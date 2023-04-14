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Купить квартиру в Неа-Муданья, Греция

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19 объектов найдено
Квартира 1 спальняв Dionisiou Beach, Греция
Квартира 1 спальня
Dionisiou Beach, Греция
1 ванных комнат 45 м²
€ 90,000
Эти апартаменты расположены в деревне Паралия Дионисиу, в 200 метрах от песчаного пляжа. Ква…
Квартира 1 спальняв elaiones moudania, Греция
Квартира 1 спальня
elaiones moudania, Греция
1 ванных комнат 42 м²
€ 110,000
Наш собственный проект! Без комиссии для агентства! Здание расположено в городе Неа Мудания …
Квартира 4 спальнив Dionisiou Beach, Греция
Квартира 4 спальни
Dionisiou Beach, Греция
1 ванных комнат 105 м² 1/1 Этаж
€ 120,000
Эти апартаменты расположены в деревне Паралия Дионисиу, в 250 метрах от песчаного пляжа. Ква…
Квартира 2 спальнив Неа-Муданья, Греция
Квартира 2 спальни
Неа-Муданья, Греция
1 ванных комнат 56 м² 1/2 Этаж
€ 205,000
Эти апартаменты расположены в городе Неа Мудания, всего в 50 метрах от прекрасного песчаного…
Квартира 2 спальнив Dionisiou Beach, Греция
Квартира 2 спальни
Dionisiou Beach, Греция
1 ванных комнат 78 м²
€ 150,000
Квартира расположена в конце тихой дачной поселка Paralia Dionisiou Beach в его продолжении …
Квартира 3 спальнив Dionisiou Beach, Греция
Квартира 3 спальни
Dionisiou Beach, Греция
1 ванных комнат 80 м²
€ 115,000
Эти апартаменты расположены в деревне Паралия Дионисиу, в 200 метрах от песчаного пляжа. Ква…
Квартира 2 спальнив Неа-Муданья, Греция
Квартира 2 спальни
Неа-Муданья, Греция
1 ванных комнат 72 м² 1/2 Этаж
€ 140,000
Эти апартаменты расположены в городе Неа Мудания, в 500 метрах от прекрасного песчаного пляж…
Квартира 1 спальняв Неа-Муданья, Греция
Квартира 1 спальня
Неа-Муданья, Греция
1 ванных комнат 43 м²
€ 67,000
Эти апартаменты расположены в городе Неа Мудания, в 1,5 км от прекрасного песчаного пляжа, о…
Квартира 6 спаленв Dionisiou Beach, Греция
Квартира 6 спален
Dionisiou Beach, Греция
3 ванных комнат 195 м²
€ 245,000
Код недвижимости: HPS3382 - Квартира на продажу в Moudania Paralia Dionisiou для € 245.000 .…
Квартира 1 спальняв Неа-Муданья, Греция
Квартира 1 спальня
Неа-Муданья, Греция
1 ванных комнат 36 м²
€ 83,000
Эти апартаменты расположены в городе Неа Мудания, всего в 300 метрах от прекрасного песчаног…
Квартира 3 спальнив Dionisiou Beach, Греция
Квартира 3 спальни
Dionisiou Beach, Греция
2 ванных комнат 264 м²
€ 350,000
Код недвижимости: HPS2734 - Мезонет НА ПРОДАЖУ в Moudania Nea Moudania за € 350.000. Это 264…
Квартира 2 спальнив Неа-Муданья, Греция
Квартира 2 спальни
Неа-Муданья, Греция
1 ванных комнат 88 м²
€ 98,000
Код недвижимости: HPS1259 - Мезонет ПРОДАЕТСЯ в Moudania Portaria за € 98.000. Это 88 кв. Ме…
Квартира 3 спальнив Неа-Муданья, Греция
Квартира 3 спальни
Неа-Муданья, Греция
2 ванных комнат 100 м²
€ 110,000
Эти апартаменты расположены в городе Неа Мудания, в 1,5 км от прекрасного песчаного пляжа, о…
Квартира 1 спальняв Неа-Муданья, Греция
Квартира 1 спальня
Неа-Муданья, Греция
2 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 75,000
Продается квартира площадью 55 кв.м в Халкидиках. Квартира расположена на первом этаже и сос…
Квартира 5 спаленв Dionisiou Beach, Греция
Квартира 5 спален
Dionisiou Beach, Греция
4 ванных комнат 156 м²
€ 260,000
Отель Maisonetta расположен всего в 100 метрах от прекрасного широкого пляжа между городом Н…
Квартира 10 спаленв Dionisiou Beach, Греция
Квартира 10 спален
Dionisiou Beach, Греция
6 ванных комнат 335 м²
€ 600,000
Продается здание с апартаментами, расположенное напротив пляжа в Мури, который является прис…
Квартира 12 спаленв Dionisiou Beach, Греция
Квартира 12 спален
Dionisiou Beach, Греция
9 ванных комнат 430 м²
€ 450,000
Этот комплекс апартаментов расположен в небольшой туристической деревне Paralia Dionisiou Be…
Квартира 3 спальнив Dionisiou Beach, Греция
Квартира 3 спальни
Dionisiou Beach, Греция
2 ванных комнат 90 м² Количество этажей 3
€ 155,000
Полностью меблированные апартаменты расположены в конце тихой дачной поселки Paralia Dionisi…
Квартира 2 спальнив Неа-Муданья, Греция
Квартира 2 спальни
Неа-Муданья, Греция
3 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 87,000
Продается квартира площадью 80 кв.м в Халкидиках. Квартира расположена на первом этаже и сос…
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