квартира расположена на четвертом этаже и …
Квартира 3 спальнив Полийирос, Греция
Квартира 3 спальни
Полийирос, Греция
1 ванных комнат 86 м² 1/3 Этаж
€ 150,000
Квартира расположена в деревне Геракини всего в 150 метрах от прекрасного песчаного пляжа. К…
Квартира 2 спальнив Psakoudia, Греция
Квартира 2 спальни
Psakoudia, Греция
3 Количество комнат 1 ванных комнат 2/1 Этаж
€ 150,000
Продается квартира площадью 86 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Квартира расп…
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