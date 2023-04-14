Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Греция
  3. Македонии и Фракии
  4. периферия Центральная Македония
  5. The municipality Nea Propontida
  6. Неа-Муданья

Купить недвижимость в Неа-Муданья, Греция

61 объект найдено
Коттедж 5 спаленв elaiones moudania, Греция
Коттедж 5 спален
elaiones moudania, Греция
7 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 850,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 240 кв.м в Халкидиках. Первый этаж состоит из 2 спальны…
Квартира 1 спальняв Dionisiou Beach, Греция
Квартира 1 спальня
Dionisiou Beach, Греция
1 ванных комнат 45 м²
€ 90,000
Эти апартаменты расположены в деревне Паралия Дионисиу, в 200 метрах от песчаного пляжа. Ква…
Дом 2 спальнив elaiones moudania, Греция
Дом 2 спальни
elaiones moudania, Греция
1 ванных комнат 82 м²
€ 195,000
Наш собственный проект! Без комиссии для агентства! Здание расположено в городе Неа Мудания …
Квартира 1 спальняв elaiones moudania, Греция
Квартира 1 спальня
elaiones moudania, Греция
1 ванных комнат 42 м²
€ 110,000
Наш собственный проект! Без комиссии для агентства! Здание расположено в городе Неа Мудания …
Квартира 4 спальнив Dionisiou Beach, Греция
Квартира 4 спальни
Dionisiou Beach, Греция
1 ванных комнат 105 м² 1/1 Этаж
€ 120,000
Эти апартаменты расположены в деревне Паралия Дионисиу, в 250 метрах от песчаного пляжа. Ква…
Таунхаус 2 спальнив Dionisiou Beach, Греция
Таунхаус 2 спальни
Dionisiou Beach, Греция
3 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 100,000
Продается таунхаус площадью 75 кв.м в Халкидиках. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Цокольны…
Квартира 2 спальнив Неа-Муданья, Греция
Квартира 2 спальни
Неа-Муданья, Греция
1 ванных комнат 56 м² 1/2 Этаж
€ 205,000
Эти апартаменты расположены в городе Неа Мудания, всего в 50 метрах от прекрасного песчаного…
Квартира 2 спальнив Dionisiou Beach, Греция
Квартира 2 спальни
Dionisiou Beach, Греция
1 ванных комнат 78 м²
€ 150,000
Квартира расположена в конце тихой дачной поселка Paralia Dionisiou Beach в его продолжении …
Квартира 3 спальнив Dionisiou Beach, Греция
Квартира 3 спальни
Dionisiou Beach, Греция
1 ванных комнат 80 м²
€ 115,000
Эти апартаменты расположены в деревне Паралия Дионисиу, в 200 метрах от песчаного пляжа. Ква…
Квартира 2 спальнив Неа-Муданья, Греция
Квартира 2 спальни
Неа-Муданья, Греция
1 ванных комнат 72 м² 1/2 Этаж
€ 140,000
Эти апартаменты расположены в городе Неа Мудания, в 500 метрах от прекрасного песчаного пляж…
Квартира 1 спальняв Неа-Муданья, Греция
Квартира 1 спальня
Неа-Муданья, Греция
1 ванных комнат 43 м²
€ 67,000
Эти апартаменты расположены в городе Неа Мудания, в 1,5 км от прекрасного песчаного пляжа, о…
Коттедж 5 комнатв Неа-Муданья, Греция
Коттедж 5 комнат
Неа-Муданья, Греция
5 Количество комнат Количество этажей 1
€ 270,000
Продается 0-этажный коттедж площадью 250 кв.м в Халкидиках. Из окон открывается вид на море
Дом 2 спальнив Dionisiou Beach, Греция
Дом 2 спальни
Dionisiou Beach, Греция
1 ванных комнат 76 м²
€ 140,000
Maisonetta расположен в комплексе напротив пляжа на 2-й линии к морю в конце тихой дачной де…
Дом 5 спаленв Неа-Муданья, Греция
Дом 5 спален
Неа-Муданья, Греция
3 ванных комнат 170 м²
€ 260,000
Отдельно стоящий дом расположен в городе Неа Мудания в элитном районе Элеоноса, в 1000 метра…
Дом 3 спальнив Неа-Муданья, Греция
Дом 3 спальни
Неа-Муданья, Греция
4 ванных комнат 370 м²
€ 720,000
Отдельно стоящий дом расположен в городе Неа Мудания в элитном районе Элеоноса, в 400 метрах…
Квартира 6 спаленв Dionisiou Beach, Греция
Квартира 6 спален
Dionisiou Beach, Греция
3 ванных комнат 195 м²
€ 245,000
Код недвижимости: HPS3382 - Квартира на продажу в Moudania Paralia Dionisiou для € 245.000 .…
Дом 6 спаленв Неа-Муданья, Греция
Дом 6 спален
Неа-Муданья, Греция
6 Количество комнат 600 м² -1 Этаж
€ 4,000,000
Nea Potidaia ПРОДАЁТСЯ Вилла 6 Cпальни, 1 Гостиная 1 Кухня 5 Ванная 3 WC Площадь: 600 m2, 3 …
Дом 3 спальнив Неа-Муданья, Греция
Дом 3 спальни
Неа-Муданья, Греция
3 Количество комнат 1 м² -1 Этаж
€ 700,000
Nea Moudania ПРОДАЁТСЯ Вилла 3 Cпальни, 1 Гостиная 1 Кухня 1 Ванная 1 WC Площадь: 1 m2, 2 Ур…
Дом 3 спальнив Dionisiou Beach, Греция
Дом 3 спальни
Dionisiou Beach, Греция
3 Количество комнат 264 м² -1 Этаж
€ 350,000
Nea Moudania ПРОДАЁТСЯ Таунхаус 3 Cпальни, 1 Гостиная 1 Кухня 2 Ванная 1 WC Площадь: 264 m2,…
Дом 4 спальнив Неа-Муданья, Греция
Дом 4 спальни
Неа-Муданья, Греция
4 ванных комнат 220 м²
€ 300,000
Maisonetta находится на нашей окраине Неа Мудания, в 400 метрах от пляжа. Это идеальный выбо…
Дом 3 спальнив Dionisiou Beach, Греция
Дом 3 спальни
Dionisiou Beach, Греция
2 ванных комнат 90 м²
€ 160,000
Maisonetta находится на пляже Паралия Дионисиу в 180 метрах от пляжа. Maisonetta состоит из …
Дом 2 спальнив Неа-Муданья, Греция
Дом 2 спальни
Неа-Муданья, Греция
1 ванных комнат 83 м²
€ 200,000
Наш собственный проект! Без комиссии для агентства! Здание расположено в городе Неа Мудания …
Квартира 1 спальняв Неа-Муданья, Греция
Квартира 1 спальня
Неа-Муданья, Греция
1 ванных комнат 36 м²
€ 83,000
Эти апартаменты расположены в городе Неа Мудания, всего в 300 метрах от прекрасного песчаног…
Коттедж 3 спальнив Неа-Муданья, Греция
Коттедж 3 спальни
Неа-Муданья, Греция
4 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 180,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 130 кв.м в Халкидиках. Первый этаж состоит из гостиной …
Квартира 3 спальнив Dionisiou Beach, Греция
Квартира 3 спальни
Dionisiou Beach, Греция
2 ванных комнат 264 м²
€ 350,000
Код недвижимости: HPS2734 - Мезонет НА ПРОДАЖУ в Moudania Nea Moudania за € 350.000. Это 264…
Вилла 3 спальнив Неа-Муданья, Греция
Вилла 3 спальни
Неа-Муданья, Греция
1 ванных комнат 1 м²
€ 700,000
Код недвижимости: HPS2429 - Вилла на продажу в Moudania Nea Moudania за € 1.200.000. Это 1 к…
Вилла 6 спаленв Неа-Муданья, Греция
Вилла 6 спален
Неа-Муданья, Греция
5 ванных комнат 600 м²
€ 4,000,000
Код недвижимости: HPS1383 - Вилла на продажу в Moudania Nea Potidaia для € 4.000.000. Это 60…
Квартира 2 спальнив Неа-Муданья, Греция
Квартира 2 спальни
Неа-Муданья, Греция
1 ванных комнат 88 м²
€ 98,000
Код недвижимости: HPS1259 - Мезонет ПРОДАЕТСЯ в Moudania Portaria за € 98.000. Это 88 кв. Ме…
Дом 2 спальнив Dionisiou Beach, Греция
Дом 2 спальни
Dionisiou Beach, Греция
1 ванных комнат 100 м²
€ 210,000
Дом расположен в конце тихой дачи. Пляж Паралия Дионисиу в его продолжении называется Мури, …
Коттедж 3 спальнив Dionisiou Beach, Греция
Коттедж 3 спальни
Dionisiou Beach, Греция
4 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 270,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 170 кв.м в Халкидиках. Первый этаж состоит из гостиной,…
Realting.com
Перейти