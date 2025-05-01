Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Греция
  3. Nea Moudania
  4. Жилая
  5. Квартира
  6. Вид на море

Квартиры с видом на море в Nea Moudania, Греция

двухкомнатные
8
трехкомнатные
3
четырехкомнатные
3
Квартира Удалить
Очистить
1 объект найдено
Квартира 3 комнаты в Municipality of Nea Propontida, Греция
Квартира 3 комнаты
Municipality of Nea Propontida, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 100 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 100 кв.м в Халкидиках. Квартира расположена на втором этаже и со…
$215,178
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Realting.com
Перейти

Параметры недвижимости в Nea Moudania, Греция

Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти